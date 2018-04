Hypotéka bez doložení příjmů dává šanci hlavně novým podnikatelům

Daňově optimalizující živnostníci a drobní podnikatelé mají ve zvyku se chlubit před svými kolegy, partnery a kamarády, zaměstnanými na standardní pracovní poměr, úsporami na zaplacených daních z příjmu a odvodech na zdravotní a sociální pojištění. V nákladech lze opravdu utopit kde co.



Stát se může cokoli

Nicméně všechno má svůj rub a líc a role těch "usměvavých" se mohou rychle prohodit v situaci, kdy daňový "vykuk“ dlouhodobě onemocní, stane se trvale invalidním, půjde do důchodu s nedostatečnou finanční rezervou, kterou by si dotoval státem vyplácený důchod, anebo si bude chtít u banky zažádat o úvěr. V našem případě o úvěr na bydlení.

Až donedávna živnostníci museli hypotéku či úvěr ze stavebního spoření plánovat s notným předstihem tak, aby pravidelné příjmy dokladované daňovým přiznáním byly dostatečné pro přidělení úvěru a pro banku tak byl klient dostatečně bonitní.



Alternativu také představovaly (a stále představují) nelicencovaní poskytovatelé hypoték a úvěrů všeho druhu s benevolentnějšími pravidly pro poskytnutí. Vyjednání hypotéky s těmito subjekty však může být v některých případech spíše cesta do pekel než k novému bydlení.

Hypotéky bez dokazování příjmů

Naštěstí pro tyto žadatele bankám se stále zmenšuje skupina potenciálních žadatelů o úvěry, a proto jsou ochotny stále častěji financovat méně bonitní klienty, resp. klienty bez úředně ověřených příjmů. A to i s rizikem zhoršení kvality úvěrového portfolia.

Drobných podnikatelů na konci roku evidovala Česká správa sociálního zabezpečení celkem 718 992. Právě pro tuto skupinu ekonomicky aktivních, často velmi bonitních klientů banky přišly s nabídkou Hypotéky bez dokazování příjmu. Nabídka se vztahuje samozřejmě také na fyzické osoby, které nechtějí zveřejňovat své příjmy, ale také na začínající podnikatele bez daňového přiznání.

Vzhledem k tomu, že klient bance předkládá pouze čestné prohlášení o svých příjmech, resp. obratech na účtech apod., banky tyto klienty právem považují za více rizikové. Z tohoto důvodu jsou podmínky pro poskytnutí tohoto typu hypotečního úvěru zpřísněny například omezením účelu financování nebo banky poskytují hypoteční úvěry v částkách mnohem nižších, než jaká je hodnota nemovitosti, sloužící jako zástava úvěru.

Více na Hypoindex.cz