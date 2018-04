Hypotéka, nebo pronájem? Pět doporučení pro správnou volbu

Mladí lidé krátce po škole určitě udělají dobře, když budou bydlet v podnájmu. Vyzkouší si, jaké to je žít bez rodičů. V době, kdy začínají samostatný život, mnohdy nemají stabilní zaměstnání se stálými příjmy, nemají nic našetřeno, nemají jasno, kde vlastně chtějí žít, a ani nemají pevné partnerské vztahy. Na druhou stranu typickým žadatelem o hypotéku je třicátník se stabilním příjmem a finančními úsporami, s jasnou představou o ideální lokalitě a typu bydlení (dům, či byt). Platit nájemné, které není nijak výrazně nižší než splátka hypotéky, je pro něho nesmyslné.

Častým řešením je hypotéka i pro mladý manželský pár kolem třicítky, kdy oba mají stabilní příjmy a zaměstnání, vědí, která lokalita se jim líbí. "Samozřejmě je nutné vzít v úvahu, že žena časem odejde na mateřskou dovolenou a dobře si spočítat, jestli i v těchto situacích jsme schopni dostát svým závazkům vůči bance," doplňuje Petra Horáková Krištofová, manažerka Asociace hypotečních makléřů.

Na jiný důležitý aspekt upozorňuje i Jiří Sýkora z Unie společností finančního zprostředkování a poradenství: "Zůstat v pronájmu může být zajímavé i pro člověka, který nemá příliš velký vztah k majetku. Člověk si totiž musí uvědomit, že s vlastnickým právem vyvstávají i povinnosti se o tento majetek starat. Ne každý člověk je kutil, nebo je ochoten vydávat další peníze na údržbu pro specializované firmy."

Jakmile si s pomocí hypotečního úvěru koupíte byt či dům, nebo se pustíte do jeho stavby, měli byste mít jasno i v tom, že tady chcete žít prakticky po celý život.

Hypotéka vás sem uváže na desítky let.

Přitom myslete i na to, jaká je vaše pozice v zaměstnání. Pro člověka, který se často stěhuje z důvodu pracovních příležitostí, je mnohem vhodnější pronájem bytu.

Zvažte i dostupnost městské hromadné dopravy a obchodů. A pokud ještě nemáte děti, myslete i na to, že jednou přijdou a pak budete řešit jejich umístění i odvoz do školských zařízení. Je jich ve vašem okolí dostatek?

Ve chvíli, kdy začnete vážně uvažovat o hypotéce, je dobré si především uvědomit všechny náklady, které vás po celou dobu splácení budou zatěžovat. A to nejde jen o měsíční splátku, včetně poplatku za vyřízení hypotéky a vedení účtu. "Koupě bytu na hypotéku neznamená, že náklady na bydlení se smrsknou pouze do měsíční splátky hypotéky," upozorňuje Petra Horáková Krištofová.

Do hry vstupují také další pravidelné výdaje. Majitelé bytů musí každý měsíc platit do fondu oprav a musí počítat s tím, že nemovitost je také potřeba udržovat. Podle Sýkory investice spojené s údržbou domu představují asi jedno až dvě procenta z ceny nemovitosti. Bydlíte-li v pronajatém bytě, investice do větších oprav či rekonstrukcí se vás netýkají. Uhradit je musí majitel bytu (více si přečtěte v našem předchozím článku).

Mezi pravidelné náklady patří také výdaje za energie, vodu, za pojištění nemovitosti i domácnosti. A pokud se pojistíte proti neschopnosti hypotéku splácet, váš rodinný rozpočet pak zatíží i splátka za tuto pojistku. Například u dvoumilionové hypotéky se splatností na 20 let se pohybuje kolem tisíce korun měsíčně (více si přečtěte v našem předchozím článku).

Odborníci jednoznačně nedoporučují při splácení hypotéky "jet takzvaně na doraz". Vždy je dobré mít nějakou finanční rezervu, experti zmiňují částku zhruba ve výši šesti měsíčních příjmů.

Rezerva je potřebná především ze dvou důvodů. Zaprvé - pokud dojde k nenadálému výpadku příjmů kvůli nemoci či ztrátě zaměstnání a to i tehdy, máte-li uzavřeno pojištění neschopnosti splácet. Pojišťovna totiž za vás bude platit až po zhruba dvou měsících a také jen po omezenou dobu - maximálně jeden rok.

A zadruhé - může se stát, že v době, kdy vám skončí fixace, banka vám zvýší úrokovou sazbu, což pro vás bude představovat vyšší měsíční splátku. Pokud se vám nepodaří hypotéku refinancovat a získat tak nižší sazbu, budete možná muset sáhnout do svých rezerv.

Důležitou roli hrají i případné úspory, které by člověk současně s hypotékou použil na koupi nemovitosti. "Období, kdy banky masivně poskytovaly takzvané stoprocentní hypotéky, dávno skončilo," říká Petra Horáková Krištofová.

Stoprocentní hypotéky sice stále existují a na některých projektech si je bere každý osmý klient, ale podle Horákové Krištofové by měl mít každý zájemce o hypotéku našetřeno alespoň 15 procent z hodnoty nemovitosti. To se pochopitelně příznivě odrazí i na úrokové sazbě. V porovnání s hypotékami na 70 - 85 procent jsou úrokové sazby stoprocentních hypoték vyšší až o 1,5 procentního bodu.

Díky hypotéce si pořídíte vlastní bydlení, investujete tedy do svého.

Alespoň po dobu fixace úrokové sazby se můžete spolehnout na pravidelný výdaj a o zaplacené úroky si smíte odečíst daňový základ.

Člověk, který se rozhodne investovat do svého bydlení, musí počítat s tím, že hypotéka je celoživotní závazek.

Hypotéka zatíží rodinný rozpočet na desítky let pravidelnou nemalou částkou a jejího majitele "usadí" na jedno místo.

Pro člověka se může stát i rizikovým závazkem, pokud dlouhodobě onemocní či přijde o práci.