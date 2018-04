Hypotéka: zpočátku levnější než stavební spoření

Hypotéku vám především nikdo nezaručí. Záleží jen na úvaze úvěrového pracovníka, zda vám banka úvěr poskytne, či nikoli. Na úvěr ze stavebního spoření má naopak nárok každý, pokud splní zákonem předepsané podmínky. To však mimo jiné znamená minimálně dva roky spořit. Pokud zájemce o úvěr takto dlouho čekat nemůže, stavební spořitelny pro něj mají v nabídce také překlenovací úvěry. Stejně jako u hypoték zde však žadatel nemá zaručeno, že jej získá.

Stavebního spoření je k financování bytových potřeb všeobecně využíváno mnohem častěji než hypoteční úvěry. Jedná se však o úvěry o nižším objemu, ve většině případů do 300 000 korun (například na modernizace či rekonstrukce nemovitostí).



Hypotéky se naopak používají na větší investice. V současné době se průměrná výše hypotéky poskytované fyzickým osobám pohybuje okolo 1,1 až 1,2 mil. korun. Také proto jsou obecně hypotéky považovány za produkt spíše pro majetnější zájemce o úvěrové financování, zatímco stavební spoření je dostupné širší veřejnosti. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že sjednání úvěru ze stavebního spoření je levnější než hypoteční úvěr. Většinou tomu tak ale není. Na sjednání překlenovacího úvěru budete potřebovat zřejmě více prostředků než na hypotéku, rozdíl může být i velmi vysoký.

Není to příliš dávno, co stavební spořitelny přišly s nabídkou překlenovacích úvěrů s nulovou akontací, o které je možné požádat ihned po uzavření smlouvy o stavebním spoření. Na účtu v té době nemusí být naspořeno ještě vůbec nic. Tento typ překlenovacího úvěru by měl sloužit jako konkurence hypotékám, o které je již od loňského roku nebývalý zájem. Proto byly původně minimální výše bezakontačních překlenovacích úvěrů některých spořitelen nastaveny až na 500 000 korun. Aby však byly dostupnější více zájemcům a daly se lépe prodávat, byly tyto hranice postupně sníženy. Ve všech spořitelnách je možné získat překlenovací úvěr s nulovou akontací již od 300 000 korun či ještě méně. Zároveň se také snižovaly jejich úrokové sazby. Jinak by hypotékám příliš nekonkurovaly. Zvláště vezmeme-li v úvahu, že překlenovací úvěry se nesplácejí a po celou dobu až do přidělení řádného úvěru se z nich pouze platí úroky. Čímž se dosti prodraží.

V následujících srovnávacích příkladech budeme tedy uvažovat právě překlenovací úvěry s nulovou akontací, tak aby se co nejvíce blížily hypotéce. Pokud spořitelna takový typ nenabízí, jsou v tabulce uvedeny údaje o standardních překlenovacích úvěrech. V současnosti nemá bezakontační úvěr HYPO stavební spořitelna, Wüstenrot stavební spořitelna jej poskytuje maximálně do výše 500 000 korun. ČMSS je v tabulce uvedena dvakrát proto, že poplatek za sjednání bezakonatčního úvěru Topkredit je ve srovnání se standardním překlenovacím úvěrem poloviční.

Vstupní poplatky

Aktuální ceny bytů a nájemného v České republice vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti Institut regionálních informací. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

V následující tabulce jsou ve druhém sloupci uvedeny výše poplatků, které musí klient zaplatit v době, kdy žádá o úvěr. U hypotéky je to ihned po uzavření smlouvy. Pokud jde o stavební spoření, klient si nejprve musí uzavřít smlouvu o stavebním spoření. Poté začne spořit na svůj vkladový účet. Úhrada za uzavření smlouvy je splatná ihned, spořitelny však většinou tolerují i určité zpoždění. Úhrada se strhne z první částky, která je vložena na účet. Klient má zároveň možnost požádat o překlenovací úvěr. Může to být již v okamžiku sjednání smlouvy o stavebním spoření, může to být však i kdykoli později. Tím se vstupní náklady rozloží na delší časové období a vysoké poplatky uvedené níže v tabulce nemusí být uhrazeny v jednom okamžiku.

