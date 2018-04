Hypotéka - dobré řešení pro lidi s dostatečným příjmem

Například rodina s jedním malým dítětem, která by si chtěla koupit nový byt za jeden milion korun by potřebovala měsíčně čistého 15 300 korun. Ovšem to je jen teoretická hodnota za předpokladu, že rodina vystačí téměř jen s životním minimem a nemá navíc žádné další výdaje. Pokud například splácí jinou půjčku, či hradí pojištění, banka bude přísnější. Složité s dokazováním příjmů to mnohdy mívají podnikatelé. Ač jejich firmy prosperují, v daňovém přiznání se často snaží stlačit příjmy na minimum. Protože banky vycházejí při stanovení bonity klienta právě z přiznání daní (nebo u zaměstnanců z potvrzení příjmu od zaměstnavatele), na hypotéku nedosáhnou. Navíc musí mít žadatel k dispozici obvykle alespoň třicet procent vlastních finančních prostředků (některé banky tuto hranici snížily).

Zájemce by měl počítat i s tím, že bude potřebovat alespoň dvacet tisíc korun v hotovosti do začátku na Vyplatí se využít hypotéku? Odpověděl nám Vratislav Svoboda, obchodní ředitel ABN AMRO Asset Management Současná výše sazeb je příhodná. Dnes je hypotéka výhodnější než si platit podnájem. Navíc se nemovitosti dlouhodobě zhodnocují o zhruba 3-5% ročně a skutečné náklady na jejich financovaní jsou tedy o to nižší. Navíc si lze o úroky snížit vlastní základ daně, takže lze nákup bytu či domu pro vlastní potřebu hodnotit jako rozumnou investici. Pokud si vezmeme hypotéku, měli bychom mít peněžní rezervu pro případ ztráty zaměstnání či delšího onemocnění. Alespoň ve výši 6 měsíčních splátek. Proti ztrátě příjmů v důsledku dlouhodobé nemoci se lze i pojistit. různé poplatky. Například zpracování žádosti o úvěr ho může stát šest tisíc korun i více podle výše půjčky. Dále zaplatí několik tisíc korun za znalecké posudky nemovitosti.

Dobu splatnosti si lze vybrat. Může být například desetiletá, pak budou ale měsíční splátky vyšší, nejčastěji si volí klienti patnácti- , dvaceti- nebo pětadvacetiletou lhůtu splatnosti. Při třicetileté se už podle finančních poradců úvěr velmi prodražuje. O úroky si lze snížit daňový základ, a to až do výše 300 tisíc korun.

Žádost může být vyřízena do týdne - některé banky si řeknou o expresní příplatek, obvykle ale do jednoho měsíce. Ovšem pozor, nikoli od doby, kdy zájemce poprvé vstoupí do banky, ale až poté, co předá kompletní podklady k žádosti.

Banky poskytující hypotéky

Komerční banka, Česká spořitelna, Českomoravská hypoteční banka, Československá obchodní banka, Raiffeisenbank, GE Capital Bank, Živnostenská banka, HVB Bank Czech Republic

