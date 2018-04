Hypotéka může být levnější než vlastní hotovost

Vlastní hotovost

Vlastní hotovost je asi nejjednodušším způsobem, jak financovat své bydlení. Pokud ji tedy samozřejmě máme k dispozici. I v takovém případě stojí za zvážení, jestli ji opravdu použít.

Podívejme se na následující případy:

1. Právník postavil dům za 2,5 mil. Kč. Všechny peníze investoval z vlastního, nebral si ani korunu úvěrů. Půl roku po postavení domu si chtěl pořídit auto na leasing.

2. Podnikatel zvažuje, zda použije vydělané peníze na koupi domu, nebo jestli si raději vezme hypoteční úvěr a ušetřené peníze použije v podnikání, kde je dokáže velice dobře zhodnotit (např. je investuje do otevření dalšího obchodu). Další možností je vzít si od banky úvěr na podnikání a z tohoto úvěru financovat otevření dalšího obchodu.

3. „Spekulant“ má 2 mil. Kč a chce koupit byt právě za tuto částku. Buď všechny peníze investuje do bytu a nebude mít žádné dluhy, ale ani žádné peníze pro investice na kapitálovém trhu, anebo za koupi bytu utratí jenom 1 mil. Kč a druhý si půjčí. Zbude mu tak 1 mil. Kč na investici do akcií a dluhopisů. Tyto peníze mu budou vydělávat a výnosy použije na splacení hypotečního úvěru.

4. Mladí manželé použijí všechny svoje peníze při stavbě rodinného domu. Protože to nestačí, na zbytek si vezmou malou hypotéku. Uvažují tak, že budou mít malé úvěry, a tedy je rychle splatí. Po dostavbě domu nemají moc peněz na zařízení, a proto jim hodně dlouho trvá, než dům vybaví. Další možností je vzít si spotřebitelský úvěr na nábytek a další vybavení.

Co bychom lidem z jednotlivých případů poradili?

1. Právník si kupuje auto na leasing. Cena leasingu je určitě vyšší než cena hypotečního úvěru. Kdyby si vzal na dům hypoteční úvěr a ušetřil vlastní hotovost, mohl si auto koupit za svoje peníze a neplatit drahý leasing. Místo leasingu by splácel hypoteční úvěr, a navíc by si odečítal zaplacené úroky z daňového základu. Hypotéka by pro něj byla levnější. Úmyslně používáme slovo „levnější“ než „výhodnější“. Cena se dá vyjádřit (např. úrokovou sazbou). Výhodnost je subjektivní. Sám si musí zvážit, kolik starostí je spojeno s jakým úvěrem nebo kolik volnosti mu který úvěr nabízí.

2. I podnikatel by se měl rozhodovat podle ceny úvěrů. Určitě bude levnější vzít si hypoteční úvěr a na podnikání použít vlastní peníze než vlastní peníze použít na koupi domu a podnikání financovat úvěrem od banky. Při rozhodování by neměl zapomenout na riziko investovaných peněz. Vlastní podnikání je jednou z nejrizikovějších investic (rizikovější než investice do obligačních nebo akciových fondů). Předpokládá, že investice se mnohonásobně vrátí, ale není to jisté. Také se může stát, že se nevrátí vůbec. Pak by bylo lepší se do tohoto podnikání nepouštět. Jaký výsledek bude mít, není jisté. Kdybychom ho znali dopředu, bylo by to hodně jednoduché. Přesto i tehdy by bylo dobré mít na paměti i pesimističtější scénáře.

3. „Spekulant“ doufá, že mu investované peníze přinesou takový výnos, jaký stačí na pokrytí nákladů spojených s hypotékou. Dlouhodobý výnos akcií se pohybuje kolem 10 % ročně. Hypoteční úvěr bude mít úrokovou sazbu kolem 6 % ročně. Po odečtení zaplacených úroků z daňového základu bude úrok ještě o něco nižší, někde kolem 4,5 % p.a. Rozdíl mezi výnosem z akcií a nákladem na úvěr je cca 5,5 % ročně. To při milionovém úvěru dává zisk 55 000 Kč v 1. roce. Vypadá to hezky, ale… Je potřeba počítat s určitým rizikem. Takto dobře to také nemusí dopadnout. Akcie opravdu dlouhodobě a v průměru vydělávaly kolem 10 % ročně, ale neznamená to, že vydělaly 10 % každý rok. Klidně se také může stát, že prodělají 30 % za rok. Navíc se z portfolia budou muset vybrat peníze na zaplacení splátek úvěru. Další rok může dojít k dalšímu poklesu a opět se budou muset vybrat peníze na splátky úvěru. Po 2 nebo po 3 letech z port folia zbude tak málo peněz, že nám nestačí na splacení hypotéky a skončíme s velikou ztrátou. Spekulantovi se nedá jednoznačně doporučit, aby si bral úvěr a svoje peníze investoval. Tento postup by byl výdělečný, jenom kdyby mu přálo štěstí.