Právě proto, že je třeba zaplatit dvojí poplatek – za sjednání smlouvy a za sjednání překlenovacího úvěru, jsou celkové vstupní náklady stavebního spoření mnohem vyšší než u hypotečních úvěrů.

V tabulce je uveden příklad hypotečního a překlenovacího úvěru ve výši 1 mil. korun určený pro koupi bytu. U GE Capital Bank a HVB jsou uvedeny dva různé typy hypoték, jelikož jsou u nich stanoveny poplatky v různé výši. Pokud jde o stavební spoření, platí, co bylo uvedeno výše.

Z tabulky je jasně vidět, že vstupní poplatky jsou ve všech stavebních spořitelnách (bílá barva) vyšší než u hypotečních bank (šedá barva).

Tabulka 1: Překlenovací a hypoteční úvěry ve výši 1 mil. korun



banka či stavební spořitelna úhrada ze zpracování úvěru (Kč) správa úvěru ročně (Kč) GE Capital Bank - Premium zdarma 7 200 Kč ČMHB 6 000 Kč 1 800 Kč ČSOB 8 000 Kč 1 800 Kč GE Capital Bank - Standard 8 000 Kč 1 800 Kč Raiffeisenbank 8 000 Kč 1 200 Kč Wüstenrot hypoteční banka 8 000 Kč 1 800 Kč eBanka 8 500 Kč 1 800 Kč HVB Bank - Majordomus HIT 9 000 Kč 1 800 Kč Komerční banka 9 000 Kč 1 200 Kč Živnobanka 9 000 Kč 1 200 Kč Česká spořitelna 9 500 Kč 1 800 Kč HVB Bank - Majordomus 10 000 Kč 1 800 Kč Stavební spořitelna ČS* 13 000 Kč 435 Kč ČMSS - Topkredit* 15 000 Kč 580 Kč VSS KB* 17 500 Kč 6 00 Kč ČMSS 20 000 Kč 580 Kč Raiffiesen st. spoř.* 20 000 Kč 600 Kč Wüstenrot st. spoř. 20 000 Kč 500 Kč HYPO st. spoř. 32 000 Kč 580 Kč

zdroj banky, stavební spořitelny, údaje k 29.7.2004

1/ u hypoték jsou uvedeny poplatky za správu účtu bez státní finanční podpory, některé banky zpoplatňují úvěry se SFP vyšší částkou

2/ * tyto překlenovací úvěry s nulovou akontací je možné získat i bez naspoření nějaké min. částky, lze je tedy sjednat spolu s uzavřením nové smlouvy o stav. spoření

3/ Wüstenrot stavební spořitelna nabízí překlenovací úvěr s nulovou akontací DOMINANTA, jeho max. výše však činí 500 000 korun

4/ SS ČS - do konce září je nabízen také překlenovací úvěr Šampion s nulovou akontací, zde by poplatek činil 15 000 korun

5/ HYPO st. spořitelna doporučuje místo překl. úvěru využít tzv. přidělení (řádného) úvěru volbou - úvěr lze takto však získat nejdříve dva roky po uzavření smlouvy, není stanovena min. výše hodnotícího čísla

Pokud vás zajímá samotný poplatek za sjednání překlenovacího úvěru, odečtěte z v tabulce uvedené částky poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření: ten činí vždy 1 % z cílové částky 1 mil. korun, u HYPO spořitelny 1,2 %. Při takovém srovnání poplatků placených čistě za překlenovací úvěr by se SS ČS, VSS KB a Topkredit od ČMSS přesunuly do čela tabulky, zatímco ostatní spořitelny by zůstaly na posledních místech s nejvyššími poplatky.

Poplatek za správu úvěru

Ve třetím sloupci tabulky je uveden poplatek za správu úvěrů. Je vidět, že hypotéky jsou v tomto případě mnohem dražší. Poplatek ve výši většinou 100 až 150 korun se účtuje měsíčně. Stavební spořitelny si jej strhávají ročně, pololetně či čtvrtletně. Klient stavební spořitelně platí správu spořicího účtu a zároveň také vedení překlenovacího úvěru. Nejvyšší úhrada za správu účtu je u hypotéky Premium od GE Capital Bank. Tento úvěr bude sice sjednán zdarma, měsíčně je však nutné platit 600 korun.

