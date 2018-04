Hypotéka, která vás neomezuje

Hypotéční úvěr je častým nástrojem k financování investic do nemovitostí. Využít ji můžete na koupi nebo výstavbu nemovitosti (rodinný dům, byt, komerčně užívaný objekt), nebo pro modernizaci objektu či vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitosti (dědictví, spoluvlastnictví).



Úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území ČR. K zástavě lze použít jak financovanou nemovitost, tak jakoukoli jinou, kterou můžete bance nabídnout. Hypotéční banky nabízí dobu splatnosti hypotéky 5 až 30 let. Úrokovou sazbu, za kterou si finance půjčujete lze fixovat od 1 roku po 30 let.

Na trhu je mnoho velkých hráčů a každý se snaží zaujmout něčím jiným. Všechny banky tlačily dolů především úrokové sazby, zvláště ve spojení s krátkými dobami fixací (1 rok i pod 3 % p. a.). Momentálně je možné získat bez problémů sazbu pod 4 % p. a.

U ČSOB jednotná úroková sazba po celou dobu

Zajímavou nabídku učinila před nedávnem ČSOB. Prodloužila fixační lhůty úrokových sazeb až na 30 let, tzn. úroková sazba se nemění po celou dobu splácení hypotéky. Takto dlouhé lhůty na trhu v nabídce nemá žádná jiná banka. ČSOB zároveň slibuje potenciálním klientům, že se úroková sazba nedostane přes 6 % p. a.





Od srpna i GE Capital Bank rozšířila nabídku fixních period pro hypotéky (nyní 1 a 3 roky, 5 a 10 let) a všechny fixní periody nabízí s garantovanými úrokovými sazbami. Zrušila tak úrokové sazby s rozpětím "od - do". Klient při zažádání o hypotéční úvěr zná okamžitě, jakou úrokovou sazbu dostane a jaká bude konečná cena hypotéky, odvíjející se právě podle doby fixace a jejího typu (Standard, Premium, Optimum). Nerozhoduje pak ani příjem či věk klienta, délka a účel úvěru.

H VB nabízí výjimečnou hypotéku

S další novinkou přichází nyní HVB Bank a to v případě svého hypotéčního produktu Majordomus. Jde o předčasné splacení úvěru částečně, nebo úplně. Nabídka nese název Majordomus Flexi. K uhrazení mimořádné splátky může dojít kdykoli během splácení, a to každý měsíc ke stejnému datu, jako je hrazena anuitní splátka.

K teré nabídky se to týká?

Nabídka se týká úvěrů se splatností 5, 10, 15 a 20 let s délkou fixace úrokové sazby 5, 10 a 15 let. Vztahuje se k účelovým úvěrům do výše 10 miliónů korun. Nelze ji využít s hypotéčním úvěrem Speciál. Za to však HVB Bank nabízí možnost Flexi kombinovat s nabídkou Majordomus HIT.

Tato nabídka je zajímavá především nízkou úrokovou sazbou od 3,73 % do 5,5 % p. a. a bezplatným oceněním nemovitosti k zástavě. Minimální výše úvěru HIT je 700 tisíc korun, maximum 3 miliony. Pokud se vám bude zdát kombinace obou produktů užitečná, připočtěte si k uvedené sazbě 0,3 % p.a. Standardní nabídka hypotéčního úvěru HVB Bank má úrokovou sazbu v rozpětí 4 % – 5,9 % p. a.

P ro koho je Flexi zajímavá?

Majordomus Flexi by měli ocenit především lidé, kteří pravidelně nebo nárazově očekávají příjem většího finančního obnosu (roční odměny, 13. a 14. plat, výhry, dědictví). Tyto finance je následně možné použít k umoření části nebo celého úvěru. Jakmile dojde k uhrazení předčasné splátky, je zkrácena celková doba splatnosti, ale anuitní splátka zůstává zachována.

Nabídka HVB Bank je nesporně zajímavá a najde své příznivce. Otázkou však zůstává, zda se vám vyplatí, na trhu jsou nabídky s nižší úrokovou sazbou s dlouhodobou fixací. Zajímavou nabídku můžete najít v některých případech i u banky, kde máte vedený účet.

Chtěli byste zaplatit hypotéku mimořádnými splátkami? Připadá vám nabídka HVB Bank zajímavá? Napište nám své názory a připomínky.