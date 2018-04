Hypoteční zástavní listy nesou mnohem více než termínované vklady

Poměřování očekávaného výnosu a rizika patří k nejčastějším myšlenkovým pochodům člověka, který buď chce své volné disponibilní prostředky uložit či investovat. Zatímco lidé se sklonem k riziku umísťují své prostředky do akcií či akciových fondů, tak ti ostatní se většinou orientují na termínované vklady či investují do otevřených podílových fondů peněžního trhu, případně dluhopisových. Právě pro tyto opatrnější investory by hypoteční zástavní listy mohly být ideální alternativou, neboť při nízkém riziku nabízejí solidní výnosy.

Hypoteční zástavní listy jsou podle české legislativy označované za dluhopisy, jejichž název obsahuje označení hypoteční zástavní list a jejichž jmenovitá hodnota je kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. Zjednodušeně řečeno hypoteční banky emitují HZL, aby získaly zdroje na poskytování hypotečních úvěrů, což znamená, že jsou vůči vlastníku HZL v pozici dlužníka. Patří tedy do skupiny tzv. dluhových cenných papírů, u nichž se emitent zavazuje kupci, že po uplynutí dohodnuté doby splatnosti mu vyplatí nominální hodnotu a zároveň jim bude v dohodnutých intervalech vyplácet příslušné úroky.

Kolik mohou HZL vydělat?

Výnosnost je spolu s bezpečností investice považována za klíčový faktor při rozhodování o volbě finančního produktu. Výnosy z hypotečních zástavních listů mají podobu úroků, které jsou stanoveny v podobě procenta z nominální hodnoty listu. V případě poklesu tržních úrokových sazeb můžete vydělat i na vzrůstu ceny HZL. V drtivé většině případů je úroková sazba stanovená jako pevná v průběhu celé doby splatnosti.

Nejdůležitějším ukazatelem sledovaným ze strany investora je samozřejmě výnos do doby splatnosti, který udává, jaký výnos HZL majiteli přinese za předpokladu, že jej koupí za tržní cenu a bude ho vlastnit až do konce doby splatnosti. Ta je v případě těchto cenných papírů zpravidla stanovená na pět let. Velmi důležitý je fakt, že výnosy z HZL jsou daňově osvobozeny.

V tom je tedy hlavní rozdíl kupříkladu od termínovaných vkladů, jejichž výnosy jsou v případě fyzických osob zdaňovány 15 procenty.

Uloží-li střadatel kupříkladu sto tisíc Kč na termínovaný vklad s roční lhůtou splatnosti při úrokové sazbě 4,3 procenta, pak na konci tohoto období získá pouze 3655 Kč, neboť mu banka strhne a odvede státu patnáctiprocentní daň. Nominálně jsou tedy jeho prostředky zhodnoceny pouze o 3,655 procenta. U hypotečních zástavních listů se pohybuje výnos do doby splatnosti mezi šesti a sedmi procenty a navíc se jedná o čisté výnosy, neboť HZL jsou daňově osvobozeny.

Srovnávací tabulka výnosnosti ostatních finančních produktů



HZL Term.vklad OPF pen.trhu OPF dluhopisový OPF akciový Výnosnost (%) 6,85* 4,55 (3,87)** 3,49*** 4,68**** 11***** Riziko střední malé malé střední vysoké

* výnosnost poslední emise HZL od ČMHB** momentálně nejlépe úročený TV ze strany větších bank (100 tisíc, doba splatnosti jeden rok), v závorce čistý výnos*** průměrná výkonnost OPF pen.trhu v loňském roce**** průměrná výkonnost OPF dluhopisových v loňském roce***** průměrná dlouhodobá výkonnost OPF akciových

Jak bezpečné je investovat do HZL?

Emitovat hypoteční zástavní listy smí v ČR pouze banky, které získají povolení od České národní banky a zároveň je ještě schválí Ministerstvo financí. Kromě toho je třeba zdůraznit, že jejich jmenovitá hodnota musí být plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. Ty jsou zajištěny nemovitostmi, které musí být ze zákona pojištěny a vinkulovány ve prospěch hypoteční banky.