V další tabulce je stejný příklad pro výši úvěru 300 000 korun. Předpokládáme zde, že hypoteční banky takto nízký úvěr klientovi poskytnou. Například zde chybí HVB Bank, která nabízí Majordomus až od 400 000 korun a Majordomus HIT dokonce od 700 000 korun.

Všechny stavební spořitelny překlenovací úvěr ve výši 300 000 korun bez problémů sjednají. Ve třetím sloupci jsou opět poplatky za vedení úvěrů, stejné jako v první tabulce. U stavebního spoření jsou sečteny oba poplatky - za vedení smlouvy o stavebním spoření i smlouvy o překlenovacím úvěru. Na výši úvěrů jsou pro uvedené produkty nezávislé.

Tabulka 2: Překlenovací a hypoteční úvěry ve výši 300 000 korun



banka či stavební spořitelna úhrada ze zpracování úvěru (Kč) správa úvěru ročně (Kč) GE Capital Bank - Premium zdarma 7 200 Kč Raiffeisenbank 4 000 Kč 1 200 Kč Wüstenrot hypoteční banka 4 000 Kč 1 800 Kč ČMSS - Topkredit* 4 500 Kč 580 Kč ČMHB 5 000 Kč 1 800 Kč eBanka 5 000 Kč 1 800 Kč Živnobanka 5 000 Kč 1 200 Kč ČMSS 6 000 Kč 580 Kč Raiffiesen st. spoř.* 6 000 Kč 600 Kč Stavební spořitelna ČS* 6 000 Kč 4 35 Kč Wüstenrot st. spoř.* 6 000 Kč 500 Kč VSS KB* 7 500 Kč 6 00 Kč ČSOB 8 000 Kč 1 800 Kč GE Capital Bank - Standard 8 000 Kč 1 800 Kč Komerční banka 9 000 Kč 1 200 Kč Česká spořitelna 9 500 Kč 1 800 Kč HYPO st. spoř. 9 600 Kč 580 Kč

zdroj banky, stavební spořitelny, údaje k 29.7.2004

1/ u hypoték jsou uvedeny poplatky za správu účtu bez státní finanční podpory, některé banky zpoplatňují úvěry se SFP vyšší částkou

2/ u hypoték předpokládáme, že banka takto nízký úvěr poskytne

3/ * tyto překlenovací úvěry s nulovou akontací je možné získat i bez naspoření nějaké min. částky, lze je tedy sjednat spolu s uzavřením nové smlouvy o stav. spoření

4/ SS ČS - do konce září je nabízen také překlenovací úvěr Šampion s nulovou akontací, zde by poplatek činil 8 000 korun

5/ HYPO st. spořitelna doporučuje místo překl. úvěru využít tzv. přidělení (řádného) úvěru volbou - úvěr lze takto však získat nejdříve dva roky po uzavření smlouvy, není stanovena min. výše hodnotícího čísla



Zde jsou na tom stavební spořitelny již o něco lépe. Hypoteční banky totiž mají pevně stanovenou minimální výši poplatku, kterou je nutné uhradit vždy, i při nižším objemu úvěru. Rozdíl je dobře patrný například u hypotéky od ČSOB. Sazba poplatku činí pouhých 0,45% z výše úvěru, z 300 000 korun by to tedy bylo jen 1 350 korun. Minimální výše poplatku je však bankou pevně stanovena na 8 000 korun.

Sjednejte si stavební spoření, penzijní připojištění či důchodovou pojistku přes internet - ušetříte! Více ZDE

Celkové náklady úvěrů jsou tedy určeny nejen výší úrokových sazeb, délkou doby splatnosti, rychlostí spoření, způsobem splácení, ale také poplatky. Nejdůležitější jsou úhrady za sjednání úvěru a pak pravidelné úhrady za jeho správu. Ostatní poplatky související například se zřízením zástavního práva budou u obou typů úvěrů přibližně stejné, pokud uvažujeme překlenovací úvěr zajištěný nemovitostí. Právě na počátku, v době vyřizování úvěru, kdy jsou náklady největší, mohou vstupní poplatky hrát důležitou roli. Je jistě rozdíl, zda zaplatíme za milionový úvěr 8 000 nebo 20 000 korun.



Dali byste při pořizování bydlení přednost raději hypotéce, nebo stavebnímu spoření? Z jakého důvodu? Myslíte si, že stavební spoření může hypotékám konkurovat i při vyšších úvěrech?