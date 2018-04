Hypotéka bez úspor je a není řešením

Konkurence zatím nabízí úvěr do 90 procent hodnoty nemovitost. I u ní zpravidla platí, že čím menší vlastní prostředky, tím vyšší roční úroková sazba. O velikosti úroků rozhoduje ve většině finančních ústavů také bonita klienta, tedy jeho schopnost splácet úvěr.

Kdo žádá u Českomoravské hypoteční banky o stoprocentní hypotéku, musí mít nadprůměrný příjem. Zatímco při klasické sedmdesátiprocentní a nižší půjče stačí, pokud klientovi z čistého příjmu po odečtení životního minima, pravidelných výdajů a předpokládané splátky hypotéky zbude částka rovnající se čtvrtině splátky, u úvěru „100“ by měl mít k dispozici sumu odpovídající celé splátce. Například rodina s malým dítětem žádající o milionový úvěr potřebuje čistého zhruba šestadvacet tisíc korun. Kdyby jim stačilo sedm set tisíc a tři sta tisíc korun dali ze svého, mohli by na půjčku pomýšlet už při šestnácti tisících čistého za měsíc. A například v Raiffeisenbank si u žadatelů o vyšší než sedmdesátiprocentní úvěr kladou podmínku, aby po odpočtu životního minima, nadstandardních výdajů, splátky úvěru a rezerv předepsaných bankou od čistých měsíčních příjmů, zbylo nejméně sedm tisíc korun.

Určitou možností, jak „dosáhnout“ lepšího příjmu, je sečíst výdělky několika členů domácnosti - ti všichni se pak stávají spoludlužníky a spolumajiteli nemovitosti a podepisují úvěrovou smlouvu. Hypoteční úvěr na sto procent ceny nemovitosti poskytuje Českomoravská hypoteční banka: na pořízení vlastního bydlení (koupě a výstavba rodinného domu či bytu)

pokud je úvěr zajištěn především pořizovanou nemovitostí

při anuitním splácení

když úvěr neklesne pod 500 000 a nepřesáhne 3 000 000 korun

Přestože nebude zájemce o stoprocentní hypotéku potřebovat statisícové úspory, nemůže se vydat do banky bez koruny. Například za zpracování žádosti o půjčku na koupi bytu za jeden milion korun je nutné bance uhradit poplatek šest tisíc korun. S tím, jak narůstá cena nemovitosti, zvyšuje se i poplatek. Dalších několik tisíc si naúčtuje odhadce, peníze bude žádat i katastrální úřad - jeden návrh na vklad přijde na pět set korun. A někdy jsou potřeba i větší úspory. To když má banka jiný názor na tržní cenu nemovitosti než klient. Její odhadce totiž může ocenit byt či dům na méně, než za kolik se ve skutečnosti prodá. Finanční ústav tak sice poskytne stoprocentní hypotéku, ale ta pokryje pouze jí odhadnutou sumu. Dorovnat do skutečné ceny pak musí prodávajícímu kupující ze svého. Podle člena představenstva Českomoravské hypoteční banky se však takové případy nestávají často.

„V pětadevadesáti procentech se náš odhad a kupní cena neliší,“ říká Sadil. Banka se řídí zejména kritériem prodejnosti. Například ve velkých městech či jinak atraktivních zónách, kde by se rychle našel v případě, že klient dál nemůže hypotéku splácet, na nemovitost kupec, by problém být neměl. O něco horší situace je v menších vesnicích mimo dosah velkých měst. Tam to může být podle Jana Sadila s případným prodejem horší, odhad hodnoty nemovitosti se proto může od kupní ceny lišit.

Koupě i stavba možná

Se stoprocentní hypotékou lze koupit hotovou nemovitost i postavit dům, druhá varianta je však o něco složitější. Situaci komplikuje vlastnictví nemovitosti. Obvyklá praxe je, že stavebník nejdříve koupí pozemek a nechá si jeho vlastnictví potvrdit Hledáte-li další informace o hypotékách, naleznete je v TÉTO SEKCI. katastrem. Poté vybuduje část nemovitosti a znovu ji vloží do katastru jako rozestavěnou stavbu. Princip hypotéky je totiž založený na půjčce oproti zástavě nemovitosti, proto obvykle až poté banka uvolňuje peníze na další financování. Pokud tedy budoucí majitel vkládá třicet procent ze svého, může za tyto peníze koupit pozemek a zahájit výstavbu. Ale kde má vzít peníze na pořízení parcely a zahájení stavby, pokud počítá se stoprocentní hypotékou a nemá žádné vlastní zdroje? „Existuje možnost poskytnutí úvěru už dříve, na základě zástavního práva a směnky, kterou klient podepíše ve prospěch banky,“ uvádí Jan Sadil. V Komerční bance řeší problém nedostatku peněz kombinací hypotéky a úvěru na nemovitost, který je však v porovnání s hypotečním úvěrem dražší. Roční úrok se pohybuje okolo 10,5 procenta, zatímco u hypotéky je to zhruba 6,5 procenta.

V následující tabulce se můžete přesvědčit, jak vás měsíčně zatíží stoprocentní hypotéka v porovnání s klasickou starší nemovitostí za 1 000 000 korun. Doba splatnosti je 20 let.

Výše úvěru Vlastní prostředky Roční úroková sazba Měsíční splátka bez státní podpory Nutný min. čistý příjem 1 000 000 korun 0 korun 7,8 % 8 240 korun 29 700 korun 700 000 korun 300 000 korun 6,2 % 5 100 korun 19 600 korun

Ještě se podíváme, jaká je situace v případě nové nemovitosti za 2 500 000 korun. Doba splatnosti je opět 20 let.

Výše úvěru Vlastní prostředky Roční úroková sazba Měsíční splátka se státní podporou Nutný min. čistý příjem 2 500 000 korun 0 korun 7,8 % 18 970 korun 51 200 korun 1 750 000 korun 750 000 korun 6,2 % 11 900 korun 28 300 korun

Poznámka: měsíční splátky nezahrnují poplatky za vedení účtu ani pojištění, o úvěr žádá rodina s dítětem do 6 let, měsíčně spoří, splácí a hradí pojistné ve výši 4000 korun

Podmínky bank Banka Max. velikost hypotéky Roční úrok v % Českomoravská hypoteční banka 100 % od 7,8 Česká spořitelna 90 % 5,9/od 6,1* Komerční banka 90 % od 6,5 Raiffeisenbank 70 %/90 %** 8,2 až 8,7 GE Capital Bank 85 % od 6,39 HVB Bank 85 % 6,8 Živnostenská banka 70 % od 6,4

*v rámci programu TOP Bydlení/běžná na 5 let

**standardně/ve vymezených případech, úrokové sazby s pětiletou fixací

