Hypotéka spojená s investováním vyžaduje zkušenosti a vyšší příjem

Banka Kombinovaná hypotéka Zajímavosti o produktu Partner

Česká spořitelna Hypotéka s IŽP HÚ poskytován do výše 90 % zastavené nemovitosti a zároveň do 80 % předpokládaného zhodnocení prostředků IŽP, v nabídce asi 1 rok Kooperativa, Pojišťovna ČS

Hypoteční banka Hypotéka s IŽP použití pouze za účelem investice do bydlení, úrok. sazba od 5,49 % do 5,69 %, v nabídce několik let UNIQA, ING pojišťovna

Hypotéka s KŽP použití nejen na bydlení, ale i jako investici do bytových, administrativních a polyfunkčních budov, kde je návratnost úvěru postavena na výnosech z nájemného, v nabídce několik let většina životních pojišťoven v ČR

Investiční hypotéka účelem je investice do nemovitostí, v nabídce od jara 2008 Conseq Investment Management

Komerční banka Hypotéka se stavebním spořením podmínky obou produktů se neliší od klasické hypotéky, poskytovány od 1998 - 1999 Modrá pyramida

Hypotéka s KŽP všechny životní pojišťovny v ČR

mBank* Hypotéka se spořením - mHypotéka klienti si díky spoření na účet mKonto řídí výši úroku, který za hypotéku zaplatí, což umožňuje bilanční mechanismus mBilans ---

UniCredit Bank Hypotéka KOMBI s KŽP parametry HÚ se od standardní hypotéky neliší, úrok. sazba se stanovuje individuálně podle aktuální situace na trhu, poskytován od roku 2007 až do výše 100 % zástavní hodnoty AMCICO, Allianz

Volksbank Hypotéka s KŽP max. výše do 75 % tržní hodnoty nemovitosti, min. splatnost 15 let, max. splatnost - 30 let, poskytována od 2005 Victoria-Volksbanken pojišťovna

Hypotéka s IŽP max. do výše do 70 % tržní hodnoty nemovitosti, min. splatnost 15 let, max. splatnost - 30 let, poskytována od 2006 s AXA a od 2008 s UNIQA AXA životní pojišťovna, UNIQA

Wűstenrot hypoteční banka HÚ se stav. spoř. - Spoříme s hypotékou podmínky pro poskytnutí obou produktů jsou jako u klasické hypotéky, v nabídce jsou od roku 2003 Wűstenrot stavební spořitelna

HÚ s KŽP - Jistíme se s hypotékou Wűstenrot životní pojišťovna (kapitálová pojistka Speciál)