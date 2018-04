Odborník radí, jak využít konec fixace, aby vám hypotéka vydělávala

Většině z nás rodiče zdůrazňovali, že je dobré nemít žádné dluhy. To bylo ovšem v trochu jiné době. Mnozí klienti ale na rodičovskou radu dají a při refinancování hypotéky mají tendenci zachovat si výši splátek a zkrátit dobu splácení. Doporučuji ale, při současných velmi nízkých úrokových sazbách, jiný postup.

Z ekonomického hlediska je nyní mnohem výhodnější ušetřit na splátkách hypotéky, a takto „nově získané volné“ peníze vhodně investovat. Mám-li to demonstrovat na příkladu, tak pokud jste v minulosti spláceli řekněme 15 tisíc korun měsíčně a po refinancování se vám splátka snížila na 10 tisíc korun, máte k dispozici 5 tisíc měsíčně, tedy ročně 60 tisíc.

Tyto peníze neutrácejte, ale disciplinovaně a pravidelně investujte do podílových fondů. Můžete dosáhnout na zajímavý výnos. Pokud máte na hypotéce sazbu řekněme 2,5 % p.a. a fixaci na 5 let a investujete do vyváženého podílového fondu s investičním horizontem rovněž pěti let s očekávaným výnosem mezi 4 až 6 % p.a., je úrokový rozdíl váš výnos.

U hypotéky doporučuji v současné době volit spíše delší dobu fixace, tedy 5, 7 i 10 let. Pojistíte si současné nízké úrokové sazby a zároveň si tím vlastně stanovíte delší horizont investice, který přináší zajímavější možnosti a vyšší výnosy. Alespoň přibližná představa o tom, za jak dlouho bude chtít investor peníze využít, je přitom základem úspěchu. Jednotlivé instrumenty se volí právě podle délky investování a míry rizika, které je člověk ochoten podstoupit.

Populární jsou fondy

Investice je obecně možné rozdělit na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Krátkodobé jsou takové, které člověk hodlá využít do roka či dvou let. Pro tyto účely se hodí například spořicí účet či méně rizikové fondy.

Spoření například na auto nebo právě na jednorázovou splátku hypotéky, které potrvá řekněme do 10 let, spadá do střednědobého investování. U něj klientům doporučuji například fondy vyvážené, ale i fondy akciové, které sice nesou větší riziko, ale zase nabízejí možnost vyššího výnosu.

Dlouhodobé spoření je pak typické pro situace, kdy si spořím například na důchod, a pohybuje se v řádu deseti, ale i dvaceti a více let.

Investor musí být zodpovědný

Důležité je si uvědomit, že každá investice má určitý výnos a určité riziko. Investor by proto měl zvážit, jaký výnos očekává a jaké riziko je ochoten podstoupit. Ze zkušeností vím, že ne každý unese situaci, kdy trhy klesají a jeho investice ztrácí na hodnotě.

Základním pravidlem, ať už investujete kamkoliv, je zodpovědnost. Bez toho, abyste ukládali peníze svědomitě a v pravidelném intervalu, to nepůjde. Velice důležité je rovněž dodržovat investiční horizont a strategii, kterou jste si na začátku určili a nepanikařit, když se to v jednom okamžiku nevyvíjí podle vašich představ. Zvlášť u dlouhodobých investic je více než pravděpodobné, že se případná krátkodobá ztráta opět smaže a investor realizuje kýžený zisk.