Hypotéka: vyplatí se pojištění pro případ nemoci?

Nedávno si pomocí hypotéky pořídili starší byt do osobního vlastnictví a splácejí 8.500,- Kč měsíčně. Otec má sice sjednáno pojištění úvěru pro případ smrti, ale má obavy, že kdyby byl delší dobu v pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a pobíral by nemocenskou, mohla by mít rodina problémy se zaplacením všech svých nákladů.

P ožadavky a cíle

Pan Kostka se někde doslechl o pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a rád by věděl, zda by takovéto pojištění bylo pro něj vhodné.

Úvodní zamyšlení

Kvalitní poradenství by se mělo vždy snažit o optimalizaci financí, např. snižováním nebo alespoň nezvyšováním výdajů, zvyšováním příjmů, využíváním daňových úlev apod. Proto předtím, než otevřeme sazebník nějaké pojišťovny a začneme klientovi počítat pojistné částky a pojistné, je dobré se zamyslet i nad alternativními možnostmi, které by požadavky klienta splnily stejně nebo i lépe.

Upřesňující otázky

1. Co je to podle klienta dlouhodobá pracovní neschopnost a jaká je pravděpodobnost jejího vzniku?

2. Pokryje pojištění denních dávek propad příjmů v případě nemoci, tj. rozdíl mezi nemocenskou a čistou mzdou?

3. Kolik takové pojištění stojí? Nenašlo by se i jiné řešení?

Chcete vidět, jaké konkrétní podmínky nabídly jednotlivé banky pro hypotéku na 15 let? Co se stane, když se zvýší úroky? Jak ověřují banky vaši bonitu? Co vás budou chtít a na co dát pozor? Čtěte ZDE .

O dpovědi a řešení

1. Co je to podle klienta dlouhodobá pracovní neschopnost a jaká je pravděpodobnost jejího vzniku?

Klient vzhledem ke svým předchozím zkušenostem považuje za dlouhodobou pracovní neschopnost takovou, která převyšuje cca 30 dnů. Kratší období by nemělo tak výrazný vliv na jeho příjmy a schopnost platit rodinné výdaje. Pravděpodobnost vzniku takovéto nemoci vidí jako malou, nicméně riziko zcela nevylučuje. Pokud by se něco takového stalo, byla by situace rodiny ztížena.

2. Pokryje pojištění denních dávek propad příjmů v případě nemoci, tj. rozdíl mezi nemocenskou a čistou mzdou?

Denní dávky v pracovní neschopnosti z důvodu nemoci patří obecně mezi tzv. škodová pojištění. Tzn., že pojistné plnění se vyplácí max. do výše skutečně vzniklé škody. V našem případě je pro klienta vzniklou škodou rozdíl mezi nemocenskou a čistou mzdou. Pojišťovny ovšem denní dávky většinou omezují na určitou max. hodnotu, která je odvozována z hrubé mzdy. Navíc zde existuje tzv. karenční doba, což znamená, že denní dávka se vyplácí u pracovní neschopnosti, která trvá déle. Čím delší karenční doba, tím levnější pojištění. Dalším důležitým omezením je, že denní dávky jsou většinou vypláceny max. po dobu 365 dnů.

V našem případě má klient hrubou mzdu ve výši 20.000,- Kč měsíčně a té by odpovídala příslušná denní dávka cca 110,- Kč. Dále podle vyjádření klienta budeme uvažovat karenční dobu 29 dnů.

Nyní si pro lepší představu zvolme 3 scénáře pracovní neschopnosti a jejich finanční dopady (všechny hodnoty jsou v přepočtu na měsíc):

A. Pracovní neschopnost 30 dnů

Nemocenská – cca 11.200,-Kč, denní dávky – 110,- Kč, do čisté mzdy chybí – 4.690,- Kč

B. Pracovní neschopnost 90 dnů

Nemocenská – cca 12.000,-Kč, denní dávky – 2.237,- Kč, do čisté mzdy chybí – 1.763,- Kč

C. Pracovní neschopnost 365 dnů

Nemocenská – cca 12.500,- Kč za měsíc, denní dávky – 3.080,- Kč, do čisté mzdy chybí – 420,- Kč

Jak je vidět, tak ani v jednom případě yyplacené denní dávky nedorovnají ztrátu oproti čisté mzdě. Význam pojištění denních dávek se zvyšuje s rostoucí délkou pracovní neschopnosti, ovšem obecná (statistická) pravděpodobnost vzniku takovéto události z důvodu nemoci je relativně nízká.

Kapitálové životní pojištění? Rozhodně ne!

Čtěte ZDE . 3. Kolik takové pojištění stojí? Nenašlo by se i jiné řešení?

Za uvedené pojištění denních dávek by klient platil cca 80,- Kč měsíčně. Tato cena je relativně nízká a přijatelná, je ovšem ovlivněna delší karenční dobou a nerizikovým povoláním klienta (např. při karenční době 15 dnů by pojistné představovalo cca 230,- Kč měsíčně).

Přesto je možné přemýšlet i jiným způsobem a pokusit se ušetřit na placení pojistného v jakékoliv výši.

Klient uváděl, že má určité úspory a mohl by je tak použít na dorovnání příjmů v případě nemoci. Pro krytí finančních ztrát z pracovní neschopnosti v délce 90 dnů by mu stačilo celkem 12.000,-Kč, pro krytí na 365 dnů by to bylo celkem 42.000,-Kč (jedná se o částky pro dorovnání rozdílu mezi nemocenskou a čistou mzdou). Pokud by si tedy z úspor tyto částky vyčlenil a nepoužil by je na nic jiného, nemusel by si sjednávat žádné pojištění. Výhodou takového řešení je navíc i to, že pokud nemocný nebude, žádné peníze z úspor odčerpávat nemusí a ještě se mu zúročí. Pojistné by platil vždy, ať už by pracovní neschopnost nastala nebo ne.

Z ávěr

Konečné rozhodnutí by ovšem bylo dobré nechat na klientovi, protože nejdůležitější u pojištění podobných rizikových událostí jsou subjektivní pocity a obavy klienta. Rovněž záleží na správném odhadu poměru pravděpodobnosti rizika a ceny za jeho pojištění.

V každém případě je ovšem vhodné zamyslet se nad alternativními variantami řešení a neuvazovat se bezhlavě ke zdánlivě jednoduchému a jasnému řešení.

Pozn.:

1. Výpočty jsou pro zjednodušení zaokrouhleny.

2. Při výpočtu pojištění je použit produkt konkrétní pojišťovny, která nabízí pojištění denních dávek samostatně. U jiných pojišťoven mohou být sazby a podmínky poněkud odlišné.

Rady a tipy

· Nabídka produktů, jejich ceny a rozsah různých omezení a výluk se u jednotlivých pojišťoven liší a rozdíly mohou být v některých případech velmi výrazné.

· Je dobré nechat si předložit více nabídek a teprve pak se rozhodovat. Doporučujeme vám využít služeb nejlépe takového poradce, který není závislý na jedné konkrétní pojišťovně, zastupuje jich více a je tak schopen vám najednou poskytnout několik variant k výběru.

· Jakýkoliv paušální přístup a snahy o prostý prodej „nějaké“ pojistky by měly zvýšit vaši pozornost. Nenechte se do ničeho vmanipulovat bez důkladné analýzy vašich potřeb a přání.

Máte úvěr? Zamýšleli jste se někdy nad tím, co by se stalo, pokud byste onemocněli a nebyli schopni jej splácet? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zküšenosti.

reklama