Hypoteční banky jsou navíc ze zákona povinny použít finanční prostředky získané prodejem HZL výhradně na poskytování hypoték, čímž se výrazně zvyšuje jejich bezpečnost. Nemůže se tedy nikdy stát, že by banky investovaly získané prostředky do nějakého riskantního plánu jako kupříkladu v případě investice do podnikových dluhopisů.

Kromě toho bezpečnost této investice ještě zvyšuje fakt, že v případě krachu hypoteční banky jsou HZL vyňaty z konkursu a banka musí přednostně uspokojit jejich vlastníky. Kreditní riziko, že nedojde k pravidelnému vyplácení úroků a splacení nominální hodnoty, je tedy velmi nízké. Vyšší je ale tzv. tržní riziko, kdy při vzrůstu úrokových sazeb tržní cena HZL klesne. Hloubka poklesu ceny se zvyšuje s rostoucí délkou doby do splatnosti. Přímé ztrátě se samozřejmě můžete vyhnout tím, že HZL neprodáte a budete ho držet do doby splatnosti. Ekonomické ztrátě se ovšem nevyhnete, protože najednou získáváte nižší než tržní úrokový výnos.

Kde lze hypoteční zástavní listy koupit a za jakých podmínek?

HZL jsou cenné papíry obchodovatelné, vydané v zaknihované podobě. Nakoupit tyto cenné papíry však ani pro občana není žádný problém. V bance nejprve zájemce vyplní závaznou objednávku, ve které určí množství listů z jím vybrané emise. Následně za tyto cenné papíry zaplatí a pak dojde k vlastnímu převodu listů na nového majitele zápisem ve Středisku cenných papírů.

Za registraci převodu zaplatí drobný investor 100 Kč bez ohledu na počet kupovaných listů. V této souvislosti je třeba potenciální zájemce upozornit, že při vyplňování objednávky na nákup HZL musí kupující již znát své číslo účtu ve Středisku neboli již musí být zaregistrován. Podrobné informace o emisích jednotlivých bank lze získat kupříkladu v burzovních novinách Hospodářských novin.

Kurz, za který se hypoteční zástavní listy kupují není stanoven v korunách, nýbrž v procentech. Číslo 104,6 u určité emise tedy znamená, že každý z jejích listů se prodává za 104,6 procenta nominální ceny. Za jeden list o nominální hodnotě 10 000 Kč bychom tedy za těchto podmínek museli při nákupu zaplatit 10 460 Kč. Kromě toho se tento kurz ještě upravuje o takzvaný alikvotní úrokový výnos. Ten představuje tu část celkového ročního úrokového výnosu, který byl připsán k datu prodeje nebo koupě za dobu od data poslední výplaty úroku. Tuto problematiku lze nejlépe demonstrovat na následujícím příkladu.

Předpokládejme, že k prodeji listu v nominální hodnotě 10 000 Kč dochází 190 dní po poslední výplatě úroků a HZL je úročen 7,5 procenta ročně.

Alikvotní úrokový výnos = 190/365 * 0,075 * 10 000 = 390 Kč

V našem případě by se tedy za jeden HZL v nominální hodnotě 10 000 Kč při aktuálním kursu 104,6 procenta a úrokové sazbě 7,5 procenta a za 190 dní po poslední výplatě úroků zaplatilo 10 460 + 390 = 10 850 Kč.

Je tedy jasné, že tržní cena určená aktuálním kurzem výrazně ovlivní výnosnost těchto cenných papírů. Platí tedy úměra, že čím vyšší kurs hypotečního zástavního listu, tím více musíme na jeho pořízení vynaložit, avšak na konci doby splatnosti nám bude vyplacena pouze nominální hodnota. Jinak řečeno s růstem kursu HZL klesá výnos do doby splatnosti tohoto cenného papíru.

Považujete hypoteční zástavní listy za dobrý instrument pro zhodnocení vašich prostředků či snad preferujete termínované vklady? Myslíte si, že by měly být HZL zastoupeny v portfoliu každého rozumného investora? Podělte se s námi o vaše názory.