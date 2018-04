Hypotéky nezdražují. Investice do bydlení je dobrý tah

Průměrné úrokové sazby hypotečních úvěrů v září stagnovaly a naplnily tak naše předpoklady, že výrazný růst sazeb není v dohledné době pravděpodobný. Již sedmý měsíc v řadě neklesly objemy hypotečních úvěrů sjednaných bankami zapojenými do Fincentrum Hypoindexu pod 15 miliard korun měsíčně, což jsou objemy, které se v minulých letech podařily jen v nejsilnějších měsících,“ říká Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum.

Průměrná výše hypotéky roste

Letošní rok bude pravděpodobně znovu rekordní. Nízké úrokové sazby lákají do bank stále hodně klientů a zvyšuje se také průměrná částka, kterou si lidé půjčují. V září se průměrná výše hypotéky vyšplhala na 1 852 485 korun. Jde o druhou nejvyšší půjčovanou částku od roku 2003. Nejvíce peněz si lidé půjčovali v prosinci roku 2007, šlo o částku 1 949 999 korun. Přitom tehdy byla průměrná úroková sazba neuvěřitelných 5,34 procenta.

Bude letošní rok rekordní?

Celkem letos za devět měsíců bylo podle ukazatele Fincentrum Hypoindex sjednáno 77 629 hypotečních úvěrů, v celkovém objemu 139,766 miliardy korun. Pro srovnání: za celý loňský rok dosáhly celkové počty 88 810 a objemy se vyšplhaly na 149,656 miliardy korun. Letošní rok určitě tyto hranice pokoří. Otázkou je, jestli se podaří dosáhnout nebo dokonce překonat i rok 2013. Tehdy bylo za celý rok uzavřeno 95 834 hypotečních smluv za 155,796 miliardy korun. Vypadá to, že se letos tedy dočkáme nových celkových rekordů.

Srovnání jednotlivých čtvrtletí v roce 2015 Za čtvrtletí Počet Objem v mld. Kč 1. čtvrtletí 22 141 38,489 2. čtvrtletí 28 821 52,196 3. čtvrtletí 26 667 49,081 Celkem 77 629 139,766 zdroj: Fincentrum Hypoindex

Novinky na hypotečním trhu

Česká spořitelna až do 25. října nabízí zvýhodněnou úrokovou sazbu osmileté fixace hypotečních úvěrů. Úroková sazba 2,09 procenta je pro klienty, kteří si o hypoteční úvěr zažádají do 25. října a zároveň si sjednají pojištění schopnosti splácet. Bez pojištění nabízí ČS sazbu 2,29 procenta. Akce je platná pro nové hypotéky i pro refinancování hypoték z jiných bank až do 90 procent hodnoty nemovitosti.

Raiffeisenbank nejen v rámci svých tradičních Hypodnů zlevňuje hypoteční úvěry, a to u všech fixací účelových hypoték o 0,1 procentního bodu a během Hypodnů o 0,2 procentního bodu. Zvýhodněná úroková sazba je pro všechny klienty, kteří si nechají připravit orientační propočet a následně do konce listopadu uzavřou hypoteční smlouvu s alespoň tříletou fixací. Po podpisu hypotéky pak klienti navíc získají finanční bonus čtyři tisíce korun.

Air Bank od 10. října snížila úrokové sazby u hypotečních úvěrů. Při refinancování mohou všichni klienti získat sazbu 1,89 procenta.

UniCredit bank spustila refinancování hypotečních úvěrů on-line. Refinancovat hypotéku je tedy možné kdykoliv, odkudkoliv a prakticky za týden vše vyřídit. K tomu banka nabízí snížení úrokové sazby až na 1,69 procenta.