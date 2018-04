I když zbankrotujete, hypotéku musíte splatit. Jak na to?

Jestliže se finanční situace zdá hrozivá, mnohý člověk sedne k internetu, zadá klíčová slova „pomoc s dluhy“ a snaží se vyznat ve spoustě odkazů. Mnohé z nich nabízejí jako řešení problémů takzvané oddlužení. Pokud je člověk zavalen dluhy typu kreditní karta, kontokorent či televize na splátky, může být oddlužení řešením. Jsou však situace, kdy by měl klient dobře zvážit všechny okolnosti.

Pracovníci Hypoteční banky vysvětlují: „V posledních letech se setkáváme stále častěji s následky práce některých oddlužovacích agentur. Chodí nám dopisy, v nichž lidé popisují svůj boj s předlužeností, který se rozhodli jednou provždy vyřešit tím, že na sebe podají návrh na insolvenci (osobní bankrot). Bohužel si však neuvědomují, případně nejsou výslovně upozorněni ze strany oddlužovacích agentur na veškeré důsledky s tímto spojené. Podáním insolvenčního návrhu, resp. zjištěním úpadku totiž dochází k zásadní změně osobního a finančního charakteru mající za následek například nemožnost pokračovat ve splácení úvěru, právo banky přijmout příslušná úvěrová opatření (zesplatnění úvěru, výzva k dozajištění), což může ve finále vést až k prodeji nemovitosti – zástavy.“

Jak odborníci Hypoteční banky radí, klient by si měl být vědom, že tímto krokem riskuje, že přijde o střechu nad hlavou, neboť banka musí postupovat v mezích zákona. „Je proto dobré klientům připomenout, že je lepší vždy a za všech okolností nejprve kontaktovat svou banku a vzniklou situaci řešit právě s ní.“

Těžké rozhodnutí: prodej vlastního bydlení

Nechat situaci dospět až k oddlužení může být opravdu likvidační. V případě, že finanční problémy začínají být neúnosné, měl by klient realisticky zvážit možnost prodeje nemovitosti. „Je jasné, že nejde jen o majetek, ale i o emoce ve vztahu k nemovitosti, a o to je rozhodnutí náročnější. Pokud jde však klient do prodeje sám, má velkou šanci, že nemovitost zpeněží dobře a umoří celý dluh,“ říká Tomáš Flégr z realitní kanceláře Rak CZ.

O cenu nemovitosti se dá i soutěžit, a to v dražbě, aukci i ve výběrovém řízení.

Pokud není dost času na klasický prodej prostřednictvím nabídky realitní kanceláře a inzerátů, může klient využít buď dobrovolné dražby, aukce, či výběrového řízení. Každá z těchto možností má své výhody i nevýhody a je třeba dobře zvážit, která varianta je vhodná pro konkrétní situaci.

1 Dražba

je více formální, řídí se zákonem

příklep licitátora (ať jde o klasickou či elektronickou dražbu) nahrazuje podpis kupní smlouvy

odpadá vyjednávání o podmínkách smlouvy, ty jsou dány předem

pokud se nesprávně stanoví vyvolávací cena a sejde se zároveň málo zájemců, může se stát, že nemovitost se prodá příliš levně: po zahájení dražby už její navrhovatel nemá možnost probíhající proces zrušit

organizace dražby bývá dražší než ostatní způsoby prodeje

2 Aukce

probíhá při ní podobná licitace jako u dražby, ale závěrečným příklepem se nepřevádí vlastnické právo, je ještě prostor pro úpravy kupní smlouvy, navrhovatel aukce může předem stanovit tajný limit, když ho není dosaženo, má právo kupní smlouvu neuzavřít

3 Výběrové řízení

zájemci dávají neveřejné nabídky, což může mít za následek, že kupující nemají důvod se předhánět a nabídky zůstanou nízké

prodávající si mezi kupujícími může (ale nemusí) vybrat a pak obě strany uzavírají kupní smlouvu

Cena za zorganizování soutěžního způsobu prodeje se obvykle počítá procentem z hodnoty vydražené nemovitosti, některé kanceláře účtují i paušál, který začíná nejčastěji na pěti tisících korunách, ale může se lišit, podle renomé realitní kanceláře i podle typu nemovitosti.

Kromě organizace akce samotné vám realitka pomůže s analýzou hodnoty nemovitosti a pomůže stanovit optimální nabídkovou cenu. Ten, kdo totiž na počátku „přestřelí“, nemusí nemovitost vůbec prodat. A řídit se při stanovování prodejní ceny tím, kolik jste za dům dali před časem vy, kolik jste do něj „nacpali peněz“ a za jaké ceny se inzerují jiné domy na internetu, k cíli nevede. Většina prodávajících má nadnesené představy.

Při prodeji nemovitosti musí klient počítat s tím, že z výnosu nebude platit jen dluh bance, ale musí z něj uhradit i 4 % za daň z nabytí nemovitosti (to je ta daň, kterou, ačkoli to odporuje logice jejího názvu, hradí prodávající, kupující, který nemovitost nabývá, je ručitelem).

Potřebné je zaplatit i provizi realitní kanceláři. Pokud banka neumožní novému kupci převzít hypotéku (či kupec nechce), je potřeba mít i rezervu na pokutu za mimořádné splacení. Banky na ni mají podle smlouvy o úvěru nárok, i když v odůvodněných případech bývají ochotny o její výši jednat. Peníze, které po tom všem z prodeje zbudou, zůstanou klientovi do nového začátku.

Kdo nechá situaci zajít až do stadia, kdy banka podá návrh na exekuci, má opravdu vážný problém. Podle Michala Teubnera z Komerční banky nedobrovolné prodeje velmi často končí tak, že výnos nepokryje ani celý dluh bance. Klient tak nemá ani nemovitost, ani peníze, a ještě dluží.

Tři tipy, jak předejít a čelit problémům