S jakými výdaji navíc počítat, když se rozhodnete pro hypotéku

Hypotéka dnes už nepokryje všechny náklady spojené s pořízením vlastního bydlení, a to je řeč pouze o nemovitosti jako takové. Vybavení domácnosti je kapitola sama pro sebe a představuje výdaje navíc. S jakými penězi tedy počítat, když plánujete financování svého bydlení hypotékou a jaká je aktuální situace na trhu?

Daň: Jde z kapsy kupujícího

Od podzimu 2016 přešla povinnost platit daň z převodu nemovitosti od prodávajícího ke kupujícímu. Jedná se o částku ve výši 4 % z kupní ceny, kterou zájemce může zaplatit v hotovosti nebo v rámci úvěru, o který žádá. Každopádně se tomu nevyhne a musí ji uhradit do 3 měsíců od nabytí nemovitosti.

Realitka: Na provizi hypotéku nedostanete

Kupujete nemovitost přes realitní kancelář? Počítejte s nákladem navíc, s provizí. Ta se pohybuje od 2 do 7 % z kupní ceny v závislosti na regionu. Je proto dobré vždy se předem ujistit, jestli je v kupní ceně zahrnuta nebo ne.

Je provize součástí kupní ceny? Ještě není vyhráno. Odhadce nemovitost nemusí odhadnout na celou kupní cenu a může se stát, že provizi bude nutné zaplatit hotově či z jiných zdrojů.

Banka: Devadesát procent je maximum

Česká národní banka přitvrzuje v doporučeních pro banky, a to především u maximální výše hypoték, takzvané LTV. Nejdříve doporučila poskytovat úvěry maximálně do 96% LTV a od dubna šla ještě níže, a to na 90% LTV. Navíc si banky musí velmi pečlivě hlídat i hypotéky nad 80 % LTV. Ve svém portfoliu může mít totiž jen 15 % hypoték s 80 až 90% LTV.

Byť se jedná „jen“ o doporučení, banky jej berou velmi vážně a řídí se jím. Spotřebitel musí mít zbytek peněz buď v hotovosti nebo odjinud, nejčastěji z dalšího úvěru. Banky navíc začaly přísněji posuzovat bonitu klientů.

„V praxi to znamená, že 85 % všech hypoték by mělo mít LTV do 80 %. Většina žadatelů si tak musí připravit slušný obnos peněz, minimálně 20 % v hotovosti nebo z jiných zdrojů. To je při dnešních, poměrně vysokých, cenách nemovitostí značná suma. Hlavně ve větších městech, jako je Praha či Brno, se ceny bytů 2+1 pohybují často nad 4 miliony. A 20 % ze 4 milionů je 800 tisíc, což většina potencionálních kupujících jednoduše nemá,“ konstatuje hypoteční analytička Partners Lucie Drásalová.

Dofinancování: Dalším úvěrem k hypotéce

Pokud nemá kupující potřebnou částku k dispozici, většinou si bere další úvěr k dofinancování. Nejčastěji volí úvěr ze stavebního spoření, případně neúčelový spotřebitelský úvěr. Jenže nikdo neví, jak dlouho bude ČNB tento způsob dofinancování tolerovat. Už dnes existují banky, které se k této alternativě staví odmítavě nebo kladou překážky. Nechtějí například, aby byl úvěr k dofinancování ze stejné banky či finanční skupiny jako hypotéka.

„Každopádně je varianta hypotéky s LTV 80 % + další úvěr na dofinancování kupní ceny výrazně dražší než případná 100% hypotéka. Je tedy otázkou, jestli toto doporučení ČNB není spíše kontraproduktivní. Lidé se pravděpodobně budou více zadlužovat, a tím se zvýší riziko případné neschopnosti splácet dluhy,“ tvrdí Lucie Drásalová.

Tip: Zafixujte si stávající sazby

Úrokové sazby spadly v posledních letech na své historické minimum. V loňských jarních i letních měsících si „sáhly na dno“ a teď se začínají postupně zvedat. „Nejedná se o zvýšení skokové, většinou o cca 0,2 %, ale sazby porostou i v následujících měsících a koncem příštího roku budou kolem 3 % p.a.,“ říká Lucie Drásalová.

Nicméně i tak jsou pořád poměrně nízké a především majitelé hypoték, kterým končí fixace během následujících dvou let, by se měli zajímat, jakou sazbu jejich domácí či konkurenční banka nabídne. I dva roky dopředu je možné zajistit si dnešní velmi nízké úrokové sazby.