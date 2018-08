Neúčelová hypotéka na cokoli je levnější než běžný spotřebitelský úvěr

Jako zajímavá možnost, jak si půjčit peníze, se může jevit americká hypotéka, což platí i v těch případech, kdy dlužník už splácí klasickou účelovou hypotéku.

Rozdíl mezi americkou hypotékou a spotřebitelským úvěrem je v tom, že u americké hypotéky dlužník dává do zástavy dům, byt nebo pozemek, což je důvod, proč je tento úvěr pro banky méně rizikový a pro klienty levnější než běžný úvěr. Americké hypotéky lidé nejčastěji využívají na dovybavení domácnosti, ale i třeba na nákup nového auta nebo na rozjezd podnikání. Půjčit si lze v řádu statisíců i milionů korun. Podmínkou je nemovitost do zástavy, přičemž úvěr může činit většinou 70 až 75 % z její ceny.

Mluvčí Československé obchodní banky Andrea Vokálová však říká, že zájem o americké hypotéky je dlouhodobě nízký a v posledních týdnech se tento trend nezměnil. „Tyto hypotéky nejsou příliš využívaným produktem v naší nabídce, zájem o tento produkt ze strany klientů je minimální.“

Přesto potvrzuje situace, kdy může americká hypotéka pomoci. Jednou z nich je například využití domácnostmi, které chtějí konsolidovat své úvěry a mohou ručit nemovitostí.

„Americká hypotéka má obecně nižší úrokové sazby než nezajištěné spotřebitelské úvěry a lze využít delší splatnost, až 20 let. Pak může být z hlediska splátkového zatížení výhodnější,“ vysvětluje Vokálová s dovětkem, že neexistuje statistika, kolik z celkově poskytovaných amerických hypoték klienti využili právě na konsolidaci.

Podobně odpovídá i produktový manažer hypoték finanční skupiny Wüstenrot Marian Holub, podle kterého zájem o americké hypotéky zůstává stabilní i před blížícím se říjnovém zpřísnění přístupu k hypotékám. „V našem případě hrají americké hypotéky doplňkovou roli a jejich podíl na uzavřených hypotékách se pohybuje v řádech jednotek procent. Stejně tak je to i u ostatních bank,“ říká Holub.

„Neúčelová hypotéka se může hodit lidem, kteří si chtějí půjčit na něco peníze, ale například již několik let splácejí hypotéku. Mohou požádat ke své stávající hypotéce i o americkou hypotéku u stejné banky. Má to jen jednu podmínku, zatížení jejich nemovitosti oběma hypotékami nesmí překročit 80, respektive 90 % hodnoty nemovitosti,“ vysvětluje finanční poradkyně společnosti Partners Dana Míchalová.

Výhodu americké hypotéky vidí v tom, že peníze si lze půjčit na cokoli a peníze dlužníkovi banka pošle najednou na účet. Dlužník tak bance nemusí zpětně prokazovat, jak s finančními prostředky naložil. Výhodou jsou i mimořádné splátky do 25 % úvěru ročně zdarma a oproti spotřebitelským úvěrům nižší úroky.

„Sazba u neúčelových hypoték se pohybuje v rozmezí 3 až 4 % ročně. U spotřebitelských úvěrů začínají běžné sazby na 5 % ročně a více. Podle bonity klienta nejsou přitom u spotřebních úvěrů výjimkou i sazby okolo 10 %,“ potvrzuje Marian Holub.

Využití americké hypotéky podle odborníků dává smysl za příznivých podmínek i u již zmíněné konsolidace úvěrů. Tedy v momentě, kdy úvěrové zatížení domácnosti přestává být únosné a je třeba sloučit více hlavně spotřebitelských úvěrů v jeden a prodloužením doby splácení snížit měsíční splátky.

„Takové řešení je obvykle mnohem výhodnější než konsolidace jenom v rámci spotřebitelských úvěrů. Klient, který konsoliduje své úvěry, dostane často u spotřebitelského úvěru vyšší sazbu než minimální, to je mnohem vyšší než 5 % ročně,“ vysvětluje Marian Holub.

Shodně to vidí i Dana Míchalová, která ovšem upozorňuje i na další okolnost, jež se váže k variantě konsolidovat úvěry prostřednictvím americké hypotéky. „Pokud se ukáže, že s tímto krokem dojde k úspoře na nákladech za stávající dražší spotřebitelské úvěry, není co řešit. Ale i přitom je třeba k tomuto kroku přistupovat velice uvážlivě. U konsolidace jen spotřebitelských úvěrů není zastavena nemovitost, v níž domácnost bydlí, naopak u konsolidace prostřednictvím americké hypotéky je. Dlužník se tedy musí chovat maximálně zodpovědně,“ říká Míchalová.

Pravidla pro novou hypotéku s konsolidací jsou zhruba stejná jako u každé nově uzavřené hypotéky. V případě již běžící hypotéky je důležité konsolidaci provést vždy v době výročí vypršení fixace kvůli vysokým sankcím za předčasné ukončení smlouvy a vystavení nové smlouvy. Splatnost nového konsolidovaného úvěru (americké hypotéky) bývá od jednoho roku do 20 let a stejně jako u klasické účelové hypotéky může klient fixovat úrok na několik let dopředu.

