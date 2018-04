Hypotéka roku 2003

Pokud se podíváme souhrnně na celý bankovní trh, výše průměrné úrokové sazby nových hypotéčních úvěrů poskytovaných fyzickým osobám od začátku letošního roku neustále kontinuálně klesala. V červenci pak prolomila hranici 5%. Je otázkou, o kolik mohou sazby hypoték ještě dále klesat a kde naleznou své dno. V každém případě je to velký skok pozitivním směrem, vezmeme-li v úvahu, že před třemi roky byly hypotéky poskytovány za sazby vyšší než 10%. Kromě toho se zlepšil i přístup bank k zájemcům o hypotéku a snaží se jim vyjít vstříc zaváděním různých novinek.

Příkladem může být nabídka zvýhodněných úrokových sazeb, díky nižší požadované akontaci úvěru je možné financovat pořizovanou nemovitost i v případě nedostatku vlastních prostředků, je možné si sjednat prodlouženou délku doby fixace úrokové sazby až na patnáct let, nabídka zahrnuje i hypotéky kombinované s pojistnými produkty.

V České republice nabízí v současnosti hypoteční úvěry celkově devět bank. V letošním roce se k ostatním nově přidaly Wüstenrot hypoteční banka a eBanka. Nabídky jednotlivých bank se liší ať již jde o dostupnost úvěru, výši úrokových sazeb a poplatků, či nabídku poradenských a doplňkových služeb. Odborná porota posoudila produkty jednotlivých bank a rozhodla takto:

V kategorii hypotéka roku zaslouženě zvítězil již podruhé za sebou program TOP Bydlení České spořitelny. Právě tento hypoteční úvěr sehrál významnou roli při rozvoji hypotečního trhu, když garancí nižší úrokové sazby zpřístupnil hypoteční financování bydlení širší veřejnosti. Především právě zvýhodněné úrokové sazby motivovaly k čerpání hypotéky i ty, kdo úvěrovému financování do té doby nebyli právě nakloněni. Celá polovina úvěru do dvou milionů korun na byt a do 3 milionů korun na rodinný dům má po celou dobu splatnosti garantovánu úrokovou sazbu sníženou o tři procentní body oproti standardní sazbě.

Druhé místo získal Hypoteční úvěr 100 Českomoravské hypoteční banky. Jde o program určený pro ty zájemce o pořízení vlastního bydlení, kteří nemají v době žádosti o úvěr k dispozici dostatek vlastních volných prostředků. Banka je jim i v této situaci schopna poskytnout úvěr až ve výši 100% hodnoty pořizované nemovitosti. Právě ČMHB, která je specializovanou hypoteční bankou, tento typ úvěru uvedla na trh jako první.

Na třetím místě se umístila Hypotéka PROFIT od Raiffeisenbank. Ta je určena na pořízení nemovitosti za účelem pronájmu a lze ji chápat vlastně jako investici, jelikož po jejím splacení bude majitel získávat trvalé příjmy z pronájmu. Výhodou pro žadatele o tuto hypotéku je skutečnost, že při posuzování úvěruschopnosti je do jeho příjmů zahrnován již i odhad budoucích výnosů z pronájmu financované nemovitosti. To samozřejmě, v porovnání se standardním úvěrem, zvyšuje žadateli šanci, že hypotéku získá.