Hypotéka bez zástavy nemovitosti není sen, ale realita

Situací, kdy není k dispozici vhodná nemovitost do zástavy, může být několik

Modelová situace č. 1 – máte pozemek, vykopané základy a chystáte se na stavbu domu, ale bohužel nemáte na pokračování dostatek peněz. Klasickou hypotéku vám ještě nikdo neposkytne, vaše rozestavěná nemovitost je ve fázi, kdy ji není možné zapsat do katastru nemovitostí jako existující nemovitost.

To bude možné až ve chvíli, kdy ze stupně rozestavěnosti je zřetelně patrno stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, tzn. zdi by měly sahat alespoň do výšky 90 cm. Je tedy nutné se poohlédnout po jiných možnostech, jak svou nemovitost financovat.



Modelová situace č. 2 - doslechli jste se, že si kamarád kamaráda půjčil od banky peníze na byt, prý na hypotéku, a nemusel tím bytem ručit. Je to vůbec možné, říkáte si.

A protože právě řešíte, kde sehnat peníze na byt, který si chcete v rámci privatizace od města koupit, ale ještě jím nemůžete ručit, je následující text určen právě pro vás.



Pro získání hypotéky je podmínkou zajištění úvěru zástavou nemovitosti ve prospěch banky. Pochopitelně můžete pro tento účel využít i jinou nemovitost, ale co dělat, když žádnou nemáte.

Nezoufejte, některé banky již nabízejí řešení. Poskytnou vám tzv. předhypoteční úvěr, který je určen na financování nemovitosti, na kterou není možné dočasně vložit zástavní právo.

. Hypotéka - ze zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb. "…Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva..."

Předhypoteční úvěr sjednáte zároveň s úvěrem hypotečním

Banky předhypoteční úvěr poskytují na dobu 1–2 let vždy v kombinaci s následným hypotečním úvěrem. Po tuto dobu splácíte pouze úrok, ale nesplácíte jistinu.

Jakmile nemovitost získáte do osobního vlastnictví, a je k ní tedy do katastru nemovitostí vloženo zástavní právo ve prospěch banky, je celý předhypoteční úvěr jednorázově splacen úvěrem hypotečním a tímto okamžikem zaniká. Dále již pokračujete ve splácení úroků a jistiny hypotečního úvěru.



Úrokové sazby předhypotečních úvěrů bývají vyšší než u běžných hypoték a jsou pevně stanoveny po celou dobu trvání tohoto typu úvěru.



Výhodou předhypotečního úvěru je skutečnost, že vám banka poskytne finanční prostředky i na nemovitost, kterou v tu chvíli nemůžete ručit. Na druhou stranu má i svou nevýhodu, nemůžete jej splatit z vlastních zdrojů, ale pouze na něj navazující hypotékou.

Široké využití předhypotečních úvěrů

Předhypoteční úvěry banky poskytují ve výši od 200 tisíc, resp. 300 tisíc korun až do 100 % hodnoty zastavované nemovitosti, ve většině případů do 3–5 milionu korun.



Účelů, na které je možné předhypoteční úvěr využít, je několik a podle konkrétního typu účelu jej lze čerpat do výše 50–100 procent hodnoty zastavované nemovitosti.



Mezi hlavní účely patří financování koupě bytu od obce či pořízení družstevního bytu, který bude v dohledné době převeden do osobního vlastnictví. Přečtěte si o pořízení družstevního bytu na hypotéku nebo přes úvěr od stavební spořitelny.



Díky předhypotečnímu úvěru můžete získat peníze na pořízení nemovitosti v rámci developerského projektu, též na zahájení výstavby domu, který ještě není možné zapsat do katastru nemovitosti a také na koupi nemovitosti v dražbě nebo konkurzu.

U Raiffeisenbank nezajištěný úvěr až na dva roky

V současné době můžete předhypoteční úvěr vybírat z nabídky šesti bank, které jej vždy poskytují s následným hypotečním úvěrem.



Předhypoteční úvěr je krátkodobý a kromě Raiffeisenbank, která jej umožňuje čerpat až 24 měsíců, ho ostatní banky s vámi sjednají pouze na jeden rok.



V současné době předhypoteční úvěr poskytují Citibank, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka a Raiffeisenbank.



Podrobnější informace o nabídce jednotlivých bank můžete čerpat z následující tabulky.