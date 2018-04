Hypotéka pro chudé je na světě!

Hypotéka PROGRES napovídá již svým názvem o tom, v čem spočívá podstata zpřístupnění hypotečního úvěru širšímu okruhu obyvatel. Je jím progresivní vývoj výše splátek. Jinými slovy, na začátku úvěrového vztahu platí klient banky přibližně o čtvrtinu nižší splátky než u klasické hypotéky, s postupem času se splátky zvyšují a na konci úvěrového vztahu jsou naopak vyšší, než u klasického hypotečního úvěru.

Díky nižším splátkám na začátku úvěrového vztahu tak může banka snížit nároky na čistý měsíční příjem rodiny. Pokud si například mladá rodina chce půjčit jeden milion korun, bude činit splátka u klasické hypotéky přibližně 7 800 Kč, kdežto u hypotéky PROGRES to bude přibližně 5 900 Kč. S postupným zvyšováním splátek o 3,5% v každém roce se výše měsíční splátky vyšplhá po dvaceti letech na 11 500 Kč. Postupný růst splátek úvěru by přitom měl být dostatečně kompenzován růstem příjmů klienta. O vlivu progresivních splátek na požadovaný příjem rodiny vypovídá následující modelový příklad. Na koupi nového bytu si bere rodina (muž 31 let, žena 27 let a dítě 4 roky) úvěr ve výši 1 milionu korun s dobou splatnosti 20 let a úrokovou sazbou 7,1% ročně.

Klasická hypotéka Hypotéka PROGRES Splátka 7 800 Kč 5 900 Kč Státní podpora - 500 Kč - 500 Kč Úspora na dani - 1 200 Kč - 1 200 Kč Měsíční zatížení rodiny 6 100 Kč 4 200 Kč Potřebný čistý měsíční příjem rodiny 18 800 Kč 16 500 Kč Zdroj: ČMHB

O rozložení výše splátek v průběhu dvacetileté hypotéky vypovídá i následující graf (vychází z předpokladu konstantní výše úrokové sazby 7,1% p.a. po celou dobu trvání úvěru).

Progresivní splátky mají bohužel jeden nemilý efekt. Na počátku splácení hypotéky jde vzhledem k nižším splátkám menší podíl na umořování úvěru a samotná výše dlužných prostředků se snižuje o poznání pomaleji, nežli u klasické hypotéky. Cílová skupina, kterou jsou osoby s nižšími příjmy, tak paradoxně zaplatí na úrocích během dvacetileté hypotéky o cca 155 000 korun více. Pokud ovšem následně diskontujeme zaplacené splátky mírou inflace 3,5% ročně, sníží se tato částka na reálných 55 tisíc korun.

Jaké jsou konkrétní podmínky hypotečního úvěru PROGRES?

do 36 let včetně Věk klienta:do 36 let včetně

pevně daná na 20 let Splatnost úvěru:pevně daná na 20 let

minimálně 200 tisíc Kč, maximálně 3 miliony Kč Výše úvěru:minimálně 200 tisíc Kč, maximálně 3 miliony Kč

Fixace úr. sazby: 5 let, v současnosti 7,1% p.a.

Výše splátky: fixována vždy na jeden rok, pro následující období se splátka zvyšuje o pevný koeficient růstu (po období, kdy se nemění úroková sazba, se nemění ani koeficient růstu)

Uvažujete o hypotečním úvěru? Vymodelujte si u nás vzorové příklady hypoték, které vám sednou na míru. Sečteno a podtrženo, hypoteční úvěr PROGRES je zajímavou novinkou především pro mladé, kteří stojí na počátku své profesní kariéry a mají proto prozatím nižší příjmy, které nepostačují pro poskytnutí klasických hypoték. Ani nižší splátky ovšem nevyřeší vše – ČMHB prozatím na rozdíl od některých konkurentů nenabízí hypotéky do výše 90% investičního záměru, a tak musí mít mladí lidé poměrně hodně našetřeno, nebo kombinovat hypotéku s jiným úvěrem. Jistou nevýhodou je i fakt, že je hypotéka PROGRES poskytována výhradně se splatností 20 let.

Bude mít nová hypotéka PROGRES na trhu úspěch? Jaký je podle vás důvod pro to, že jsou hypotéky prozatím tak málo využívané?