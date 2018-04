Tři příklady, jak připravit rodinný rozpočet na hypotéku

Získáním hypotéky nic nekončí. Naopak začíná. Teprve realita ukáže, zda jste nepřecenili své finanční síly, nebo zda neexistuje pro vás lepší výhodnější varianta. Čtěte příběhy lidí, kteří se na hypotéku dobře připravili.

1. Případ: Mladý pár chce bydlet ve svém

Lenka a Pavel žijí v nájmu a chtějí koupit byt. Nejdříve šli do banky, kde mají vedené běžné a spořicí účty. Zde jim spočítali kalkulaci na byt v hodnotě 2,5 milionu korun.

Poradili se ale ještě s finančním poradcem. Ten jim navrhl řešit finance komplexně, aby se v budoucnu nedostali do problémů se splácením. Zároveň zkontroloval, zda mají správně nastavené podmínky pojistných smluv. Také zohlednil jejich požadavek na lepší zhodnocování naspořených peněz. Poradce zpracoval finanční bilanci, aby pár viděl, jak přesně vypadá jejich rodinný rozpočet.

Původní finanční bilance

Příjmy celkem: 40 000 Kč



Výdaje celkem: 34 000 Kč (včetně nájmu 7 000 Kč)



Rozdíl: + 6 000 Kč



Rozložení finančních produktů

Stavební spoření: 1 500 Kč (naspořeno cca 120 000 Kč)



Stavební spoření: 1 000 Kč (naspořeno cca 100 000 Kč)



Životní pojištění Pavel: 1 000 Kč



Životní pojištění Lenka: 500 Kč



2x penzijní připojištění: 2x 500 Kč



Spořicí účet: 1 500 Kč (zůstatek 300 000 Kč)

Pokud by si Lenka a Pavel vzali hypoteční úvěr, jejich výsledná finanční bilance by se téměř nezměnila. Dnes totiž platí nájem 7 000 Kč a vypočítaná splátka hypotečního úvěru je jen o tisícovku vyšší.

Mladí lidé se však dohodli, že budou více spořit a chtějí ušetřit na některých výdajích, jako jsou večeře v restauracích nebo cigarety. Zkusí to pár měsíců a poté zhodnotí, zda jim to vyhovuje. Ušetřit by tak měli přibližně 2 000 Kč měsíčně navíc.

Peníze na zaplacení 10 % kupní ceny bytu (tedy 250 000 Kč) mají Lenka a Pavel na spořicím účtu. Ještě jim zbude 50 000 Kč. Obě smlouvy stavebního spoření budou končit. Rozhodli se je neprodlužovat a peníze si ponechat na krátkodobou rezervu na spořicím účtu. Díky tomu budou mít i po koupi bytu úspory ve výši 270 000 Kč. Ušetřené peníze z pravidelných příjmů investují do podílových fondů, které nabízejí slušné zhodnocení.

Chtějí, aby je životní pojištění chránilo při zdravotních komplikacích, například invaliditě, dlouhodobé pracovní neschopnosti i smrti a u svých pojistek si navýšili pojistné částky do milionů korun. Změna nastala také u penzijního připojištění, u kterého navýšili částky a nově si je převedli na výhodnější doplňkové penzijní spoření.

Nová finanční bilance

Příjmy celkem: 40 000 Kč



Výdaje celkem: 35 000 Kč (včetně hypotéky 8 000 Kč)



Rozdíl: + 5 000 Kč



Rozložení finančních produktů po změně

Podílové fondy: 3 000 Kč (včetně úspory 2 000 Kč za restaurace, cigarety)



Životní pojištění Pavel: 1 000 Kč



Životní pojištění Lenka: 900 Kč



2x doplňkové penzijní spoření: 2x 1 000 Kč



Spořicí účet: 1 500 Kč (zůstatek 270 000 Kč)



Hypotéka: 8 000 Kč (2,25 mil. Kč)



2. Případ: Koupila si levnější nemovitost

Eva si chce koupit byt v Praze za 3,3 milionu korun. V bance již byla a dostala by 95% hypoteční úvěr. Slyšela, že banka, ve které má běžný účet, jí nemusí vždy nabídnout nejlepší podmínky, rozhodla se navštívit finančního poradce.

Základní bilance ukázala, že i když by byla Eva skromná, měsíční splátka hypotéky ve výši 14 000 Kč by znamenala přesně 58 % z jejího příjmu, který činí 24 000 Kč. Nejvýše by to mělo být okolo 40 až 45 %. Eva má ještě rezervu 300 000 Kč na spořicím účtu. Část by se měla použít na úhradu kupní ceny bytu. Zbytek si chce nechat jako určitou jistotu pro splácení.

