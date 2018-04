Spočítáno: dofinancovat hypotéku úvěrem je řešením, ale dražším

Při nákupu nemovitosti za 2 miliony (což je ovšem v rámci Prahy a Brna podprůměrná cena) se může stát, že odhad bude jen 1,9 milionu korun. Banka od dubna půjčí maximálně 90 procent hodnoty, tedy v rámci hypotéky lze čerpat nejvíc 1,71 milionu. To se bavíme o 90procentní hypotéce, kde bude vyšší sazba. Pokud by klient chtěl sazbu nižší, řekněme kolem 2 %, budeme muset počítat, že to nejspíš bude sazba do 80 procent hodnoty nemovitosti, a tudíž maximálně 1,52 milionu. Zbytek kupní ceny je potřeba dofinancovat. V tomto případě je to při 80% hypotéce 480tis + 4 % na daň z nabytí nemovitosti (80 tisíc korun) = celkově klient tedy musí dofinancovat 560 tisíc korun – ať už v hotovosti nebo z jiného úvěru.