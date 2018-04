Hypotékám se bude dařit, ale...

Znamená to, že v průměru banky během ledna úrokové sazby nově poskytovaných hypotečních úvěrů nadále snižovaly. U žádné z nich průměrná sazba nevzrostla, někde poklesla dokonce velmi výrazně. Banky si to mohou dovolit především proto, že opět poklesly tržní úrokové sazby. Jak je vidět z grafu, průměrné sazby poskytovaných hypoték začaly klesat již v říjnu a ani v nejbližších měsících žádný závratný růst očekávat nemusíme. Je to sice v rozporu s tím, co trh předpokládal ještě loni na podzim, ale vyplývá to z aktuálního vývoje české ekonomiky a kroků centrální banky, která na něj reaguje. A ty vedou k tomu, že i nadále budou sazby nízké.

ČNB svým rozhodnutím velmi překvapila

ČNB totiž při svém pravidelném zasedání, které se konalo 27. ledna, zcela nečekaně snížila úrokové sazby. Dvoutýdenní reposazba byla snížena o čtvrt procentního bodu na hodnotu 2,25 %. Toto rozhodnutí naprostou většinu ekonomů a finančních analytiků velmi překvapilo, obecně se totiž předpokládalo, že se v současnosti s úrokovými sazbami hýbat nebude. Naopak se očekával později během letošního roku jejich růst. Ani tento krok centrální banky však neznamená, že za několik měsíců k růstu sazeb nemůže dojít. Názory ekonomů se v tomto liší a očekávají se vlastně všechny možnosti: někteří tvrdí, že sazby zůstanou až do konce roku neměnné, jiní odhadují, že centrální banka provede brzy ještě další snížení, a jiní zastávají názor, že centrální banka svůj krok přehodnotí a sazby zanedlouho opět zvýší. Jak to nakonec dopadne, ukáže vývoj ekonomiky v nadcházejících měsících. Pokud by vzrostlo riziko inflace, ČNB proti ní bude bojovat zvýšením úrokových sazeb. Naopak snížení úrokových sazeb může mírnit přílišné nežádoucí posilování koruny a také bránit podstřelení inflačního cíle stanoveného centrální bankou.

Pozor na poplatky

V každém případě je současný stav dobrou zprávou pro zájemce o hypoteční úvěr. Úrokové sazby klesají, hypotéky budou levnější. A banky již také skutečně zareagovaly a jedna po druhé začaly úročení vybraných hypoték snižovat. Přestože se v názorech na příští vývoj úrokových sazeb ekonomové neshodnou, je téměř jisté, že hypoteční úvěry budou minimálně v nejbližších měsících stále velmi výhodné. Ovšem nesmíme zapomínat na další nákladovou položku, která spolu s úroky rozhoduje o ceně úvěru. Jsou to poplatky. Je celkem pravděpodobné, že banky, které pořádají hon na nejnižší úrokovou sazbu, si budou své „ztráty“ kompenzovat právě pomocí zvyšování poplatků. A některé banky s tím již skutečně začaly.

Souhrn za leden 2005 (údaje platí pro fyzické osoby): FINCENTRUM HYPOINDEX 4,66% Změna oproti minulému měsíci ò 8 b.p.* Průměrná výše hypotéky 1 360 832 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let 6 413 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let 7 732 Kč Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 56 % Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 32 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 12 %

Zdroj: Fincentrum

8 bazických bodů = 0,08 procentního bodu



M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, Českomoravská hypoteční banka, ČSOB, eBanka, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.