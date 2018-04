Hypotéka na družstevní byt: Pravda nebo jen fikce?

Pokud hodláte zakoupit nemovitost do osobního vlastnictví, zřejmě vás jako způsob jejího financování napadnou v první řadě hypotéka nebo stavební spoření. Lze takto řešit i pořízení družstevního bytu?

Hypoteční úvěry jsou v současnosti mnohem dostupnější než byly v minulých letech, jelikož došlo k výraznému poklesu úrokových sazeb. Navíc pokud jde o financování bydlení, úrokovou sazbu může ještě dále snížit státní podpora. Další výhodou je, že doba splatnosti může dosahovat až 20 let i déle, čímž se může výrazně snížit výše měsíční splátky. Hypotékou však není možné financovat koupi družstevního bytu.

Tento problém lze řešit využitím stavebního spoření. Pokud máte uzavřenou smlouvu s dostatečně vysokou cílovou částkou a již jste získali, nebo brzy získáte nárok na přidělení úvěru ze stavebního spoření, můžete jej narozdíl od hypotéky použít i na koupi družstevního bytu. Nevýhodou stavebního spoření je to, že úvěr lze získat nejdříve za dva roky po uzavření smlouvy. Do té doby je možné požádat stavební spořitelnu o překlenovací úvěr. Existují však i další produkty, kterými lze pořízení družstevního bytu financovat.

Hypotéka nehypotéka

Zákon o dluhopisech definuje hypotéku jako úvěr určený na investice do nemovitostí a jehož splacení je zajištěno zástavním právem k této nebo jiné nemovitosti.

Potýkáte-li se s problémem financováním družstevního bytu, možná právě vás zaujala reklamní kampaň HVB Bank, která představila novou „ Hypotéku na družstevní byt“. Samotný pojem „hypotéka na družstevní byt“ (přesný název Hypotéka Speciál) je ovšem velice zkreslený. Hypotéka je podle zákona o dluhopisech určena pouze pro investice do nemovitostí, čímž družstevní podíl rozhodně není. Navíc, prostředky na financování Hypotéky Speciál banka nečerpá z hypotečních zástavních listů, jak je tomu u hypoték zvykem, ale z jiných zdrojů.

„Hypotéka na družstevní byt“ je v podstatě pouhým spotřebitelským úvěrem, jehož podmínky jsou takové, aby bylo možné půjčku použít právě na financování bydlení. S hypotékou má společné to, že banka vyžaduje jako zajištění výhradně zástavní právo k nemovitosti. Jaké podmínky HVB Bank pro svou „hypotéku na družstevní byt“ nabízí?

Úvěr je možné získat od 400 000 korun (horní hranice úvěru je vysloveně individuální), přičemž je nutné, aby se žadatel o úvěr podílel na investici, ke které je úvěr určen, vlastními prostředky. Podíl vlastních prostředků musí představovat 15 – 30 % z celkové ceny pořizované nemovitosti nebo družstevního podílu. Výše klientova podílu na investici se odvíjí od jeho čistého příjmu a od výše úvěru. Patnáctiprocentní podíl odpovídá nejnižší hranici úvěru – tedy právě 400 000 Kč. Nejvyšší třicetiprocentní podíl banka vyžaduje k úvěru ve výši přibližně 800 000 korun.

Minimální čistý příjem pro získání Hypotéky Speciál představuje 18 000 korun čistého na jednu osobu. Pokud by o úvěr žádali manželé, je oněch 18 000 korun navýšeno o jejich životní minima. Doba splácení se pohybuje v rozmezí od 5 do 30 let a řídí se výší úvěru. Pro příklad, 400 000 korun vám banka půjčí na 5 – 10 let, zatímco 800 000 korun můžete splácet klidně i 20 let.

A co cena úvěru, ptáte se? Tento úvěr je možné v současné době získat přibližně za 5% až 6%, což je daleko příjemnější než 10 až 15 % za standardní spotřebitelský úvěr. Úroková sazba při tom není pevná po celou dobu splácení, ale je možné ji zafixovat na 1 - 15 let. Vedle úroku musíte počítat také s poplatkem za zpracování úvěru. Jedná se o 1 % z výše úvěru, minimálně však 10 000 Kč, maximálně 25 000 korun.

U konkurence méně flexibilní, ale za to snazší

HVB Bank ovšem není jedinou bankou, která má v nabídce speciální úvěr na bydlení, vhodný právě pro nákup družstevního bytu. Jejím konkurentem je v tomto ohledu Komerční banka se svým Úvěrem na nemovitost. Tuto půjčku, která je podmíněna existencí běžného účtu u KB, lze použít na koupi, výstavbu či rekonstrukci nemovitosti, a to i rekreační. Stejně tak jím můžete řešit vypořádání majetkových nároků, splatit členský podíl na družstevní byt a nebo třeba pořídit vybavení bytu.

