Hypotéka, pojistka, charita. Nezapomeňte si snížit daňový základ

Do 15. února zaneste patřičná potvrzení mzdové účetní ve vaší firmě. Nebo je přiložte k daňovému přiznání, pokud ho odevzdáváte sami.

Když posíláte tisíc korun měsíčně na životní pojištění, neznamená to, že se vám daně o tisíc korun sníží, ale že tu tisícikorunu nebudete danit. Snížíte si o ni takzvaný daňový základ neboli částku, ze které se teprve daň vypočítává. Protože všichni platí patnáctiprocentní daň z příjmu, ušetříte tak vlastně 1 800 korun za rok.

A pro jaké doklady se vyplatí zašátrat v šuplíku? Pro potvrzení o zaplacených úrocích na hypotéce nebo z úvěru ze stavebního spoření, o platbách na životní pojištění nebo penzijní připojištění. Pokud jste dávali krev, dohledejte potvrzení z transfuzní stanice, jestli jste obdarovali charitu, nezapomeňte na darovací smlouvu.

Jestliže jste zatím nedostali potvrzení z banky nebo z pojišťovny, zavolejte na kontaktní centrum a poptejte se, kde je chyba. Potvrzení neposílají doporučeně, a tak se mohlo někde zatoulat. Požádejte, ať vám zašlou ještě jedno.

Když se vám do poloviny února nepodaří dát všechna potvrzení dohromady, nezoufejte, o nárok na snížení daně nepřicházíte. Máte v podstatě dvě možnosti. Koupit kytku nebo čokoládu a stavit se za vaší účetní s prosíkem, jestli by vám doklady nepřijala po termínu. Pokud neuspějete, ještě není nic ztraceno, ale budete si muset vyplnit daňové přiznání sami. Jestli se obáváte, že takové úřadování by na vás bylo moc, zaplaťte si daňového poradce. U jednoduchého daňového přiznání se vejdete do tisícikoruny.

1. Úroky z úvěru na bydlení - ušetříte až 45 000 Kč

Pokud jste si pořídili vlastní bydlení, můžete při zúčtování daní uplatnit úroky, které jste zaplatili z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření (a to jak z takzvaného řádného, tak i překlenovacího úvěru).

Platí pro koupi nebo rekonstrukci bytu, rodinného či bytového domu. Jestli jste si za půjčené peníze pořídili chalupu, která je zkolaudovaná jako rekreační objekt, tak i když v ní trvale bydlíte, úroky zaplacené na půjčce jako odečitatelnou položku uplatnit nemůžete.

Pozor, odečítají se pouze úroky, ne celá splátka, kterou bance posíláte. Máte-li úvěrů více, můžete úroky sečíst.

Kolik ušetříte: Celkově si lze odečíst nejvýše 300 tisíc korun za rok a domácnost, čistého tak ušetříte až 45 tisíc korun.

Pokud jste spláceli úvěr jen část roku, nesmí odečítaná částka překročit 25 tisíc korun za každý měsíc placení úroků.

Co je potřeba doložit: Originál potvrzení od banky, které automaticky dostanete poštou, pokud ne, požádejte banku, ať vám dokument pošle znovu.

Kam napsat: V daňovém přiznání vyplňujte na řádku 47.

2. Životní pojištění - ušetříte až 1 800 Kč

Daňové zvýhodnění se týká pojistek, kde si spoříte, tedy když máte sjednané kapitálové nebo investiční životní pojištění nebo pojištění s jednorázovým pojistným. Zároveň musíte splnit podmínku dvou šedesátek – mít pojistnou smlouvu sjednanou do 60. roku věku a nezrušit ji dřív než za 60 měsíců.

Pokud máte pojistku "na dožití" (když se dožijete konce smlouvy, dostanete vyplacené peníze), musíte mít také sjednanou určitou pojistnou částku. Ta musí být alespoň 40 tisíc korun (když bude smlouva kratší než 15 let) nebo na 70 tisíc korun (když bude smlouva delší než 15 let).

Pokud si v rámci této pojistky zároveň platíte třeba úraz či invaliditu, tyto peníze si z daní odečíst nemůžete. Jako odečitatelná položka se totiž počítá jen čisté životní pojištění.

Odečíst si nemůžete ani peníze, které vám třeba na životní pojištění přispívá zaměstnavatel. Ty totiž nejsou zdaněny.

Kolik ušetříte: Základ daně lze snížit až o 12 tisíc korun za rok, čistého tedy ušetříte až 1 800 korun.