Finanční bilance

Příjmy celkem: 24 000 Kč



Výdaje celkem: 14 000 Kč



Rozdíl: + 10 000 Kč



Rozložení finančních produktů

Penzijní připojištění: 100 Kč



Spořicí účet: 10 000 Kč (zůstatek 300 000 Kč)



Osobní finance v novém

Banka by Evě bez problému půjčila, Eva se ale nakonec s poradcem domluvila jinak. Bude si každý měsíc odkládat na spořicí účet rozdíl mezi dnešním čistým nájmem (7 000 Kč) a vyšší splátkou hypotéky (14 000 Kč), tedy částku 7 000 Kč.

Po pár měsících a navýšení úspor Eva s poradcem vypracovali nový finanční plán. Eva si nakonec koupila levnější byt za 2,5 milionu Kč. Zároveň upravila své finanční portfolio. Pojistila si riziko výpadků příjmů, začala si šetřit na důchod v doplňkovém penzijním spoření a dlouhodobě zhodnocuje své peníze v podílových fondech.

Zbytek rezervy po doplacení části kupní ceny, tedy 175 000 Kč si nechala a k ní přidává veškeré volné peníze. A za 3 roky se Eva může rozhodnout, zda úvěr částečně zaplatí z naspořených peněz, čímž by jí mohla klesnout úroková sazba i splátka. Oproti původnímu záměru má nyní nejen svoje bydlení, ale také pravidelný přírůstek aktiv, se kterými může v budoucnu počítat.

Nová finanční bilance

Příjmy celkem: 24 000 Kč



Výdaje celkem: 23 000 Kč



Rozdíl: + 1 000 Kč



Rozložení finančních produktů po změně

Hypotéka: 10 000 Kč (2,375 mil. Kč)



Doplňkové penzijní spoření: 1 000 Kč



Spořicí účet: 2 000 Kč (zůstatek 175 000 Kč)



Podílové fondy: 2 000 Kč



Životní pojištění: 1 000 Kč



3. Případ: Pořízení většího domu

Vašek a Eva si před šesti lety pořídili byt 2+kk. Po narození syna jim ale v bytě začíná být těsno a rozhodli se koupit dům a odstěhovat se kousek za Prahu. Vybrali si domek za 3,5 milionu korun. Stávající byt v centru města by rádi prodali za 2,5 milionu korun a z nich by doplatili stávající hypoteční úvěr 1,8 milionu korun. Zbytek peněz z prodeje by použili na nové bydlení. Nový úvěr by činil 2,8 milionu Kč.

Finanční bilance:

Příjmy celkem: 50 000 Kč



Výdaje celkem: 45 000 Kč



Rozdíl: + 5 000 Kč



Rozložení finančních produktů

Hypotéka: 9 000 Kč (1,8 mil. Kč)



Životní pojištění Vašek: 1 500 Kč



Životní pojištění Eva: 1 000 Kč



2x doplňkové penzijní spoření: 1 000 Kč



Podílové fondy: 4 000 Kč (zůstatek 250 000 Kč)



2x dospořené stavební spoření (zůstatek celkem cca 500 000 Kč)



Spořicí účet: 5 000 Kč (zůstatek 300 000 Kč)



Rodinné finance v novém

S finančním poradcem spolupracují dlouhodobě, tvoří si také rezervy. Po dohodě s ním se rodina rozhodla byt neprodávat, ale krátkodobě pronajímat. Po změně splatnosti se splátka úvěru snížila a činí 7 500 Kč, další 3 500 Kč tvoří zálohy na energie.

Výnosy z nájmu jsou kolem 14 až 15 000 Kč za měsíc. Tím se byt splácí a v budoucnu v něm může bydlet syn, nebo ho použijí jako další zdroj příjmů v důchodu. Na koupi domu použili úspory přes 500 000 Kč, k nim si vzali nový úvěr 3 miliony korun. Rodina sice musela obětovat finanční rezervy, ale nyní má o jednu nemovitost více a i při splácení nového úvěru má díky pronájmu bytu v rozpočtu ještě 2 000 Kč navíc.

Původní plán: prodat byt a koupit dům

Hypotéka + zálohy: 10 000 Kč (2,8 mil. Kč) + 4 500 Kč



Rozdíl oproti původní bilanci: - 2 000 Kč



Realizovaný plán: neprodávat byt, ale pronajímat ho

Výnos z nájmu: 14 až 15 000 Kč /3 až 4 000 Kč nad náklady



Hypotéka na dům: 10 500 Kč (2,975 mil. Kč – 525 000 Kč hotovost)



Rozdíl oproti původní bilanci: cca + 2 000 Kč



Tipy k hypotéce