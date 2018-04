Hypotéka krok za krokem

Ačkoliv je vše jednodušší, s určitou administrativní náročností při vyřizování hypotéky počítat musíte. Popíšeme, jak to obvykle chodí při vyřizování hypotečního úvěru na koupi již postaveného domu nebo bytu.

Podmínky standardních hypotečních úvěrů jednotlivých bank ČTĚTE ZDE

Krok první: Přípravy

Než se rozhodnete pro konkrétní banku, nechte si od makléře nebo pracovníků banky udělat několik propočtů. Abyste se dozvěděli, kolik vám banky přesně půjčí, kolik byste spláceli i jaké budou celkové poplatky.

Až si vyberete finanční ústav, řekněte si o formuláře, které budete potřebovat. Ve většině případů je lze stáhnout z internetu.

Krok druhý: Kupní smlouva

S prodávajícím nebo s realitní kanceláří začněte připravovat kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí. Informace o tom, co mají smlouvy obsahovat, najdete třeba na www.vzory.cz nebo www.pravnik.cz. Se zpracováním vám však pomůže i realitní makléř.

Krok třetí: Potvrzení o příjmech

Zajděte do mzdové účtárny a nechte si potvrdit příjmy. Pokud podnikáte, musíte vyrazit na finanční úřad – k žádosti o hypotéku budete přikládat daňové přiznání za poslední rok. Banky chtějí, aby bylo orazítkované na každé stránce, proto budete muset nejspíš na úřad zamířit osobně, protože při odevzdávání jste dostali razítko jen na první stranu.

Pokud jste zaměstnanec a přitom máte i živnostenský list, počítejte s tím, že vás cesta na úřad také nemine. Jste-li manželé, potvrzení přineste oba.

Krok čtvrtý: List vlastnictví

Výpis z listu vlastnictví sice můžete stáhnout z internetu, pro banku však budete potřebovat originál orazítkovaný katastrálním úřadem. Získáte ho na kterékoli pobočce úřadu, ale vyplatí se zajet tam, kde leží kupovaná nemovitost – později totiž budete potřebovat i snímek katastrální mapy a ten vám vystaví jen místně příslušný úřad. Informace hledejte na www.katastralniurad.cz.

Krok pátý: Odhad nemovitosti

Dohodněte se s bankou, jak u ní probíhá odhad nemovitosti. Někde dostanete jen seznam spolupracujících odhadců, s některým se zkontaktujete a dohodnete si sami podmínky, jindy je domluvena pevná cena. Nebo prostě bance zadáte požadavek a pak už jen zařídíte, aby byla nemovitost přístupná v době příchodu odhadce. U běžného domu se s odhadem pravděpodobně vejdete do 5000 korun, byt je levnější.

Krok šestý: Žádost o úvěr

S výše uvedenými dokumenty v ruce můžete sepsat žádost o hypotéku. Nemělo by vás překvapit, že se banka zeptá na vaše výdaje, možná bude chtít vidět výpis z vašeho účtu, pojistky, jiné úvěrové nebo leasingové smlouvy. V žádosti stanovíte, kolik let chcete splácet, jak dlouhá má být doba fixace a jiné podmínky, podle toho, co banka umožňuje – můžete si třeba domluvit možnost předčasného splacení úvěru.

Krok sedmý: Úvěrová smlouva a poplatek

Banka připraví úvěrovou smlouvu a dá vám ji k prostudování. Této části věnujte mimořádnou pozornost. Ptejte se na vše, čemu nerozumíte, a pamatujte si, že v této fázi jsou změny ještě docela snadné. Až podepíšete, budete za každou úpravu smlouvy platit.

Jste-li spokojeni se zněním smlouvy, zaplatíte poplatek za její zpracování, který se ve všech případech vejde do jednoho procenta z půjčované částky a současně nebývá vyšší než 25 000 korun. Až se od pokladny vrátíte k úvěrovému pracovníkovi banky, smlouvu podepíšete. Tím však ještě není dáno, že jsou peníze na cestě. Je třeba vyřešit zástavu.

Krok osmý: Zástava a vklad do katastru

Banka současně s úvěrovou smlouvou připraví i podklady k zastavení nemovitosti. Ty bude podepisovat prodávající, protože dům či byt je zatím jeho majetkem. Nezapomeňte si s ním tuto skutečnost vyjasnit včas, tedy už při sepisování kupní smlouvy. Často se totiž stává, že v této fázi se obchod zasekne – prodávající znejistí – ještě nemá peníze a už má zastavovat dům. Zástavní smlouvu potom vložíte na katastr nemovitostí.

Druhý den na katastr vložíte i smlouvu kupní. Je třeba, aby oba vklady měly různé datum.

Krok devátý: Pojištění

Zařiďte pojistku zastavované nemovitosti a nechte ji vinkulovat ve prospěch banky. K tomu vám banka opět připraví formulář, který si necháte potvrdit pojišťovnou.