Částku vhodnou k odpočtu daní najdete na potvrzení od životní pojišťovny.

Co je potřeba doložit: Originál potvrzení od pojišťovny automaticky dostanete poštou.

Kam napsat: V daňovém přiznání vyplňujte na řádku 49.

3. Penzijní připojištění - ušetříte až 1 800 Kč

Platbu daní si lze snížit i díky spoření v penzijním fondu. Od daňového základu lze odečíst platby, pozor, abyste využili celou možnou částku 12 tisíc korun, musíte penzijnímu fondu zaplatit 18 tisíc korun. Na prvních 6 tisíc (500 korun měsíčně) dostáváte státní příspěvek, proto se do slevy nepočítají. Daňově zvýhodnit můžete až další peníze, nejvíc však tisícikorunu měsíčně. I zde musíte dodržet pravidlo dvojí šedesátky. Do 60 let a minimálně 60 měsíců spoření.

Zatímco na potvrzení od pojišťovny máte částku na odpočet přímo uvedenou, u penzijního připojištění si ji musíte vypočítat sami. V dokumentu od fondu je uvedena pouze částka, kterou jste za rok na připojištění zaplatili.

Pokud jste dostali potvrzení od penzijního fondu a na něm našli částku nižší než 6 tisíc korun (spoříte-li pravidelně 200 korun měsíčně, bude na potvrzení 2 400 korun), dokument si můžete schovat, ale pro snížení daní vám neposlouží. Odečítáte to, co převyšuje zaplacených 6 tisíc korun, nejvíce však 12 tisíc korun za rok.

Kolik ušetříte: Nejvýše 1 800 korun za rok.

Co je potřeba doložit: Originál potvrzení od penzijního fondu dostanete automaticky poštou.

Kam napsat: V daňovém přiznání vyplňujte na řádku 48.

4. Dary a charita - ušetříte až 1,5 % daňového základu

Darovat lze peníze, ale třeba i auto nebo nábytek do domova důchodců.

Musí jít o dar organizaci, která je uvedena v daňovém zákoně (obce, kraje, školská či zdravotnická zařízení, charitativní organizace, ochrana zvířat...). Týká se darů poskytnutých v Česku i do jiných států EU, Norska a Islandu.

Kolik ušetříte: Finanční obnos, který věnujete na dobročinnost, musí být alespoň tisíc korun a daňovou úlevu získáte nejvýš na 10 procent svého daňového základu. Při darované tisícikoruně ušetříte 150 korun.

Speciální případ je dárcovství krve. Za každé bezplatné darování krve nebo krevních derivátů si můžete základ snížit o dva tisíce korun, což vám přinese čistý zisk 300 korun.

Počet odběrů není omezen.

Co je potřeba doložit: Nechte si proto vždy sepsat darovací smlouvu nebo třeba znalecký odhad darované movité věci.

Schovejte doklad o darování krve z transfuzní stanice, případně pošlete kopii legitimace dárce.

Kam napsat: V daňovém přiznání vyplňujte na řádku 46.

5. Odborové příspěvky - ušetříte až 450 Kč

Kdo je v zaměstnání členem odborové organizace, může si snížit daňový základ o příspěvky zaplacené během roku.

Kolik ušetříte: Snížit lze až o 1,5 procenta zdanitelných příjmů, nejvýše však o 3 000 korun, úspora 450 korun.

Co je potřeba doložit: Požádejte o potvrzení odborovou organizaci. Kam napsat: V daňovém přiznání vyplňujte na řádku 50.

6. Další vzdělávání - ušetříte až 2 250 Kč

Odečíst od daňového základu si můžete i úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Obor, o který si rozšiřujete své vzdělání, musí souviset s vaším povoláním či podnikáním. Například certifikát FCE obhájí dnes už téměř všichni, ale peníze za zkoušku ukončující kurz rybaření automechanikovi neuznají.

Zkoušku si musíte zaplatit sami, nesmí být hrazena zaměstnavatelem. U podnikatelů náklady nesmí být zahrnuty v účetnictví či daňové evidenci. Kdo odečítá výdaje paušálem, náklady na další vzdělání uplatnit může.

Kolik ušetříte: Odečíst si můžete maximálně 10 tisíc korun za rok, zdravotně postižení 13 tisíc a těžce zdravotně postižení až 15 tisíc korun za rok.

Co je potřeba doložit: Fakturu či originál potvrzení o zaplacení, nejlépe také osvědčení o vykonání zkoušky.

Kam napsat: Do řádku 51 daňového přiznání.