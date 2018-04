Hypotéka na družstevní byt i na nové auto

Před nedávnem byl schválen nový zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., který mimo jiné přináší také novou definici hypotečního úvěru. Hlavní změnou je odstranění účelovosti hypoték. Zatímco až dosud bylo nutné použít tyto úvěry pouze na financování nemovitostí, od 1. května, kdy zákon nabude účinnosti, je bude možné použít víceméně na cokoli. Hypotéka tedy bude vymezena jako úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, ta může být i zatím rozestavěná. To znamená, že standardní hypotékou se stane i tzv. „americká hypotéka“, tedy úvěr zajištěný nemovitostí, ovšem bez stanovení předmětu úvěru. Novinkou je také to, že tato nemovitost se bude moci nacházet nejen v České republice, ale také na území členských států Evropské unie nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor.

Znamená to, že klient si bude moci v bance vzít hypotéku například na financování automobilu nebo jiného movitého majetku. Což však bylo možné u některých bank i dříve, někde například klientům poskytují dlouhodobé účelové spotřebitelské úvěry na financování družstevních bytů. Jelikož členský podíl v bytovém družstvu není nemovitostí, nemohla na něj být standardní hypotéka poskytnuta. Nový zákon to tedy umožní.

Co na téma rozšířeného využití hypotečních úvěrů řekl František Pavelka z Wüstenrot hypoteční banky v našem on-line rozhovoru? „Samozřejmě bude reagovat i naše banka s tím, že rozšíří svou nabídku na všechny účely související s bydlením. Tedy například na získání členského podílu v bytovém družstvu, na opravy bytů v nájmu, na zařízení domácnosti a podobně."

C o na to banky

Definice hypotečního úvěru podle nového zákona:

Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. Stávající definice hypotečního úvěru:

Hypotečním úvěrem je úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitosti na území České republiky nebo na její výstavbu či pořízení a jehož splacení včetně příslušenství) jsou zajištěny zástavním právem k této, i rozestavěné, nebo jiné nemovitosti na území České republiky.

Z pohledu bank zřejmě k nijakým výrazným změnám nedojde, pouze technicky přesunou „americké hypotéky“ do kolonky standardní hypotéka. Stále však bude nutné oddělovat zvlášť údaje o hypotékách použitých na nemovitosti, jelikož u nich mají klienti, kteří úvěr použijí na financování bytových potřeb, nárok na daňové odpočty zaplacených úroků a v určitých případech také na státní podporu. Úrokové sazby neúčelových hypoték budou určitě o něco vyšší než u hypoték použitých na nemovitosti. Petra Kopecká z HVB Bank říká: "Z našeho pohledu chápeme "americkou hypotéku" tak, že se bude jednat o hypoteční úvěr, který bude procesně vyřizován stejným způsobem jako nyní a jediný rozdíl, který se nám dnes rýsuje je to, že bude tento úvěr neúčelový. V nabídce však banka ponechá také účelové úvěry, jelikož předpokládáme, že zájem po účelových úvěrech bude nadále větší něž-li po úvěrech neúčelových.“

Lze očekávat, že některé banky budou mít v nabídce produkty označené jako neúčelové hypoteční úvěry, spíše než jako spotřebitelské úvěry zajištěné nemovitostí. Klienti jsou u nás v tomto ohledu celkem konzervativní a možná nebudou mít zájem čerpat ve větším rozsahu úvěry, u kterých dají do zástavy nemovitost, o kterou by mohli při potížích se splácením případně i přijít.

C o to znamená pro zájemce o úvěr?

Především rozšíření nabídky bank. Můžeme očekávat, že tyto neúčelově zaměřené hypotéky začnou v rámci konkurenčního boje nabízet i ty banky, které je dosud v portfoliu neměly. V praxi si klient v rámci jednoho hypotečního úvěru bude moci pořídit nejen dům či byt, ale také jeho vybavení. Velkým přínosem bude možnost použít hypotéku i na pořízení družstevního bytu, což dosud stávající právní úprava neumožňovala. I v tomto případě je však vždy nutné mít k dispozici ještě nějakou další nemovitost, která bude bance sloužit jako zajištění úvěru.

Myslíte si, že změna v definici hypotečního úvěru přinese v praxi nějaké změny? Vzali byste si na spotřební zboží úvěr, který by byl zajištěný nemovitostí? Co byste z takového úvěru chtěli financovat?