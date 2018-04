Po rozvodu refinancovala hypotéku. Čekalo ji nepříjemné překvapení

Pavlína Pavelková byla vdaná 14 let. Manželství skončilo, když si její manžel našel novou známost v Praze, za níž se také po čase odstěhoval. „Nejdříve jsem byla dva roky sama s dcerami. Pak se začal řešit rozvod. I když to nebylo lehké, s manželem jsme se na všem dohodli. Zavázal se splácet hypotéku na byt v panelovém domě, ve kterém jsme bydleli,“ vypráví Pavlína.

Jenže najednou exmanžel přestal platit alimenty. „A situace se stala neúnosnou pro mě i pro něj,“ vzpomíná Pavlína. Převzetí hypotéky pro ni bylo jediným řešení. Jenže výše jejího příjmu se bance nezdála dostačující na to, aby jí u stávající hypotéky snížila měsíční splátku za cenu prodloužení splácení. To bylo nutné, protože příjem domácnosti po druhého rodiče se významně snížil. Pavlína pracuje jako strojírenská dělnice s čistým příjmem kolem 16 tisíc korun.

Převzetí hypotéky

„Paní Pavelková potřebovala refinancovat hypoteční úvěr ve výši 1 260 000 korun s pokutou a náklady za jeho předčasné splácení ve výši 100 tisíc korun. Záměrem bylo snížit i náklady na hypoteční úvěr, čehož lze při refinancování běžně dosáhnout. Ale i když paní Pavelková hypotéku už dlouho sama řádně splácela, její banka požadavku na refinancování nechtěla vyhovět,“ vysvětluje finanční poradkyně společnosti Partners Lucie Rácová, která zajišťovala refinancování.

Banka požadovala ručitele, kterého žena neměla. Řešit se musely i komplikace spojené s vyvázáním bývalého manžela jako majitele nemovitosti na katastru a také se samotnou dohodou o vypořádání majetku, která neměla přesnou právní formu, protože ji Pavelka připravil podle vzoru na internetu.

„Brala jsem to s humorem, ono už to ani jinak nešlo. Bylo toho opravdu hodně, co jsem musela zařídit, abych dál mohla udržet byt, ve kterém jsme bydleli, a který jsme spláceli skoro deset let,“ vzpomíná Pavlína Pavelková.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Partners



Spolu s finanční poradkyní požádala hned několik bank o refinancování hypotéky. Dvakrát se objevil zádrhel. Jednou to byl nižší odhad nemovitosti interním odhadcem banky, podruhé po výpočtu bonity podle metodiky banky ženě nedostačovaly její příjmy na sjednání výhodnější hypotéky.

Nakonec se jako jediné řešení ukázala možnost sjednat si na základě odhadu bytu hypotéku ve výši 1 260 000 korun a peníze na pokutu za předčasné splacení hypotéky si půjčit.

„Řešili jsme to úvěrem ze stavebního spoření, který je účelový a později je možné ho při refinancování zahrnout do hypotečního úvěru za ještě nižší úrokovou sazbu. Nakonec to vyšlo tak, že paní Pavelkové stačily peníze i na zrekonstruování starého umakartového jádra, respektive rekonstrukci koupelny, čímž si mimo jiné zvýšila hodnotu své nemovitosti,“ dodává Rácová. Celková měsíční splátka obou úvěrů není v součtu vyšší, než byla ta u hypotečního úvěru u původní banky.

Nyní paní Pavelková ze svých 16 tisíc korun měsíčně zaplatí pět tisíc korun za hypotéku, pět tisíc za další náklady spojené s bydlením a zbytek jí zůstává na stravu a provoz tříčlenné domácnosti. Obě dcery ještě studují.

Sliby z reklamy mají do reality daleko

V případě refinancování hypotečních úvěrů, které provází nejeden rozvod, finanční odborníci upozorňují na to, že i když banky neúnavně lákají všechny na nejlepší sazby a podmínky, skutečnost, kdo a za kolik dostane jakou hypotéku, se ukáže až u podpisu konkrétní smlouvy. Do té doby podle nich nemá nikdo nic jisté.

I samotní bankéři mají často svázané ruce, jak vyjít klientovi vstříc, protože se sami musejí řídit danými příkazy, nařízeními a metodikami banky. „I z tohoto důvodu rozhodně doporučuji veškeré rozvodové řízení řešit přes kompetentní osoby, jako jsou právníci, finanční poradci a další, jelikož tak vše proběhne bez větších obtíží pro klienty. Důležité také je nepodepisovat nic, co neviděl a nepřekontroloval právník,“ shrnuje svou zkušenost Lucie Rácová.

Upozorňuje i na to, že refinancování či konsolidaci hypotečního úvěru je nutné řešit ihned po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, protože u hypotéky jsou v bankovních registrech uvedeni oba manželé. Jeden druhého tak mohou při špatné morálce splácení významně poškodit.

S nevýhodným úvěrem se dá vždy něco dělat

Úrokové sazby u spotřebitelských, hypotečních i dalších úvěrů se už několik let snižují, a tak je snadné získat půjčku za výhodnějších podmínek než například před dvěma lety. U staršího úvěru jde ušetřit tím, že si ho přenesete do banky, která nabídne výhodnější podmínky.

Má to však podmínky: v minulosti jste řádně svůj úvěr spláceli a také máte dostatečný příjem na to, abyste ho spláceli dál. Při refinancování je potřeba porovnat úrokovou sazbu, dobu splácení, výši splátky, celkovou částku, kterou zaplatíte, ale i případné dodatečné poplatky. Může jít o poplatek za zřízení půjčky, poplatky za případné povinné pojištění, zasílání výpisů nebo za SMS zprávy.

K zadání žádosti o refinancování v ideálním případě nepotřebujete žádné dokumenty. K zadání žádosti o refinancování je potřeba minimálně kopie dvou dokladů totožnosti. V ideálním případě a pro rychlé vyřízení potřebujete především:

smlouvu o původním hypotečním úvěru, případně se všemi dodatky, výpisy z běžného účtu - kam vám zaměstnavatel zasílá mzdu



potvrzení o všech příjmech



banka může požadovat dodání i jiných dokumentů. Podrobné informace obdržíte u svého bankovního nebo finančního poradce při zadávání žádosti.

Některé banky refinancují kromě bankovních úvěrů i půjčky z vybraných nebankovních institucí. Při refinancování je častokrát možné sloučit několik úvěrů, a to včetně kreditních karet a povoleného přečerpání. Vyplatí se sloučit více půjček do jedné. Správa jednoho úvěru ušetří čas i peníze.