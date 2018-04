Hypotéka, nebo stavební spoření?

, aktualizováno

Uvažujete o investici do bydlení a nejste si jisti, zda peníze na koupi nebo rekonstrukci získat pomocí stavební spořitelny, nebo Hypoteční banky? Musíte počítat. Co je výhodnější, to totiž vyplývá vždy z posouzení konkrétního případu. Podstatné je nejen to, kolik chcete půjčit, ale i na co, jaká je vaše finanční situace, jak dlouho chcete splácet i jak spěcháte.