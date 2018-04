Trable s hypotékou: Co dělat, když úvěr na bydlení nestačí na vaše plány

Půjčíte si na vlastní bydlení, ale po čase zjistíte, že vám schválená výše hypotéky nestačí. Co teď, jak celou situaci nejrychleji vyřešit? Na co myslet ještě předtím, než vůbec jdete do banky, radí Jiří Kubík, finanční poradce společnosti Partners.