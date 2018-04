Hypotéka s investičním životním pojištěním? Dvě mouchy jednou ranou!

Jana (35) a Petr (38) Navrátilovi bydlí v krajském městě ve vlastním třípokojovém bytě (tržní cena cca 1 mil. Kč). Mají dvě děti 12 a 10 let. Petr vydělává 28 000 Kč a Jana 12 000 Kč čistého měsíčně. Mají tři roky starý automobil, u kterého zrovna doplatili leasing. Na konci roku 2003 otevřeli 4 nová stavební spoření, každé s cílovou částkou 250 000 Kč (uvažovali o financování nového bydlení pomocí úvěrů ze stavebního spoření).

Při hledání vhodného úvěru je zaujala i nabídka kombinace hypotečního úvěru s investičním životním pojištěním, zejména proto, že částečně řeší i otázku spoření na soukromou penzi. Při stanovení investičního profilu klientů nám vyšel agresivní typ investora.

Požadavky a cíle

Zajistit financování výstavby rodinného domu

Zajistit Petra jako nositele největší části příjmu pro případ smrti do výše úvěru

Do 25 let vytvořit dostatečnou rezervu na privátní penzi

Vyřešit stávající byt po dokončení výstavby rodinného domu - prodej nebo pronájem

Do tří let zajistit financování nákupu nového automobilu

Připravit finanční rezervu pro děti na studia a na start do samostatného života

Obecné principy

Vzhledem k tomu, že příjem rodiny Navrátilů je nadprůměrný, doporučili jsme jim ponechat stávající stavební spoření pro vytvoření rezervy na financování budoucích potřeb dětí. Spořit do dosažení cílových částek a tím maximálně využít poskytované státní podpory. Po uvolnění bytu stávající byt prodat a koupit byt menší, jedno nebo dvoupokojový a ten pronajmout. Předpokládaný výnos z pronájmu cca 7 000 Kč měsíčně. Zůstatek z prodeje bytu a výnos z prodeje stávajícího automobilu použít ke koupi automobilu nového. Zajistit vhodné financování bydlení a spoření na penzi si vyžádalo podrobnější rozbor:

Na současném finančním trhu mají klienti na výběr velké množství různých produktů pro financování bydlení. Jedním z posuzovaných parametrů je i způsob splácení. Existuje několik variant, z nichž nejvíce používané jsou anuitní splácení nebo splácení v kombinaci s jiným produktem, v našem případě s investičním životním pojištěním.

1. Anuitní splácení spočívá ve splácení stále stejné částky po celou dobu trvání hypotečního úvěru. Splátka na účet hypoteční banky přitom v sobě zahrnuje jak splácení jistiny úvěru, tak i úroku. Jistina je splácena nerovnoměrně, proto v prvních letech klesá dluh velmi pomalu.

2. Kombinace s investičním životním pojištěním spočívá v tom, že hypoteční bance se splácejí pouze úroky z půjčené sumy, současně se spoří v rámci investičního životního pojištění a na jeho konci se z vyplaceného pojistného plnění splatí celá jistina úvěru najednou. Požadavkem banky je při tomto druhu kombinace, aby klient naspořil o 25 % více, než je výše úvěru.

Propočty a řešení

Pro vyhodnocení příkladu si představme hypoteční banku (dále jen HB), která nabízí tyto podmínky hypotéky na 2 mil. Kč přiúrokové sazby na 3 roky a splatnosti úvěru za 25 let:

1. pro běžný úvěr (dále jen ANUITA) - úrokovou sazbu 4,1 % ročně, s uzavřením alespoň rizikového životního pojištění na částku 2 mil. Kč v případě smrti (pojistné měsíčně 2 138 Kč), celková měsíční splátka by byla 12 805 Kč

2. pro úvěr v kombinaci (dále jen KOMBINACE) - úrokovou sazbu 3,9 % ročně (zvýhodnění HB pro tuto kombinaci), nutnost uzavření investičního životního pojištění na částku 2 mil. Kč v případě smrti a celkovou investovanou částkou 2,5 mil Kč za 25 let, celková měsíční splátka by byla 14 834 Kč

Na první pohled vypadá varianta č. 2 značně horší než klasická ANUITA. Rozdíl ve splátkách činí 2 029 Kč. Samotná její výše však nečiní rodině problém, proto předpokládejme, že manželé Navrátilovi by byli natolik disciplinovaní, že rozdíl ve splátkách by spořili prostřednictvím investičního životního pojištění 25 let s průměrným výnosem 6 % ročně. Tedy v obou případech započteme stejný předpokládaný výnos.

Jaká bude bilance po 25 letech?

1. ANUITA a investiční životní pojištění - celková měsíční splátka 14 834 Kč za 25 let zaplatí za splátky věru, pojištění a investiční životní pojištění celkem: 4 450 200 Kč. Na investičním životním pojištění s měsíční úložkou 2 029 Kč celkem naspoří 608 700 Kč. Při průměrném výnosu 6 % budou mít k dispozici na penzi na účtu investičního životního pojištění 1 102 893 Kč

2. KOMBINACE - celková měsíční splátka 14 834 Kč za 25 let zaplatí za splátky úvěru a investiční životní pojištění celkem: 4 450 200 Kč. Při průměrném výnosu 6 % budou mít k dispozici na účtu investičního životního pojištění 4 452 118 Kč, po vyplacení hypotéky jim zbude na penzi 2 450 200 Kč.

Závěr

Pro naše klienty je KOMBINACE výhodnější než ANUITA za předpokladu, že dvě neznámé v našem výpočtu (úroková sazba hypotečního úvěru a výnos investičního životního pojištění) se budou pohybovat v námi dosazených rovinách. Toto je sice velmi pravděpodobné, ale vyžaduje to od klienta podstoupit určité investiční riziko. Odměnou mu však může být ještě výrazně lepší výsledek!

Výhodnost KOMBINACE ovlivňuje samozřejmě kromě správného výběru vhodné pojišťovny, investiční strategie, ještě řada dalších faktorů, z nichž největší roli hrají věk, zdravotní stav, příjmy a daňové pásmo klienta, limity pojišťoven u vyšších pojistných částek, náročnější administrativa atd.

Existuje ještě pochopitelně i riziko budoucích legislativních změn v daňových zákonech, které mohou mít negativní, ale i pozitivní dopady na možnosti a výši odpočtů, a to jak u pojištění, u úroků z hypotečního úvěru, tak i např. případné zavedení tzv. „rovné daně“. Vzhledem k tomu, že jsme s daňovými aspekty ve výpočtech vůbec nekalkulovali, mohou výhodnost dnes sjednané KOMBINACE pouze posílit.

Rady a tipy:

Pokud uvažujete o kombinaci hypotečního úvěru s investičním životním pojištěním, vždy si nechte od finančního poradce vypracovat přesné a jasné výpočty, nejlépe v několika variantách a nechte si vysvětlit všechna úskalí.

Nezapomeňte na pečlivý výběr vhodné pojišťovny a investiční strategie pro investiční životní pojištění. Rozdíly jsou často velmi výrazné a bez kvalitního podrobného výpočtu je nezjistíte.

Výhody KOMBINACE jsou velmi individuální. Co je pro jednoho klienta dobré, pro jiného být nemusí.

Uvědomte si, že spoření prostřednictvím investičního životního pojištění negarantuje částku pro případ dožití. Je vyplacena vždy aktuální hodnota podílových jednotek.