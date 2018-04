Hypotéka na hypotéku od BAWAG Bank

BAWAG Bank nabízí nově „hypotéku na hypotéku“, tj. možnost přefinancování hypotečního úvěru. Určena je pro ty, kdo již hypoteční úvěr splácejí a uvažují o změně banky. Žadatel musí být starší 18 let a jeho čistý příjem musí přesahovat hranici 10 tis. korun v případě zaměstnance, u OSVČ pak 15 tis. korun. Výše úvěru k refinancování je od 250 tis. do 5 mil. korun., délka splácení až 30 let. Úroková sazba s tříletou fixací začíná na hodnotě 4,13 % p.a. (platí k lednu 2007).

Klady

+ není nutné doložit aktuální list vlastnictví a odhad hodnoty nemovitosti

+ účet u banky lze zřídit s nulovými poplatky za otevření, vedení a zrušení

+ smluvní garance způsobu výpočtu úrokové sazby pro další období fixace

Zápory

- snížený poplatek ve výši 5 000 korun za zpracování úvěru bude uplatňován pouze u žádostí podaných do 28. 2. 2007 (standardně činí 0,4 % z poskytnuté částky, min. 9 a max. 25 tis.Kč)

- sankční poplatky u původní banky v případě, kdy je refinancování provedeno v průběhu fixačního období

- účel použití úvěru je zúžen pouze na financování bydlení