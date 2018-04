Hypotéka s životním pojištěním: ano, či ne?

V stupní údaje

Nedávno rozvedený čtyřicetiletý pan Macháček si musí zajistit nové bydlení. Od kolegy z práce dostal nabídku na koupi bytu 1+1 do osobního vlastnictví za cca 1.350.000 Kč. K dispozici má ovšem jen hotovost 350.000 Kč a zbytek by rád financoval prostřednictvím hypotečního úvěru.

Při hledání vhodného hypotečního úvěru ho zaujala i nabídka ve formě kombinace s kapitálovým životním pojištěním, a to proto, že obsahovala zmínku o výhodných daňových odpočtech.

P ožadavky a cíle

Vzhledem k tomu, že má relativně nadprůměrné příjmy (19.000 Kč čistého, 25.000 Kč hrubého, daňové pásmo 25 %), rád by zjistil, zda a za jakých podmínek je pro něj tento typ financování výhodný.

O becné výhody a nevýhody

Na současném finančním trhu mají klienti na výběr velké množství různých hypotečních produktů pro financování bydlení. Jedním z posuzovaných parametrů je i způsob splácení. Existuje několik variant, z nichž nejvíce používané jsou anuitní splácení nebo splácení v kombinaci s jiným produktem, v našem případě s životním pojištěním.

1. Anuitní splácení spočívá ve splácení stále stejné částky po celou dobu trvání hypotečního úvěru. Splátka na účet hypoteční banky přitom v sobě zahrnuje jak splácení jistiny úvěru, tak i úroku.

a. Hlavní výhody anuitního splácení:

i. splátka je obecně menší než při kombinaci

ii. výše dluhu postupně klesá

iii. úroky z hypotečního úvěru jsou odpočitatelné z daňového základu (až do výše 300.000 Kč ročně)

iv. žádné jiné vázané finanční prostředky

b. Hlavní nevýhody anuitního splácení

i. menší daňové odpočty

ii. ne vždy je vyžadováno pojištění alespoň pro případ smrti

iii. vyšší úroková sazba u hypotečního úvěru

2 . Kombinace s životním pojištěním spočívá v tom, že hypoteční bance se splácejí pouze úroky z půjčené sumy, současně se spoří v rámci kapitálového životního pojištění a na jeho konci se z vyplaceného pojistného plnění při dožití splatí celá jistina úvěru najednou. Výhody kombinace se projevují především ve větším rozsahu daňových úlev.

a. Výhody kombinace :

i. větší daňové odpočty

ii. úroky z hypotečního úvěru jsou odpočitatelné z daňového základu (až do výše 300.000 Kč ročně)

iii. zaplacené pojistné je odpočitatelné z daňového základu (až do výše 12.000 Kč ročně)

iv. součástí pojištění je automaticky pojištění pro případ smrti a tím jsou ochráněni pozůstalí před nutností splácení dluhu

v. je možno připojistit i zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity

vi. často nižší úroková sazba u hypotečního úvěru

b. Nevýhody kombinace

i. obecně větší měsíční splátka

ii. výše pojistného je závislá na věku, pojistné době a zdravotním stavu pojištěného

iii. nutnost dodržení podmínek pro daňové odpočty u životního pojištění (min. do 60 let věku, min. doba pojištění 5 let)

iv. větší vliv případných budoucích legislativních změn v oblasti daňových odpočtů

v. větší citlivost na správný výběr konkrétní hypoteční banky a pojišťovny

P ropočty a řešení

V tomto případě hodně záleží na výběru pojišťovny, se kterou by bylo uzavřeno kapitálové životní pojištění pro účely kombinace. Pojišťovny totiž mají velmi rozdílné a na první pohled nerozeznatelné parametry svých produktů.

