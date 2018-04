Hypotéka České pojišťovny: žádné novinky, pouze výhodnější pojištění

Česká pojišťovna začala svou hypotéku nabízet v březnu. Spolupracuje s Hypoteční bankou a s Raiffeisenbank, jejichž produkty nabízí. Klient tedy získá stejné parametry hypotečního úvěru, jaké by získal přímo v těchto bankách, bude platit i stejně vysoké poplatky. Česká pojišťovna si však může sama individuálně stanovovat výši úrokových sazeb, které klientům nabízí. Může také sama nezávisle na bankách připravovat různé akční nabídky či slevy. Jak její hypotéka vypadá z pohledu klienta?

Výhodou Hypotéky České pojišťovny má být pohodlí a úspora času

Výhodou pro klienty má být kompletní servis, tedy "rychlost, pohodlí a možnost zařídit vše pod jednou střechou“. V praxi to však tímto způsobem nefunguje, jelikož klient musí po jednání s finančním poradcem pojišťovny nebo po návštěvě její pobočky následně dojít do banky a podepsat úvěrovou smlouvu v bance. S pojišťovnou totiž zájemce o úvěr řeší pouze první fázi vyřizování, tedy žádost o úvěr, a poté jej pojišťovna informuje, zda jeho žádost byla schválena. Jako konkrétní výhoda je vyzdvihováno zjednodušené vyřízení vinkulace pojistky nemovitosti, které má klientovi přinést "úsporu času a úsilí“. Klient tak sice nemusí jít z banky pro pojistku do pojišťovny, ale stejně musí jít z pojišťovny do banky podepsat úvěrovou smlouvu.

Zvýhodněné pojištění



Pojištění vztahující se k nemovitosti

Hlavní výhodu Hypotéky ČP, kterou se odlišuje od standardní nabídky spolupracujících bank, je zvýhodněné pojištění. Nedílnou součástí této hypotéky je pojištění nemovitosti. (Pojištění nemovitosti, která slouží jako zástava, vyžadují všechny banky.) ČP jej nabízí jako komplexní pojistný balíček Pojištění v kostce. Zahrnuje v sobě pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti a v závislosti na délce fixace úrokové sazby hypotéky nebo na počtu sjednaných pojištění je klientovi poskytnuta určitá sleva. V prvním roce dosahuje sice 30 až 50 % z výše ročního pojistného, v následujících letech je však již pouze velmi nízká, 2 až 6 %.

Životní pojištění

Životní pojištění povinné není. Klient si může vybrat buď levnější úvěrové pojištění s klesající pojistnou částkou, a nebo investiční životní pojištění Dynamik Plus Hypo. Od standardního Dynamiku Plus se liší tím, že jsou klientům nabízeny specifické investiční programy orientované na oblast nemovitostí.

Životní pojištění také znamená největší finanční úsporu, které může klient s Hypotékou České pojišťovny dosáhnout. Konkrétní výše slevy je závislá na výši placeného pojistného a pohybuje se v rozmezí 5 až 9 %. Navíc pokud je životní pojištění sjednáno na celou výši úvěru, získá klient slevu na úrokové sazbě ve výši 0,10 procentního bodu. Porovná-li se tedy varianta hypotéka a pojištění samostatně s variantou hypotéka plus pojištění v balíčku, vychází druhá varianta díky slevám na pojistném a snížení úrokové sazby až o desítky tisíc korun lépe. Klient však musí mít zájem sjednat si životní pojištění a zaplatit za ně v průběhu splácení hypotéky desítky tisíc korun. Získá tím ale samozřejmě pojistnou ochranu.

Bez sjednání životního pojištění klient získá z Hypotéky České pojišťovny jako benefit v porovnání s hypotékou přímo z banky pouze zanedbatelné (vzhledem k výši celého úvěru) slevy na pojištění nemovitosti a slibovaných úspor v desítkách tisíc korun se nedočká. Teoreticky je pak tedy celkem jedno, sjedná-li si klient hypotéku v bance a půjde si z banky sjednat a vinkulovat pojištění do pojišťovny, nebo zda si požádá o hypotéku a sjedná a vinkuluje pojištění v pojišťovně, a pak si půjde pro podpis úvěrové smlouvy do banky.

Dostatek a kvalita informací?

V praxi to však stejné být vůbec nemusí. Otázkou je, jak kvalitní informace a služby budou finanční poradci České pojišťovny schopni klientovi předat, alespoň nyní, kdy jde o nový produkt a mnoho z nich ještě není dostatečně proškoleno. V letáčku pro Hypotéku ČP pojišťovna zájemcům o úvěr doporučuje jako jeden ze zdrojů informací svou telefonní linku klientského servisu. Odpovědí na konkrétní dotaz týkající se hypotéky však byla nabídka předání telefonního čísla volajícího některému z finančních poradců, který mu zavolá zpět a poradí.