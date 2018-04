Hypotéka krok za krokem

Ať už řešíte otázku peněz dlouho dopředu nebo těsně před koupí, máte dvě možnosti. Svépomocí a s finančním poradcem.



První možnost je zdarma, ovšem za předpokladu, že si sami dokážete vybrat vhodný a výhodný typ úvěru. Pokud totiž „sáhnete vedle“, přijdete naopak o víc než několik set až tisícikorun, které byste zaplatili za odborné rady.

Můžete si udělat vlastní průzkum mezi hypotečními bankami a stavebními spořitelnami, což je pracné. Nebo máte možnost využít informace z tisku či specializovaných finančních internetových serverů. Srovnání jednotlivých bankovních domů najdete například na stránkách www.fincentrum.cz



Dobrý finanční poradce by měl vybrat pro vás nejvhodnější variantu financování. Umí totiž různě „kouzlit“ s kombinací úvěrů ze stavebního spoření a hypotékou. Zároveň vám může doporučit, kde a s jakým zhodnocením dál spořit, abyste mohli půjčky případně vrátit dříve, než si vzhledem k vašim aktuálním možnostem na počátku sjednáte. Za jeho služby se platí obvykle několik tisíc korun podle složitosti finančního plánu.

Například jednodušší řešení přijde zhruba na jeden až dva tisíce korun. S tím, že v ceně by měla být i pomoc s vyřízením administrativy spojené například se založením stavebního spoření. Ale pozor na výběr poradce. Neměl by být svázán s jedinou finanční skupinou. V takovém případě by vám totiž mohl vnutit její produkty bez ohledu na to, zda je to pro vás výhodné.

1. Ujasněte si stav svých financí.



Spočítejte si, jak velké úspory byste mohli věnovat na financování bydlení. Zjistěte, zda byste si mohli půjčit v případě potřeby od příbuzných či přátel. Můžete se také poradit s finančním odborníkem, co lze s vašimi penězi podniknout. Zda je můžete například jednorázově vložit na účet u stavební spořitelny a získat rychle překlenovací úvěr a za jakých podmínek. Informujte se ve vybrané bance, kolik by vám s ohledem na vaše příjmy mohla půjčit. Přitom platí, že nejlépe se žádá o hypotéku tam, kde vás již roky znají, a máte tu dobrou pověst. Vyžádejte si seznam dokumentů potřebných pro získání úvěru a informujte se, které z nich budete potřebovat k vystavení příslibu úvěru.