"Podrobnosti zveřejníme příští týden, jinak bez komentáře," reagoval člen představenstva ČMHB Jan Sadil.



Výhodná nabídka nebude zadarmo. Úroky ze stoprocentní hypotéky budou zřejmě o jedno až dvě procenta vyšší. Ostatní banky zřejmě nenechají chystaný krok bez odezvy.



"Vnímáme to jako určité vyvolání konkurenčního boje," řekl Pavel Kühn z České spořitelny.

Hypotéka? Brzy už i bez zálohy



Lídr na domácím hypotečním trhu, Českomoravská hypotéční banka, chystá proti konkurenci novou zbraň, která patrně spustí novou válku bank o narůstající masy domácností zvažujících koupi vlastního bydlení na dluh.

Banka se chystá odpustit klientům podmínku, která nyní řadu z nich odrazovala - povinnost zaplatit část bytu ze svého. Zatímco konkurenční hypoteční ústavy chtějí předem aspoň deset procent z odhadní ceny bytu, Českomoravská hypotéční banka nabídne už v létě možnost, že klient nezaplatí předem vůbec nic a půjčí si celou částku.

Nabídka v sobě skrývá dvojí háček. Protože banka půjde do většího rizika, bude chtít od klientů vyšší úrok. Jinými slovy: to, co klient nemá, si bude muset půjčit a o to víc splácet. Sazba bude podle dostupných informací vyšší až o dvě procenta, což zvedne měsíční splátku milionového bytu z 5000 na 7700 korun. To zřejmě povede k tomu, že pro tento typ hypotéky bude klient muset prokázat vyšší příjmy než obvykle.

Jaké by byly splátky hypotéky na byt za milion korun? Hypotéka se základem 30% Hypotéka se základem 0% Vlastní prostředky 300 000 Kč 0 Kč Hypotéka 700 000 Kč 1 000 000 Kč Úroková sazba 6,2% 7,5% Splatnost 20 let 20 let Měsíční splátka bez státního příspěvku 5 015 Kč 7 753 Kč se státním příspěvkem 1% 4 619 Kč 7 340 Kč daňový odpočet 337 Kč 628 Kč Celkové měsíční náklady 4 282 Kč 6 712 Kč

Zdroj: banky

Druhý háček chystané nabídky může spočívat v tom, že banky bývají hlavně u starších bytů velmi opatrné a ve svých odborných posudcích stanovují cenu zastavené nemovitosti co nejníž. Často níž, než za kolik klient byt skutečně kupuje.

Důvod? Pokud klient nesplácí a byt či dům bance propadne, chtějí mít bankéři polštář pro prodej.

"V Praze se běžně stává, že bankovní odhad je mnohem nižší než tržní cena. Byt se prodává za tři miliony, ale banka řekne, že si jej cení jen na dva," uvedl jednatel 1. České Realitní a Investiční společnosti Martin Urman.

V takovém případě tedy klient stejně bude muset něco zaplatit ze svého. Banka sice půjčí na sto procent, ale ne na sto procent kupní ceny, nýbrž pouze na sto procent svého odhadu. Nižší ceny však banky nasazují i v současné době, kdy půjčují 70 až 90 procent odhadu.

Kolik banky požadují vlastních peněz (u bytu za 1 milion korun) Česká spořitelna 100 000 Kč ČMHB* 0 Kč GE Capital bank 150 000 Kč HVB Bank 150 000 Kč Komerční banka 300 nebo 100 000 Kč Raiffeisenbank 300 000 Kč Živnostenská banka 300 000 Kč

Pozn.: *odhad

Zdroj: banky

Také u novostaveb klient sotva unikne tomu, že musí mít něco předem v ruce.

"Hypotéku lze získat až po kolaudaci, ale u nás se většina smluv uzavírá ještě dřív, než se začne stavět. A součástí objednávky je patnáctiprocentní záloha," uvedl ředitel obchodní divize developerské společnosti IPB Real Jiří Bulan.

I když bude kvůli výše uvedeným důvodům potřebovat zájemce určitý obnos předem, nabídka Českomoravské hypotéční banky trhem zahýbá. "Vysoké požadavky bank na startovní kapitál jsou nyní jednou z největších brzd rozvoje hypotéčního financování," uvedl šéf stavební firmy Ekospol Evžen Korec.

Z někdejšího požadavku složit minimálně třicet procent už slevily i jiné banky, i když na nulu dosud nikdo nešel. Česká spořitelna stanovila minimum na deset procent, Komerční banka za určitých podmínek také. GE Capital Bank, která startovní minimum srazila jako první, chce 15 procent, se stejnou nabídkou nedávno přišla také HVB Bank.