4. Mladí manželé jsou v podobné situaci jako právník. Budou si brát drahé úvěry (dražší než hypotéka), místo toho, aby si ponechali nějaké vlastní peníze v rezervě a na dům čerpali hypoteční úvěr. Jimi zvolené řešení je dražší.

Při rozhodování, jestli použít vlastní peníze, nebo hypoteční úvěr, hraje velice důležitou roli cena jednotlivých zdrojů. Hypoteční úvěr patří k těm nejlevnějším, proto bychom se měli snažit využívat právě tento levný úvěr místo použití jiných (dražších) forem financování. Cena je samozřejmě pouze jeden z parametrů, podle kterého se rozhodujeme. Často však patří k těm důležitým.



Netržní úvěry (úvěry v rodině)

Jako další možnost financování bydlení bychom měli zmínit také netržní úvěry. To jsou úvěry v rámci rodiny, známých, zaměstnavatelů, spolků a podobně. Nejsou zcela typické, ale mnoha lidem pomohly k bydlení a bez nich by se jen těžko obešli.

Tato oblast je pochopitelně velmi individuální, proto není možné se jí detailně věnovat. Záleží zde na konkrétní situaci každého člověka. Přesto se pokusíme upozornit na pár věcí, které je dobré brát v úvahu, pokud se budeme touto možností zabývat.

Hypoteční úvěry (a úvěry ze stavebního spoření) mají dlouhou dobu splatnosti, a to s sebou nese nízkou splátku úvěru. Od příbuzných nebo známých si většinou nemůžeme půjčit na dobu 20 let a postupně jim peníze splácet jako bance. Na druhou stranu půjčka na rok nás většinou nezachrání, protože za tak krátkou dobu ji nestihneme splatit. Proto u půjček od známých zvažujme, jestli budeme schopni peníze včas vrátit, a počítejme s tím, že splátka úvěru bude vyšší než u hypotéky.

Půjčky od známých jsou zpravidla bezúročné. To je výhodné, protože ušetříme za placení úroků bance. Díky bezúročnosti si také můžeme splátku úvěru spočítat velice jednoduše. Je to objem úvěru děleno počtem měsíců. (Když si např. půjčíme 100 000 Kč, bude měsíční splátka při splatnosti 5 let 1 667 Kč.)

Vysoká splátka bude nepříjemná v okamžiku, kdy použijeme půjčku od známých jako doplněk dalších úvěrů. Když si např. půjčíme 200 000 Kč od známých, 300 000 Kč od stavební spořitelny a 800 000 Kč od hypoteční banky. Pak budeme muset kromě splátek bance a stavební spořitelně splácet půjčku známým a může to být pro náš rozpočet nejvyšší položka.

Jinou možností využití takto půjčených prostředků je pouze překlenutí určité krátké doby, např. do vyřízení hypotečního úvěru nebo do přidělení úvěru ze stavebního spoření, případně do doby prodeje stávajícího bytu. Výhodou je samozřejmě daleko jednodušší vyřízení. Samozřejmě se po nás nebude chtít ručení a prokazování příjmů.

Tato oblast překračuje finanční poradenství a zde si musíme sami zvážit a rozhodnout, jestli využijeme nějaké podobné nabídky. Je dost lidí, kteří si nechtějí půjčovat peníze u svých blízkých, protože se bojí zhoršení vztahů.

Nemůžeme doporučit využití takové možnosti (pokud existuje), ale lze doporučit ji alespoň zvážit.



Dáváte přednost financování pomocí úvěru, nebo raději použijete vlastní hotovost, abyste se nemuseli zadlužovat? Jaké máte zkušenosti s půjčováním si peněz od známých?



