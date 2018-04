Neodešla včas platba hypotéky? Pokuta je i několik set korun

Mám hypotéku a málem jsem byla neplatič. Banka si strhla splátku, já utratila zbytek peněz a nezbylo na poplatky. Přesně řečeno, chybělo 7 korun. Protože účet si banka ve smlouvě vynutila a já ho jinak aktivně nepoužívám, ani jsem si toho nevšimla. Za dva dny mi přišla esemeska a třetí den jsem měla na poště doporučený dopis.

Text moc povzbudivý nebyl, okamžitě jsem tedy poslala z jiného konta kýžených 7 korun, plus 300 korun pokutu, jen abych nepropadla do registrů neplatičů. Platím již sedm let a toto byla první chyba. Čekala bych, že při tak mírném prohřešku nejprve paní v bance zdvihne telefon a upozorní, že něco není v pořádku.

Upomínka? Stovka i pět

Oslovili jsme banky s dotazem, jak postupují, když klient neplatí. Tu nejočekávanější odpověď poslali naprosto všichni: „Kontaktujte banku ještě dřív, než nezaplatíte.“

Pojištění neschopnosti splácet Finanční instituce ho standardně nabízejí k úvěrům. Vyplatí se? Příklad: Klient si bere úvěr na bydlení 2 000 000 korun, měsíční splátka 10 118 korun. Za pojištění neschopnosti splácet zaplatí měsíčně 988 korun. Pojištěn bude pro tyto situace: Smrt úrazem: Pojistnou částkou je částka potřebná k doplacení hypotéky.

Invalidita 3. stupně: Pojišťovna zaplatí za klienta 12 splátek. Lze uplatnit nejdříve 2 roky od sjednání pojištění.

Pracovní neschopnost: Když trvá déle než 60 dní, pojišťovna hradí dalších maximálně 12 splátek. Poprvé lze uplatnit po 90 dnech od sjednání pojištění.

Ztráta zaměstnání: Když jste bez práce déle než 60 dní a přitom jste neodešli z vlastní vůle, pojišťovna za vás zaplatí až 12 splátek. Potvrzení o nezaměstnanosti či neschopnosti je třeba dokládat jednou měsíčně.

Když přijdete o práci, když onemocníte, když se rozvádíte. Nebude to příjemné, ale volejte do banky hned. Nejspíš se nestane, že by vás bankéř empaticky utěšoval, že „to bude všechno dobré“. Ale je to lepší než čekat, až vás banka začne uhánět sama, a nést následky vyšších pokut. „Ideální je, když se klient obrátí v bance na oddělení správy a vymáhání pohledávek,“ doporučuje Pavel Vlček z mBank.

Cení se i další vaše aktivita - ten, kdo odpovídá na maily a zvedá bance telefon, může očekávat vstřícnější přístup než ten, kdo se nechává zapírat.

Banky ujišťují, že nejprve klienta upozorňují esemeskami a mailem, což obvykle není zpoplatněné. Je to však docela rychlá záležitost, SMS a maily chodí dva tři dny, obvykle za týden banka posílá upomínku a za tu už platit budete. První dopis může stát stovku (například Fio, Komerční banka), ale i 500 korun (například Expobank, ČSOB, Era, Hypoteční banka). A další dopisy stojí i tisícovku. Kromě platby za upomínku vás čeká též úrok z prodlení a někdy také poplatek za pozdě provedenou platbu.

Odklad splátek není vždy automatický

Když jednáte aktivně a včas, je možné, že se vám v bance podaří domluvit odklad splátek. To však neznamená, že nebudete bance posílat nic. Odkládá se splácení jistiny, ale úroky musíte platit stále. Podle toho, jak dlouho již hypotéku máte, to může být polovina až třetina splátky.

Odložení splátek si u některých bank můžete předplatit. Například Komerční banka umožňuje odložení o 12 měsíců či přeručení celého splácení na tři měsíce. Klient si však musí připlácet takzvaný poplatek za flexibilitu 99 korun měsíčně. Obdobně Česká spořitelna nabízí za jednorázově zaplacené 3 000 korun přerušení na tři měsíce či snížení splátek o 30 procent.

Jsou však i banky, kde už je v podstatě možnost odkladu splátek automatická: u Airbank je možné si ji naklikat v internetovém bankovnictví, po 12 řádně zaplacených splátkách ji bez problému schválí Equa bank, po 18 měsících splácení Raiffeisenbank.

Pokud byste chtěli splácení úplně přerušit (a neplatit po nějakou dobu nic), museli byste mít tuto možnost buď předem sjednanou ve smlouvě, nebo být v opravdu bezvýchodné situaci. Banky si tuto možnost schovávají pro případy typu zemřel živitel rodiny a žena po úraze zůstala v zahypotékovaném domě se čtyřmi malými dětmi. „Jen“ to, že jste přišli o práci či se rozvádíte, důvodem k přerušení splátek není.

Plaťte déle, ale měsíčně míň

Pokud jsou vaše problémy dlouhodobé, mohla by vám pomoci možnost snížení splátky. Dosáhne se toho nejsnadněji tím, že si prodloužíte u své hypotéky splatnost. Například ten, kdo má sjednanou hypotéku se splácením na 20 let, platí u dvoumilionové hypotéky s dvouprocentní úrokovou sazbou měsíčně 10 118 korun. Pokud by si prodloužil dobu splácení na 40 let, měsíčně by bance posílal 6 057 korun.

Prodloužení splatnosti lze sjednat bez problémů v době, kdy se mění sjednaná sazba (fixace). Pokud k němu chcete přistoupit v mezidobí, připravte se na to, že za změnu obvykle zaplatíte, poplatek je 1 500 až 5 000 korun.

Víte co je „zesplatnění“? Může nepříjemně překvapit

Jestliže je klient v situaci, v níž další splácení nebude možné, měl by čas získaný odložením či přerušením splátek využít ke snaze nemovitost prodat. Obecně platí, že výnos dobrovolných prodejů je dostatečně vysoký na to, aby pokryl zbylý dluh. I v takovém případě však jednejte předem s bankou.

Musíte to udělat proto, že na nemovitosti vázne zástava a prodej bez souhlasu banky není možný. Navíc dobrou argumentací a vysvětlením situace můžete dosáhnout i toho, že vám finanční ústav odpustí poplatek za předčasné splacení úvěru.

Kdo nedbá svých závazků, nekomunikuje, neřeší..., ten se dočká nepříjemnosti v podobě takzvaného zesplatnění. Podle obchodních podmínek může totiž banka požadovat všechny peníze zpátky najednou. K tomu dochází obvykle po 3 měsících, kdy s klientem není řeč. A nic pozitivního nečeká neplatiče ani dál, návrh na exekuci a následně třeba i prodej domu v nedobrovolné dražbě, který obvykle nebývá na pokrytí závazků dostačující.