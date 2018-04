Pod lupou: Neuvěřitelná hypotéka s úrokem pod dvě procenta

Na plakátech se doslova píše "dotovaná hypotéka". Ale co se za tím skrývá? Je to víc než jednoduché. V podstatě jde jen o to upoutat klienta.

Nabídka má podstatný háček

Zmíněná hypotéka je akcí developerské společnosti Crestyl, která skutečně nabízí financování s nevídaným úrokem. Zprostředkovává ho pro GE Money Bank a uvedená úroková sazba platí po tři roky (takzvaná fixace).

Maximální výše hypotečního úvěru je 80 procent hodnoty zastavované nemovitosti, takže buď musíte mít našetřeno 20 procent vlastních prostředků, nebo mít k dispozici ještě jinou nemovitost do zástavy.

To vše je vcelku standardní postup. Abyste však mohli zvýhodněné sazby využít, musíte si koupit nemovitost v jednom ze čtyř projektů developerské firmy. Takže dost omezená nabídka. Další zádrhel je, že cena je dost vysoká. Metr čtvereční nového bytu zde vychází na 60 až 65 tisíc korun. Jistěže v Praze seženete i nemovitosti dražší, ale také podstatně levnější. Metr čtvereční novostavby se dá totiž koupit za ceny od 42 tisíc korun, běžně za 50 tisíc korun.

Co tedy ušetříte na úrokové sazbě, zaplatíte za výrazně dražší bydlení. Pokud netrváte na konkrétních pražských lokalitách: Podbaba, Libeň, Barrandov či Vysoký Újezd u Prahy, berte nabídku jen jako reklamní trik.

Od listopadu má takto nízky úrok i mBanka

Od listopadu má tato nabídka konkurenci u mBank, která pro klienty také připravila hypotéku s takto nízkou úrokovou sazbou. I ona si však klade podmímky.

První je, že hodnota zastavované nemovitosti činí maximálně 50 procent hypotéky (tj. musíte mít dost vlastních peněz nebo další nemovitost do zástavy). Druhou je sjednání životního pojištění u společnosti MetLife Amcico, jestli už jinou životní pojistku máte (dokonce i u té samé společnosti), není to nic platné. Klient také musí počítat s tím, že sazba je variabilní, závislá na úrokové sazbě PRIBOR s garancí jeden měsíc.