Šest situací, které vám mohou zkomplikovat splácení hypotéky

1 Rozvod

I když se dohodnete, že jeden z vás si nechá dům (a bude dál splácet hypotéku) a s druhým se vyrovná, neznamená to automaticky, že druhý z manželů nemá žádný závazek. Banka musí spoludlužníka z úvěru nejdříve vyvázat. O to musí manželé požádat a ten, kterému po dohodě připadne nemovitost, musí prokázat, že má na splácení dostatečné příjmy. Jinak se může stát, že když několik let po rozvodu přestane první z manželů splácet, banka se obrátí na druhého, který v nemovitosti už dávno nežije.

2 Prodej domu s hypotékou

Pokud máte hypotéku nastavenou tak, že můžete kdykoli předčasně splatit (nebo se právě blíží konec fixace sazby), a kupce, který si sám nebude brát úvěr, máte vyhráno. Inkasovanými penězi splatíte dluh. Obvykle se však prodávající dohodne s kupujícím, že ten převezme nemovitost i s dosavadní hypotékou. Banka si pak prověří jeho schopnost splácet a odsouhlasí převzetí hypotéky.

Třetí možností je, že si kupující vezme novou hypotéku u kterékoli banky. Zde je trochu problém při převodu zástavního práva. Zástavní právo se zapíše na katastr jako druhé v pořadí, pak je z nové hypotéky umořena ta původní a první banka vystaví potvrzení o zániku pohledávky. Na katastru vymažou původní zástavní právo, zbude jen zástava nové bance.

3 Exekuce

Máte dům na hypotéku a řádně splácíte, abyste nepřišli o bydlení. Jenže zároveň máte jiný úvěr, ten se splácet nedaří a je na vás uvalena exekuce. Omylem by bylo myslet si, že exekutor nemůže dát do dražby dům, protože ten vlastně není váš, ale banky. Skutečnost je ovšem jiná, dům do dražby exekutor dát může, nemovitost je totiž vaše, banka je zástavní věřitel, a to exekuci nijak nezabrání. Od 1. července 2015 platí novela exekučního řádu, díky které nemůže dojít k případům, že dlužník přijde o střechu nad hlavou pro pár tisícovek. O nových pravidlech čtěte ZDE.

4 Požár nebo jiný průšvih

Při sjednávání hypotečního úvěru jste museli nemovitost nechat pojistit a pojistku vinkulovat ve prospěch banky. V praxi to znamená, že když dům úplně shoří, pojišťovna zaplatí bance, ta si vezme peníze, které jí ještě dlužíte, a zbytek dá vám. Co když však pojistná událost není „totální“? Záleží na znění vinkulační smlouvy s bankou. Banka posoudí situaci, a když zjistí, že pojistná událost podstatně nesnížila hodnotu nemovitosti, peníze z pojistky dostane přímo klient.

5 Smrt plátce hypotéky

Ačkoli jde o tragickou událost, neznamená to pro hypotéku žádný stop stav. Platit se musí dál, a to i v průběhu dědického řízení. Pokud byli spoludlužníky manželé, bude dál platit pozůstalý. Kdyby jeho příjmy na splácení nestačily, bude žádat banku například o snížení měsíčních splátek. Pokud plátce spoludlužníka neměl, musí se dědicové na dalším splácení dohodnout, jinak ze strany banky hrozí sankce.

6 Nezaměstnanost

Rozhodně není vhodné problém tajit a prostě neplatit. Jednání s bankou nebude příjemné, ale díky němu předejdete větším problémům. I když jste byli předvídaví a sjednali si pojištění schopnosti splácet, musíte překlenout prvních šest měsíců, než pojistka začne účinkovat. Můžete jednat s bankou o odkladu splátek, ale počítejte s tím, že i v takovém případě budete platit alespoň úroky. Moderní hypoteční úvěry jsou v tomto ohledu vstřícné a flexibilní a úlevy umožňují bez sankcí.