Hypotéka od mBank: nulové poplatky, zajímavé výhody a neurčité sliby

Nulové poplatky

Pro mnohé zájemce o hypoteční úvěr jsou přitažlivé především nulové poplatky. Za sjednání úvěru, jeho správu a čerpání klient nic neplatí. Zdarma je rovněž vedení úrokového bilančního mechanizmu mBILANS a zřízení a vedení osobního účtu mKONTO. Zpoplatněn je papírový výpis a potvrzení o výši zaplacených úroků (pro daňové odpočty), které jsou klientovi zasílány jednou ročně – oba poplatky činí 25 korun. Poplatky jsou vybírány rovněž za některé běžně nevyužívané služby, jako je například provádění změn ve smlouvě, vystavení mimořádných výpisů a potvrzení, výzvy k úhradě splátek.

Poplatky za zpracování hypoték většinou nebývají nízké. Často se pohybují ve výši kolem 0,8 % až 1 % z výše úvěru, stanovena je minimální a maximální výše poplatku. V poslední době však mnoho bank láká v rámci časově omezených akcí nové klienty na hypotéky zpracované zdarma. Nulové poplatky jako marketingový nástroj začínají být stále více oblíbené.

Pravdou je, že ani klienti mBank nemají nulovou výši poplatků nikde zaručenu. V úvěrové smlouvě ani v obchodních podmínkách nic takového garantováno není a pokud by se někdy změnil sazebník, vztahovala by se změna i na stávající klienty. Banka nicméně ujišťuje, že nic takového v plánu nemá: "Pomocí našich ‘nul‘ chceme klientům ukázat nesmyslnost současných vysokých bankovních poplatků,“ říká Tomáš Vyšohlíd z mBank.

Mimořádné splátky bez omezení

Zdarma je možné provádět také mimořádné splátky hypotéky nebo ji předčasně celou splatit. A to kdykoli, i v průběhu fixačního období. To u většiny produktů ostatních bank bez sankcí možné není, pokud chce mít klient možnost provádět mimořádné splátky, musí si je "předplatit“. Některé banky nabízejí pružné hypotéky s možností předčasného umořování, většinou jsou však úročeny vyšší sazbou nebo se u nich účtuje nějaký dodatečný poplatek. I tak je možné provádět předčasné splátky vždy až po uplynutí stanovené doby, například jednou za rok. A pokud banka žádný takový produkt nenabízí, může si klient sjednat možnost provedení mimořádné splátky ihned při sjednávání úvěru, opět mu za to ale bude účtován poplatek (např. jedno procento z výše úvěru).

Výhody a nevýhody mHYPOTÉKY Výhody:

*nulové poplatky

*mimořádné splátky bez omezení a zdarma

*mBILANS

*garantované úrokové sazby

*úvěr ve výši až 110 % hodnoty zástavní nemovitosti

*splatnost až 45 let

*aktuální stav hypotéky lze sledovat přes internet

*použít lze odhad nemovitosti zpracovaný pro jinou banku Nevýhody:

*fixace úrokové sazby maximálně na pět let

*neposkytuje neúčelové hypotéky

*nefunguje podávání on-line žádostí o hypotéku

*málo poboček, kde si lze hypotéku vyřídit

*nové produkty banka slibuje v neurčitých časových termínech

Jak funguje bilanční mechanismus mBILANS

Všem klientům je při sjednání hypotéky zdarma otevřen osobní účet mKONTO, ze kterého jsou prováděny splátky úvěru. Zároveň je klientovi automaticky zřízen bilanční účet mBILANS.

Klient si na svém mKONTU sám zvolí určitý limit, při jehož překročení mu bude aktuálně přebývající zůstatek převáděn na bilanční účet. Limit musí být ve výši minimálně jedné splátky úvěru, systém si pak sám automaticky hlídá, aby na mKONTU zůstala vždy alespoň tato částka, aby klient nebyl se splácením pozadu. Podstatou bilančního mechanismu je, že klient platí úroky z hypotéky vždy pouze ve výši rozdílu aktuálního úvěrového dluhu a průměrného zůstatku na bilančním účtu. Čím vyšší částku si klient ponechá na bilančním účtu, tím nižší platí úroky z hypotéky. Její aktuální stav pak může kdykoli sledovat prostřednictvím internetového bankovnictví. Prostředky na bilančním účtu nejsou nijak úročeny, zůstatek na mKONTU je úročen sazbou 0,3 % p.a. Pokud by klient z nějakého důvodu nechtěl mBILANS využívat, může si nastavit vysoký limit, který jeho zůstatek na mKONTU nepřekročí.

Parametry mHYPOTÉKY

Dobu splatnosti si lze zvolit jakoukoli, maximálně 45 let. Banka však nepočítá s tím, že by někdo hypotéku splácel skutečně celých 45 let, ale že si ji dlužník v budoucnu zkrátí provedením mimořádných splátek. Takto dlouhá doba splatnosti zajistí dlužníkovi nižší splátky, případně získání vyššího úvěru. Jelikož však musí být hypotéka splacena nejpozději do sedmdesáti let věku, bude na čtyřicet pět let poskytnuta pouze mladým lidem do pětadvaceti let.

mBank zájemcům nabízí hypoteční úvěr ve výši až 110 % zástavní hodnoty nemovitosti. Životní pojištění stejně jako u většiny ostatních bank není vyžadováno, nemovitost v zástavě musí být pojištěna na novou hodnotu.