Pro vyhodnocení příkladu si představme hypoteční banku (dále jen HB), která nabízí tyto podmínky při fixaci úrokové sazby na 5 let a splatnosti úvěru za 20 let:

1. pro běžný úvěr (dále jen ANUITA) - úrokovou sazbu 4,2 % ročně, nutnost uzavření alespoň rizikového životního pojištění u pojišťovny „A“ na částku 1.000.000 Kč v případě smrti (pojistné měsíčně 684 Kč), celková měsíční splátka by byla 6.850 Kč

2. pro úvěr v kombinaci (dále jen KOMBINACE) - úrokovou sazbu 3,8 % ročně, nutnost uzavření kapitálového životního pojištění na částku 1.000.000 Kč v případě smrti nebo dožití

· u pojišťovny „B“ (pojistné měsíčně 4.600 Kč, podíl na zisku na konci pojistné doby při předpokládaném zhodnocení 4 % = cca 125.000 Kč), celková měsíční splátka by byla cca 7.780 Kč

· nebo u pojišťovny „C“ (pojistné měsíčně 5.070 Kč, předpokládaný podíl na zisku = 180.000 Kč), celková měsíční splátka by byla cca 8.240 Kč

Po výpočtu na kalkulátoru zjistíme, že pojistné plnění v případě smrti nebo dožití (po odpočtu daně ze zisku) je pro účely KOMBINACE lepší u pojišťovny „B“ než u pojišťovny „C“. Tento výsledek ovšem nesouvisí s výší pojistného, ale s náklady jednotlivých pojišťoven.

Z ávěr

Pro našeho klienta je KOMBINACE výhodnější než ANUITA jen v případě, že použije kapitálové životní pojištění od pojišťovny „B“.

Výhodnost KOMBINACE ovlivňuje samozřejmě kromě správného výběru vhodné pojišťovny ještě řada dalších faktorů, z nichž největší roli hrají věk, zdravotní stav, příjmy a daňové pásmo klienta, limity pojišťoven u vyšších pojistných částek, náročnější administrativa atd. (Obecně lze říci, že ve většině případů vychází pro klienta výhodněji ANUITA spojená s úvěrovým /rizikovým/ životním pojištěním, které jej zajistí podobně jako KŽP bez spořící složky.)

Existuje ještě pochopitelně i riziko budoucích legislativních změn v daňových zákonech, které mohou mít negativní dopady na možnosti a výši odpočtů, a to jak u pojištění, u úroků z hypotečního úvěru, tak i např. případné zavedení tzv. „rovné daně“.

Tyto změny mohou výhodnost dnes sjednané KOMBINACE oslabit. Pozitivní je v takové situaci to, že nevýhodný úvěr můžeme přefinancovat jiným výhodnějším úvěrem, třeba anuitním. Zároveň však negativní je to, že jsme zaplatili u prvního úvěru vysoké úroky, dluh pro přefinancování nám zůstal v plné výši a zbyla nám často již nepotřebná životní pojistka, která je velmi špatně likvidní.

Pozn.: 1. Výpočty jsou pro zjednodušení zaokrouhleny.

2. V příkladu použité finanční instituce a produkty jsou pouze ilustrativní: Hypoteční banka, ING – úvěrové životní pojištění 1240 (pojišťovna „A“), ČSOB – kapitálové životní pojištění TRIO (pojišťovna „B“), GENERALI – kapitálové životní pojištění ZV3Y (pojišťovna „C“).

3. Uvedení podrobnějších výpočtů přesahuje možnosti tohoto článku, jsou však k dispozici u autora.

R ady a tipy:

· Pokud uvažujete o kombinaci hypotečního úvěru s životním pojištěním, vždy si nechte od jakéhokoliv poradce vypracovat přesné a jasné výpočty, nejlépe v několika variantách.

· Nezapomeňte na pečlivý výběr vhodné pojišťovny pro kapitálové životní pojištění. Rozdíly jsou často velmi výrazné a bez kvalitního podrobného výpočtu je nezjistíte.

· Výhody KOMBINACE jsou velmi individuální. Co je pro jednoho klienta dobré, pro jiného být nemusí. Stačí např., když jeden má daňové pásmo 20 % a druhý 32 % a už je vše jinak.

· Uvědomte si, že spoření prostřednictvím pojišťovny je málo efektivní. Důvodem je to, že pojišťovna umísťuje rezervy pojistného převážně do dluhopisů, kterými jsou pochopitelně i hypotéční zástavní listy (HZL) vydávané hypotečními bankami. Těžko tedy může být úrok pojišťovny vyšší než výnos z HZL.

Uvažovali jste někdy o kombinaci hypotéky s kapitálovým životním pojištěním? Co si myslíte o jeho výhodnosti vy? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

