Hypotéka bez doložení příjmu: banky výrazně přitvrdily

Banky zpřísňují podmínky pro poskytování úvěrů, kde se dá. 100% hypotéky nabízejí s vyššími přirážkami, pokud vůbec, a hypotéky bez doložení příjmů již téměř neseženete. A když už ji někdo nabízí, připravte se na to, že příliš mnoho peněz nezískáte.

Ještě koncem listopadu loňského roku bylo možné získat u České spořitelny úvěr až ve výši 80 % zástavní hodnoty nemovitosti. Dnes již tato banka hypotéku bez doložení příjmů nenabízí. Také LBBW Bank, která nabízela až 70 %, zpřísnila - a dnes nedostanete více než 50 %.

Nejvyšší úvěr bez doložení příjmů v poměru k zástavní hodnotě nemovitosti inzeruje Volksbank. Její podmínky zůstaly nezměněné a nabízí až 60% hypotéku.

Tento typ hypotéky přestala nabízet i Komerční banka. Byla ale nahrazena mBank, která za určitých okolností také nevyžaduje dokládání příjmů.

Pokud ji dostanete, připlatíte si

Banky neposkytují hypotéky bez doložení příjmů rády. A to přesto, že lidé, kteří je čerpají, nemusí být zrovna bez příjmů. Jedním z nejčastějších důvodů žádosti o tuto hypotéku je daňová optimalizace podnikatelů, díky níž se do daňového přiznání dostane nižší zisk ke zdanění. A s ním se do příslušného políčka formuláře žádosti o úvěr dostane nižší doložitelný čistý příjem.

Zejména ve spojitosti s výdaji uplatňovanými procentem z příjmů je obava o nesolventnost podnikatelů méně opodstatněná. Tímto způsobem výdaje uplatňují zejména podnikatelé s nižšími fyzickými výnosy, a tak velká část uplatněných výdajů vynaložena skutečně není a tvoří čistý nedaněný příjem podnikatele, navíc nezatížený dalšími odvody.

Strach z nesplacení půjčky ovšem tlačí úrokové sazby hypoték bez doložení příjmů nahoru.

Přirážka banky k hypotéce bez doložení příjmů oproti 85% hypotéce

(v procentních bodech)

Banka Fixace 1 rok Fixace 3 roky Fixace 5 let Fixace 10 let Fixace 15 let Citibank 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 Česká spořitelna nenabízí ČSOB 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 GE Money Bank nenabízí Hypoteční banka 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 Komerční banka nenabízí LBBW Bank 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 mBank -0,8 -0,84 -0,89 nenabízí Raiffeisenbank 2,7 3,24 2,58 2,82 3,1 UniCredit Bank nenabízí Volksbank 2,55 2,4 2,5 nenabízí nenabízí Wűstenrot hypoteční banka nenabízí Zdroj: Výpočty na základě úrokových lístků bank

Úroková přirážka je počítána z minimálních sazeb. Může se tedy stát, že kdyby si klient, který splňuje podmínky pro přidělení 85% hypotéky, zažádal o 50% hypotéku bez doložení příjmů, získá úrokovou sazbu ještě vyšší než navýšenou o uvedenou přirážku. Velmi pravděpodobně ale nezíská sazbu nižší.

mBank uvádí minimální úrokové sazby bez rozlišení, zda se jedná o hypotéku s nebo bez doložení příjmů. Záporná přirážka tak vychází z faktu, že minimální úrokové sazby 50% hypotéky jsou nižší než 80% (mBank nenabízí vyšší LTV).

Přirážky Hypoteční banky, ČSOB a Citibank jsou stejné, neboť dodavatelem hypoték je ve všech případech Hypoteční banka, jejíž produkty ostatní přeprodávají.

Ti, kdo chtějí čerpat hypotéku, aniž by doložili příjem, se musí připravit na mnohem tvrdší podmínky. Hypotéku bez doložení příjmů navíc nabízí stále méně bank. Klient žádající o hypotéku bez doložení příjmů se musí připravit na úrokovou přirážku přibližně ve výši 2,5 %.

Více si přečtěte na Hypoindex.cz.