Krok desátý: Konečně peníze

Přinesete-li do banky pojistku s vinkulací a potvrzený návrh na vklad zástavy z katastru (získáte na počkání), můžete dát příkaz k odeslání peněz.

Obvykle se posílají na speciální účet nebo do notářské úschovy a prodávajícímu jsou vyplaceny až ve chvíli, kdy jste na základě kupní smluvy zapsán jako vlastník v katastru nemovitostí. To by sice nemělo trvat déle než 60 dní, ale v praxi záleží na vytíženosti úřadu. V Praze není výjimkou, že na dopis o provedení vkladu čekáte i déle než tři měsíce. Pokud si důvěřujete, peníze můžete poslat prodávajícímu hned. Záleží na tom, co jste si dohodli v kupní smlouvě.

PRO

Radomíra Papoušková, Hypoteční banka

Pro hypotéku běžte přímo do banky

Výběr vhodné hypotéky přímo v bance má své výhody. Banka vám nabídne profesionální poradenství k úvěru i k dalším souvisícím službám a produktům.

Při vyřizování úvěru můžete získat výhody typu úrokových bonusů, levnějšího pojištění či akčních slev. Hypoteční banky zpravidla nabízejí k úvěrům i škálu dalších služeb, které proces vyřizování úvěru pro klienta zjednodušují a zrychlují. Jde například o oceňování některých typů nemovitostí zdarma a na počkání nebo vyřizování některých podkladů.

Na webových stránkách bank jsou i poměrně dokonalé kalkulačky, které vám přesně ukážou, co potřebujete vědět. Cenu hypotečního úvěru, výši splátek a další podmínky si proto můžete snadno sami porovnat.

Hypoteční banky jsou navíc vázány Evropským kodexem předsmluvních informací, podle kterého dokážou poskytnout informace tak, aby jejich struktura nabídky byla plně srovnatelná s nabídkami ostatních bank. Některé banky za vámi pošlou i svého zástupce, pokud je o to požádáte.

U banky si můžete také snadno ověřit její důvěryhodnost. Historie, výsledky, vlastnické vztahy v bance a životopisy managementu jsou veřejné informace, takže víte přesně, s kým máte tu čest. Snáze také získáte i reference od jejích klientů.

PROTI

Jitka Šimánková, Sophia Finance

Místo do banky raději k makléři

Díky hypotečnímu makléři ušetříte svůj čas i peníze. Makléř z celého trhu jednotlivých produktů hypotečních bank a stavebních spořitelen vybere vhodné financování právě pro váš záměr. Proč obcházet jednotlivé banky a vyhodnocovat jednotlivé nabídky, když u renomovaného makléře máte všechny banky na jednom místě, navíc díky objemům obchodů u makléře získáte lepší podmínky (nižší úroková sazba, úlevy z poplatků) než na pobočce banky.

Makléř vám ušetří zbytečnou administrativu, vyjedná v bance nestandardní požadavky, sleduje i proces v bance v době schvalování. Je pro vás oporou při čerpání financí a zajistí další potřebné náležitosti, jako je pojištění nemovitosti a efektivní pojištění splátek úvěru. Poskytuje poradenství v době splácení a pomáhá řešit jak problémové situace, tak postup, který vás čeká v době fixace, kdy je možné jak splatit část úvěru, tak za výhodných podmínek úvěr zvýšit. Pomůže pro vás vyjednat podmínky pro další dobu splácení u stávající banky nebo vyřídit přestup k jiné bance bez zátěže na administrativu a poplatky.

V zemích s vyspělým hypotečním trhem sjednávají makléři až 80 % všech obchodů. V ČR se tato profese úspěšně rozvíjí. V roce 2006 největší makléřské firmy založily Asociaci hypotečních makléřů www.ahmcr.cz.

KONTAKTY

BAWAG Bank

tel.: 257 006 111, www.bawag.cz

Citibank

tel.: 844 888 844, www.citibank.cz

Česká spořitelna

tel.: 800 207 207, www.csas.cz

Hypoteční banka

tel.: 844 111 174, www.hypotecnibanka.cz

ČSOB

tel.: 800 110 808, www.csob.cz

eBanka

tel.: 800 124 100, www.ebanka.cz

GE Money Bank

tel.: 844 844 844, ww.gemoney.cz

HVB BANK

tel.: 800 144 441, www.hvb.cz

Komerční banka

tel.: 800 111 055, www.kb.cz

Poštovní spořitelna

tel.: 800 210 210, www.postovnisporitelna.cz

Raiffeisenbank

tel.: 800 900 900, www.rb.cz

Volksbank Czech Republic

tel.: 543 525 222, www.volksbank.cz

Wüstenrot hypoteční banka

tel.: 800 225 555, www.wuestenrot.cz

Živnostenská banka

tel.: 800 12 24 12, www.zivnobanka.cz

Zdroj: internetové stránky bank