Úrokovou sazbu si klient zvolí buď variabilní, která se odvozuje od tříměsíčního PRIBORU (což je referenční hodnota úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit, kterou vyhlašuje ČNB), nebo fixní, vybrat si může dobu fixace na jeden rok až na pět let. Změna z fixní sazby na variabilní a naopak je možná, a to zdarma. Sazby jsou garantované ve stejné výši pro všechny klienty.

Variabilní úroková sazba

Pokud jde o variabilní úrokovou sazbu, banka ji uvádí jako jednu z největších výhod své mHYPOTÉKY. Tvrdí, že je jediná, kdo ji aktivně nabízí. Nicméně, jak velká část jejích klientů si ji vybrala, nechce prozrazovat. mBank ale není jediná, kde si mohou zájemci sjednat hypoteční úvěr s variabilní sazbou. Již dlouho tuto možnost nabízí Hypoteční banka, svou "sazbu P plus“ také odvozuje od PRIBORU (ročního). Ukazuje se však, že klienti o variabilní sazbu příliš zájem nemají, dávají přednost jistotě fixní sazby. Pavla Hávová z Hypoteční banky říká: "Vycházíme vstříc klientům, a ti v současně době nejvíce preferují pětiletou a tříletou fixaci. Sazbu P plus klienti Hypoteční banky téměř nevyhledávají."

Parametry mHYPOTÉKY Úroková sazba

*fixní s dobou fixace na jeden rok až na pět let, výše je garantovaná pro všechny klienty

*variabilní vázaná na tříměsíční PRIBOR, k této sazbě si banka připočte rizikovou marži

*změna z variabilní sazby na fixní a naopak je možná (zdarma) Doba splatnosti

*jakákoli, maximálně 45 let

*úvěr musí být splacen do 70 let věku dlužníka

*nelze ji prodloužit, zkrátit lze prostřednictvím mimořádných splátek Maximální výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavené nemovitosti

110 procent Účel použití

neúčelové hypotéky se neposkytují, lze ale financovat např. družstevní byt či rekreační nemovitost. Banka nabízí také refinancování jiných hypotečních úvěrů. Doba vyřízení hypotéky

deset pracovních dní Mimořádné splátky

kdykoli možné i v průběhu fixačního období a bez sankčních poplatků Pojištění

*životní pojištění dlužníka není vyžadováno

*zastavená nemovitost musí být pojištěna na reprodukční cenu (novou hodnotu) Poplatky

všechny standardní poplatky (tj. například kromě provádění změn ve smlouvě, vystavení mimořádných výpisů a potvrzení, výzvy k úhradě splátek) jsou nulové. Zpoplatněn je papírový výpis a potvrzení o výši zaplacených úroků (pro daňové odpočty), které jsou klientovi zasílány jednou ročně – oba poplatky činí 25 korun



Na co lze mHYPOTÉKU použít

Neúčelové hypotéky zatím mBank neposkytuje. Kromě nemovitosti určené pro bydlení profinancuje také rekreační nemovitost, nemovitosti pořizované za účelem pronájmu však ne. Hypotéky na nemovitosti v zahraničí prý chystá spustit do konce letošního roku. Již nyní je možné refinancovat u mBank stávající hypotéku vedenou v jiné bance.

Pokud si chce klient pořídit družstevní byt, musí mít k dispozici nějakou jinou nemovitost, kterou může bance poskytnout jako zajištění úvěru. mBank prý ale chystá předhypoteční úvěr, u kterého klient bude moci použít jako zástavu financovaný družstevní byt. Plánuje jej zavést na trh "už brzy“. Zřejmě půjde o podobný úvěr, jaký nabízejí i některé další banky, kdy klient družstevní byt ve stanovené lhůtě (většinou jeden rok) převede byt do osobního vlastnictví a poté k němu zřídí zástavní právo ve prospěch banky.

Sjednávání mHYPOTÉKY on-line nefunguje

mBank akceptuje každý odhad ceny zástavní nemovitosti starý maximálně dvanáct měsíců, který byl proveden jakýmkoli odhadcem pracujícím pro bankovní sektor. Zpracování hypotéky trvá podle informací banky deset pracovních dní. Klienti mají k dispozici pouze dvanáct obchodních míst, jinak si musí na sjednání hypotéky přizvat finančního poradce. Od okamžiku, kdy začala nabízet svou hypotéku, až dodnes mBank na svém webu uvádí, že "v prvních dnech po spuštění nepřijímá on-line žádosti“. V tuto chvíli ale stále ještě pouze eviduje on-line kontakty zájemců o hypotéku a spuštění on-line žádostí slibuje na druhé pololetí letošního roku.