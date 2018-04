Hypotéka nebo překlenovací úvěr?

P okud chcete čerpat úvěr ze stavebního spoření, musíte splnit nejprve několik podmínek. První je stanovena v zákoně o stavebním spoření – minimální čekací doba do přidělení úvěru, která činí dva roky. V praxi to vypadá tak, že při pravidelném spoření se úvěru dočkáte spíše až za šest let i později. Ani při vložní počátečního vkladu ve výši celé akontace nezískáte ve většině případů úvěr přesně za dva roky. Druhou podmínkou je naspořit stanovenou minimální částku (akontaci úvěru). V současnosti u všech spořitelen představuje 40%, případně 50% z cílové částky. Další podmínkou, která největší měrou určuje, kdy bude úvěr přidělen, je hodnotící číslo. Teprve po dosažení spořitelnou stanovené výše tohoto parametru má klient nárok na úvěr.

P ro ty, kdo potřebují prostředky na financování bydlení dříve, nabízejí spořitelny překlenovací úvěr. Ten je ve většině případů úročen vyšší úrokovou sazbou než úvěr řádný a je nákladný proto, že se neumořuje. Po celou dobu až do přidělení řádného úvěru se spořitelně platí pouze úroky a ke splacení dojde až jednorázově po přidělení úvěru ze stavebního spoření. Tím se také překlenovací úvěry liší od hypoték. Zde se totiž úvěr splácí pomocí anuitních splátek, které jsou po celou dobu v konstantní výši a zahrnují v sobě kromě úroků i samotnou splátku hypotéky.

tavební spoření má oproti hypotékám především tu nevýhodu, že se na řádný úvěr musí čekat. Dokonce i v případě překlenovacího úvěru je nutné na účet naspořit většinou alespoň 20 % cílové částky (záleží na konkrétním produktu). Proto spořitelny jedna po druhé přišly s nabídkou překlenovacích úvěrů, u nichž není nutné vložit na účet vůbec žádnou minimální částku. Připomínají tak hypotéční úvěry , které jsou poskytovány ve 100% výši finanční potřeby klienta. Samozřejmě, že i tyto „stoprocentní“ hypoteční úvěry musí být v celé výši vždy dostatečně zajištěny zastavenou nemovitostí. A to platí i o „bezakontačních“ překlenovacích úvěrech stavebních spořitelen, o kterých je řeč. Jelikož jsou poskytovány ve vyšších částkách, je u nich vždy jako zajištění vyžadována zástava nemovitosti. Výjimkou je překlenovací úvěr DOMINANTA od Wüstenrotu, u které až do 400 tisíc korun není v některých případech zástava požadována.

Překlenovací úvěry, které je možné čerpat i bez vložení minimálního vkladu na účet Stavební spořitelna úroková sazba tarif / varianta min. výše max. výše nutné zajištění nemovitosti ČMSS TOPKREDIT 5,70% R, S 500 tis. neomez. vždy HYPO nemá v nabídce překlenovací úvěr bez akontace, ale připravují jej Raiffeisen nemá speciální název 5,90% R-01 500 tis. neomez. vždy SS ČS MAXI (Maxi má jinou konstrukci než ostatní meziúvěry) 5,80% R, S 300 tis. neomez. vždy VSS KB IMPULS 5,40% R, pouze KREDIT 300 tis. 1 500 tis. vždy Wüstenrot DOMINANTA 7,90% OF a OS 50 tis. 500 tis. od 400 tis.,

ale vždy pro nájemní či družstevní byt

J ako jedna z výhod stavebního spoření se také uvádí, že je možné čerpat úvěry o nižším objemu než v případě hypoték. Ty mívají stanovenou minimální částku, kterou je třeba čerpat. Méně banka nepůjčí. Viz. další tabulka. Podíváme-li se ovšem na meziúvěry s nulovou akontací, jejich minimální výše jsou často dokonce vyšší než stanovené minimální výše hypoték.

Překlenovací úvěr MAXI od SS ČS má jinou konstrukci než ostatní meziúvěry: Žadatel dostane od spořitelny vyplacenu jednak konkrétní částku, kterou potřebuje na financování svého záměru, zároveň získá i vklad ve výši 40% z cílové částky, který bude tvořit akontaci řádného úvěru ze stavebního spoření. To znamená, že vyplacené peníze, které má k dispozici ihned, budou tvořit pouze 60% cílové čátky, která proto musí být vyšší než u standardního překlenovacího úvěru. Tedy až do přidělení „řádného“ úvěru se platí úroky z celé této vyšší cílové částky, zároveň se však již nemusí dospořovat na vkladový účet.