Úroková sazba Úvěru na nemovitost se momentálně pohybuje od 6,58 % výše. Znamená to, že je o 2 – 4 % nižší než současné sazby klasických spotřebitelských úvěrů a naopak o 1 – 3 % vyšší než jsou aktuální sazby hypoték. Sazba úvěru je přitom pevná po celou dobu splácení. Kromě úroků bance zaplatíte ještě 0,8 % za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr (min. 1 500 Kč a max. 6 000 Kč) a navíc ještě 80 korun měsíčně za správu úvěrového účtu.

Maximální doba splácení je 10 let, a to formou měsíčních, anuitních splátek. V případě, že je půjčka zajištěna vkladem u KB, je možné ji splatit jednorázově. Úvěr je možné získat ve výši od 100 000 korun, přičemž horní hranice není pevně stanovena. Je jasné, že bude odvíjet od bonity klienta a nákladů na nemovitost či stavbu. Úvěr je možné čerpat buď jednorázově nebo postupně. Pro zajištění úvěru banka vyžaduje ručitele, zástavní právo k pohledávce – tedy ke vkladu u banky nebo zástavní právo k nemovitosti (v případě družstevního bytu k nemovitosti jiné).

Porovnání podmínek bank pro úvěr ve výši 1 mil. Kč Podmínky Hypotéka na družstevní byt - HVB Bank Úvěr na nemovitost - KB Hypotéka: TOP Bydlení - Česká spořitelna úroková sazba asi 6 %* 6,58 % 5,2 **% poplatek za vyřízení úvěru 1 % (10 - 25 tis. Kč) 0,8 % (1 500 - 6 tis. Kč) 0,5 % (9 500 - 20 tis. Kč) poplatek za správu úvěr. účtu (měs.) 0 Kč 80 Kč 110 Kč*** Měsíční splátka úvěru na 10 let 11 185 Kč 11 526 Kč 10 984 Kč Měsíční splátka úvěru na 20 let 7 206 Kč - 6 860 Kč

*sazba pro dobu fixace 15 let, která je pro tuto výši úvěru maximální

**maximální doba fixace je pět let

***bez státní podpory

Zdroj: výpočty Fincentra

Zajímavá možnost, ale…

Kromě uvedených úvěrů, speciálně určených na nemovitost, se jiné úvěrové produkty (samozřejmě vyjma řádného a překlenovacího úvěru stavební spořitelny) pro financování družstevního bytu bohužel nehodí. Můžete namítnout, že i tradiční účelové úvěry bank by mohly vyhovovat, ovšem tato možnost je pouze relativní. Za půjčku na nákup bytu lze stěží považovat úvěr, který vám banka půjčí maximálně na 5 až 7 let, navíc za sazbu, která se bude pohybovat mezi 10 až 16 %. Kdo by si chtěl za takových podmínek půjčit milion nebo dva?

Faktem je, že úvěry na nemovitost od HVB Bank a KB jsou zajímavým řešením, jak se k bydlení dostat, a to nejen pro zájemce o družstevní byt. Také ten, kdo nedosáhne na hypotéku, má v tomto případě bezpochyby více šancí. Musíte však mít čím ručit, smířit se s vyšší cenou úvěru a vydělávat tolik, abyste byli schopni úvěr splatit v kratším horizontu než slibuje hypotéka.

Pokud byste chtěli vybírat mezi Hypotékou speciál od HVB Bank a Úvěrem na nemovitost od Komerční banky, zásadní rozdíly jsou následující. Úvěr HVB Bank se zdá být levnější. Nejenže se odrážíte od nižšího úroku, ale navíc neplatíte skoro 1 000 korun ročně za správu úvěrového účtu. Pouze poplatek za zpracování úvěru je podstatně vyšší. Větší úvěrový rámec je navíc možné splácet podstatně delší dobu, čímž se značně sníží výše jednotlivých splátek. Naproti tomu Komerční banka je pružnější z pohledu ručení za úvěr. Při menším úvěrovém rámci jí určitě postačí pouhý ručitel. V případě vyššího úvěru však bude i KB nejspíš vyžadovat zastavení jiné nemovitosti. V jejím případě je navíc pozitivní i fakt, že se její Úvěr na nemovitost hodí pro ty, kdo si chtějí zrenovovat a současně vybavit domácnost. Skutečnost, že je tento úvěr levnější než jiné spotřebitelské úvěry a navíc umožňuje rozložení splátek na delší dobu, jim určitě hraje do noty.

Myslíte si, že vám může úvěr na nemovitost vytrhnout trn z paty? Nebo ani tento úvěrový produkt pro vás není to pravé? Těšíme se na vaše názory.