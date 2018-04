Hypotéka: milion přeplatíte o 500 000

Cenu významně ovlivní poplatky s úvěrem spojené. Také fakt, zda jste zvolili správné období fixace, což se ukáže až časem. Anebo třeba i to, zda budete chtít úvěr nebo jeho část splatit dříve, tedy mimo stanovený plán. Za co všechno budete platit? Milionová hypotéka vás může celkem vyjít na 1 382 000, nebo i na 1 566 320 korun. A rozdíl 184 000 korun jistě stojí za zvážení.

Důležitým faktorem, který cenu významně ovlivní, je úroková sazba. Ačkoliv někteří analytici předpovídají budoucí nárůst sazeb, od počátku roku banky zlevnily. V prosinci byla průměrná splátka milionové hypotéky na 20 let 6364 korun. Dnes je to 6225 korun. Situace by však byla příliš jednoduchá, kdyby se vše odvíjelo jen od sazby úroků. Záleží i na spoustě jiných okolností.

Pozor na rozsáhlý ceník služeb

Jako klient předem víte, jaké budete platit poplatky, banka je uvádí v sazebníku. Stojí za to jej podrobně prostudovat – kromě toho, že zaplatíte za zpracování smlouvy, čeká vás měsíčně 150 korun za vedení úvěrového účtu a cca 30 korun za vedení běžného účtu, který si u některých bank musíte zřídit. A pak ještě mimořádné poplatky: když budete chtít něco změnit ve smlouvě, když neodešlete včas splátku a banka vám pošle upomínku... Čím rozsáhlejší a nepřehlednější sazebník poplatků, tím vyšší nebezpečí, že se některý bude týkat vás. Úrokovou sazbu mají banky buď garantovanou, nebo takzvaně „od“.

Na dolní hranici se v tom druhém případě dostanou jen skutečně „zajímaví“ klienti. Banka sazbu stanoví mimo jiné podle toho, jestli si potřebujete na pořízení nemovitosti půjčit peníze v její celé hodnotě, nebo zda můžete využít i vlastní hotovost. Úspory může nahradit i další nemovitost, kterou nabídnete do zástavy. Ve výsledku dostane výhodnější úvěr ten, kdo si půjčí méně než 70 procent z hodnoty zastavované nemovitosti. Některé banky jsou benevolentnější a jako hranici stanovily 85 procent.

HYPOTEČNÍ ÚVĚR SNÍŽÍ DANĚ

Sazba je jen na dobu určitou

Kdybyste si vzali hypotéku před deseti lety a dnes stále platili 12procentní roční úrok, asi byste si rvali vlasy. Naštěstí existuje takzvaná fixace úrokové sazby. To znamená, že po určité době, na které jste se dohodli při uzavírání smlouvy, banka zváží situaci na trhu a nabídne vám novou sazbu. Banky ji standardně nabízejí na rok, tři a pět, ale téměř polovina bank sjedná i sazbu pevnou na patnáct roků dopředu. Je pochopitelné, že čím delší fixace, tím vyšší úroková sazba.

Banky se chtějí pojistit, že neprodělají. A tady začíná velká neznámá, když se snažíte vypočítat, kolik vlastně celkem zaplatíte. Na první pohled jsou nejvýhodnější roční sazby. Pokud se však změní situace na trhu, může se klient už po dvanácti měsících dočkat nepříjemného navýšení. Nebo také naopak: „Můj poradce mi roční sazbu rozmlouval, prý se může stát, že budu za rok platit dvojnásobek. Já jsem však zariskoval a nyní, po čtyřech letech, jsem na tom stále lépe, než kdybych vsadil na jistotu,“ pochvaluje si klient banky Petr Mrázek.

Mimořádná splátka – počítejte s ní předem

Klient, který nečekaně získá peníze navíc, možná zauvažuje, zda s jejich pomocí nesnížit dluh a nezlevnit si tak hypotéku. To je možné, jen musí mimořádnou splátku dobře načasovat na období, kdy mění fixace úrokové sazby. Jinak by totiž zaplatil poměrně vysoké penále – například 5 procent z předčasně splacené částky za každý rok do konce fixace. U pětileté fixace, při které by ve druhém roce mimořádně vložil 300 000 korun, by tak šlo 45 000 jen na pokutu.

Model je jen model, ne záruka

Při modelování toho, kolik člověk nakonec zaplatí, se většinou vezme aktuální sazba a počítá se s ní na celou dobu splácení. Nikdo však nevyloučí, že banka, která vyšla nejlépe, neudělá po změně fixace skok a její výhodnost se rázem ztratí. Přesto klient nemá jiné vodítko než ne zcela dokonalý model a to, jak na něj banka působí. Proto může být jedním z důležitých opěrných bodů při výběru hypotéky také dobrá zkušenost vašich známých.