Hypotéka? Poraďte se s odborníky

Zájemci mají možnost obrátit se na specializované společnosti, které pro klienty dokážou porovnat aktuální nabídku více, nebo dokonce všech hypotečních bank. Taková služba samozřejmě něco stojí. Cena kolem 3000 korun se však v porovnání s možností ušetřit na hypotéce zdá přiměřená, zvláště když klient zváží skutečnost, že společnosti mnohdy nabídnou i nižší sazbu, než kterou by koupil u přepážky banky.

Klienti: Mladý pár, muž 25, žena 23 let

Záměr: Chtějí si koupit byt v Praze za 1 500 000 korun, jako zástavu použijí kupovaný byt. Našetřeno mají 150 000 korun. Fixace úrokové sazby pět let.



Příjmy: Žena studuje, měsíční stipendium 1500 korun, muž je zaměstnán jako obchodník, čistý měsíční příjem 22 000 korun.

Výdaje: Oba si platí úrazové pojištění (celkem 350 korun měsíčně), muž má stavební spoření, na které platí 1500 korun měsíčně (CČ 150 000, staré obchodní podmínky, chtějí nechat doběhnout a použít na zařízení domácnosti). Platí leasing na auto 4000 korun měsíčně. Jiné závazky nemají. Zatím bydlí u rodičů.

Komentář odborníka:

Při měsíčním čistém příjmu 22 000 korun (stipendium banky zpravidla nezapočítají) a výdajích na leasing ve výši 4000 korun zbývá 18 000 korun měsíčního příjmu. S tím je na trhu hypotečních úvěrů možné získat úvěr až kolem dvou milionů, počítáme-li s třicetiletou splatností, která sníží výši měsíční splátky. Uvedená výše se vztahuje na standardní hypoteční produkty s poměrem úvěru vůči zástavě do 70 procent. Při stoprocentní hypotéce kladou banky zpravidla náročnější požadavky na příjmy klienta.



Požadovaný úvěr je možné na českém bankovním trhu získat, ale rozhodně ne v každé bance. Z důvodu širší možnosti výběru a lepších úrokových sazeb bychom doporučovali zvýšení vlastních úspor alespoň na 15 procent z objemu financování, tedy na 225 000 korun.



Vstupní poplatek bude podle zvolené banky a typu úvěru činit 0,4–0,9 procenta z objemu úvěru, měsíční poplatky za vedení účtu se vejdou do 150 korun.



Konkrétní příklad:

Celková výše záměru: 1 500 000 Kč

Vlastní zdroje: 225 000 Kč

Úvěr: 1 275 000 Kč

Úroková sazba: 4,29 %

Splatnost 30 let, fixace pět let

Měsíční splátka: 6302 Kč, daňové odpočty v prvním roce 570 Kč/měs.

Poplatek banky za zpracování úvěru: 10 200 Kč

Poplatek za odhad nemovitosti: přibližně 3000 Kč

Měsíční poplatek: 150 Kč

Celkem klienti zaplatí za úvěr cca*: 2 268 720 Kč

Předpokládané daňové odpočty*: 192 180 Kč



Klient: Rodina, muž 35, žena 30, děti 4, 6 a 9 let

Záměr:

Celková výše záměru: 3 000 000 Kč

Vlastní zdroje: 500 000 Kč

Úvěr: 2 500 000 Kč

Úroková sazba: 4,29 %

Splatnost 20 let, fixace 5 let

Měsíční splátka: 15 534 Kč

Poplatek banky za zpracování úvěru: 20 000 Kč

Poplatek za odhad nemovitosti: přibližně 5000 Kč

Měsíční poplatek: 150 Kč

Celkem klienti zaplatí za úvěr cca*: 3 728 160 Kč

Předpokládané daňové odpočty*: 393 011 Kč

Koupě pozemku za 500 000 korun a výstavba rodinného domku za 2 500 000 korun nedaleko Brna, stavba bude použita jako zástava. Našetřeno mají 500 000 korun na stavebním spoření. Úrokovou sazbu chtějí fixovat na pět let.Žena je učitelka, vydělává 13 000 měsíčně, on pracuje jako úředník, měsíční příjem 30 000 korun.Muž má kapitálové životní pojištění, na které platí 1200 korun měsíčně, oba si platí penzijní připojištění 500 korun, úrazové pojistky dětí vyjdou celkem na 500 korun měsíčně.Celkový čistý měsíční příjem 43 000 korun dává této rodině dostatečný prostor pro financování uvedeného záměru.Jednou z možností je využití úspor ze stavebního spoření jako vlastních zdrojů a financování výhradně hypotečním úvěrem ve výši 2 500 000 korun. Jinou variantu představuje kombinace úvěrů ze stavebního spoření a hypotéky. Nejvyšší úvěr, který by klient v bance získal na základě svých příjmů, dosahuje částky 4,3 milionu korun. Předpokladem by však byla zástavní hodnota nemovitosti alespoň 5,1 milionu.

Klienti: Starší manželé, muž 48, žena 45 let, odrostlé děti

Záměr: Rekonstrukce vesnického domku po rodičích za 1 000 000 korun, do kterého se míní přestěhovat. Úvěr zajistí domkem, jehož odhadní hodnota je 2 000 000. Úspory nemají, počítají s odstupným za uvolnění bytu 150 000 korun. Fixace úrokové sazby pět let.



Příjmy: Žena je zdravotní sestra, příjem 12 000 měsíčně, muž podnikatel (OSVČ – prodej a servis výpočetní techniky) s příjmem 17 000 měsíčně.

Výdaje: Oba si platí penzijní připojištění 500 korun měsíčně.



Požadovaný úvěr činí v tomto případě pouze 50 procent zástavní hodnoty nemovitosti, vycházíme přitom z předpokladu, že odhad je reálný a banka odhadní hodnotu dále nesníží. Limitující je v tomto případě pouze věk klientů. Úvěry by měly být splaceny před odchodem do důchodu, v tomto případě to znamená splatnost úvěru nejvýše 12 let.



Úvěr s těmito parametry získají klienti prakticky v libovolné bance, existuje tedy dostatečný prostor pro srovnávání parametrů úvěru a vyjednávání o úrokových sazbách. Nejvyšší úvěr, který by klient v bance získal na základě svých příjmů, dosahuje částky 1,9 milionu korun. Předpokladem by však byla dostatečná zástavní hodnota nemovitosti, alespoň 2,25 mil. Kč.



Konkrétní příklad (hypoteční úvěr):

Celková výše záměru: 1 000 000 Kč

Vlastní zdroje: 150 000 Kč

Úvěr: 850 000 Kč

Úroková sazba: 3,44 %

Splatnost 10 let, fixace 5 let

Měsíční splátka: 8381 Kč

Poplatek banky za zpracování úvěru: 0 Kč (dočasná akce vybrané banky)

Poplatek za odhad nemovitosti: přibližně 5000 Kč

Měsíční poplatek: 150 Kč

Celkem klienti zaplatí za úvěr cca*: 1 005 720 Kč

Předpokládané daňocé odpočty*: 38 930 Kč