P okud jde o úrokové sazby, jsou u těchto překlenovacích úvěrů s nulovou akontací v průměru nižší než minimální úrokové sazby uvažovaných "stoprocentních" hypoték. Většinou se pohybují pod šesti procenty p.a. V porovnání s řádnými úvěry ze stavebního spoření je to však stále více - nově sjednávané smlouvy o stavebním spoření zaručují úrokové sazby úvěru pod pět procent. Výhodou stavebního spoření je mimo jiné také to, že úroková sazba úvěru i překlenovacího úvěru je fixní po celou dobu splácení. Také ji klient spořitelny vždy zná předem. Hypoteční banky stanovují svým klientům úrokové sazby individuálně na základě svého vlastního posouzení žadatele.

Hypoteční úvěry poskytované ve výši 100% Stavební spořitelna Minimální úroková sazba s pětiletou fixací min. výše max. výše doba splatnosti ČMHB hypotéka 100 6,40% 300 tis. neomezeno 5 - 30 let ČS hypotéka Bonus 5,60% 0 4 mil. 5 - 25 let KB Hypotéka PLUS 6,00% 200 tis. neomezeno 5 - 30 let

Pokud si chcete vzít úvěr, poradí vám náš elektronický průvodce hypotékou P okud jde o měsíční platby spořitelně či bance, u překlenovacího úvěru jsou někdy dokonce vyšší než u těchto vybraných hypotečních úvěrů, jak je vidět z dále uvedené tabulky. Je to proto, že u překlenovacích úvěrů se kromě platby úroků současně dospořují vklady na spořící účet. Doba trvání těchto překlenovacích úvěrů většinou činí dva až čtyři roky, a to do okamžiku, kdy dojde k přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr IMPULS od VSS KB se platí dokonce devět až deset let.

Chcete vědět, kde nejrychleji získáte úvěr ze stavebního spoření? Celkově zaplacené úroky z hypotéky je možné celkem snadno spočítat. Pokud však jde o stavební spoření, záleží na mnoha okolnostech a celkové náklady závisí vždy na každé jednotlivé smlouvě. Důležité je, jak účastník spoří, kdy dosáhne přidělení úvěru i jak jej poté splácí. Zde je zase jedna z výhod stavebního spoření - není stanoven pevný splátkový plán, úvěr lze splácet i mimořádnými platbami.

V následující tabulce je pro představu uvedena výše měsíční platby překlenovacích úvěrů a hypoték s nulovou akontací. Aby byla doba splácení přibližně srovnatelná u hypotéky i u stavebního spoření, zvolili jsme splatnost hypotečního úvěru v délce 15 let. U stavebního spoření opět záleží jak na způsobu spoření, tak na zvoleném tarifu a dalších faktorech.

P říklad:

hypoteční úvěr ve výši 1 mil. korun se splatností 15 let, s aktuálními úrokovými sazbami – v minimální výši pro pětiletou fixaci, je však nutné očekávat, že v praxi této sazby dosáhnou spíše jen někteří bonitní klienti, ostatní budou mít úvěr dražší



stavební spoření s cílovou částkou 1 mil. korun, s úrokovými sazbami stanovenými spořitelnami

Nebudeme zde ale uvažovat žádné další poplatky. Např. úhradyy za vedení účtu jsou u hypotéky mnohem vyšší. Vedení spořicího účtu spolu s překlenovacím úvěrem stojí ročně kolem 300 až 600 korun. Vedení hypotečního účtu stojí kolem 100 až 200 korun měsíčně.

Přibližné výše měsíčních plateb bez zohlednění poplatků Stavební spořitelna či hypoteční banka ČMSS TOPKREDIT 9 750 Kč RAIFFEISEN překl. úvěr 11 917 Kč SS ČS MAXI 6 897 Kč VSS KB IMPULS 7 500 Kč Wüstenrot DOMINANTA 10 000 Kč ČMHB Hypotéka 100 8 656 Kč ČS Hypotéka BONUS 8 224 Kč KB Hypotéka PLUS 8 439 Kč

J ak je vidět, měsíční platby se v případě hypotečních úvěrů od sebe příliš neliší, ale u překlenovacích úvěrů jsou zde rozdíly veliké. Pokud porovnáme hypotéky se stavebním spořením, některé překlenovací úvěry hypotéku dokonce předčí.

Myslíte si, že překlenovací úvěry stavebního spoření mohou konkurovat hypotékám? Čemu byste dali přednost vy? Myslíte si, že v současnosti mají zájemci o úvěry na bydlení výhodné podmínky, nebo ne? Jaké jsou vaše praktické zkušenosti?

