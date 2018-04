Hypotékám se v lednu příliš nedařilo

Tento nárůst je sice o něco pomalejší než v předchozím měsíci, kdy se sazby zvýšily v průměru o rekordních 0,21 procentního bodu, přesto však dosti výrazný. Poprvé od května loňského roku se výše FINCENTRUM HYPOINDEXU přehoupla přes hodnotu 4,00 %. Výrazněji rostly sazby s kratší dobou fixace, konkrétně jednoleté sazby se v průměru zvýšily o 20, zatímco pětileté „jen“ o 13 bazických bodů.

Výrazně poklesla také průměrná výše nových hypotečních úvěrů, při srovnání s prosincem byla nižší o téměř 130 000 korun. Tento značný rozdíl je však způsoben především tím, že v prosinci dosáhla průměrná výše nových hypoték své historicky nejvyšší hodnoty, která se poněkud vymykala z dlouhodobého průměru.

Ceny nového bydlení po roce 2008

Koncem ledna proběhlo jednání ministrů financí EU o snížených sazbách DPH. Nejvíce sledovaným bodem byla budoucnost 5% sazby DPH u stavebních prací souvisejících s bydlením. Snížená sazba by totiž měla plošně platit pouze do konce roku 2007. Pokud se nepodaří s EU vyjednat prodloužení této výjimky pro veškeré stavební práce spojené s bydlením, bude se pak snížená sazba týkat pouze „sociálního bydlení“. Zástupci Evropské komise potvrdili, že definice tohoto pojmu je zcela v kompetenci legislativy každého státu. Návrh ministrů financí a pro místní rozvoj již schválila vláda a pojem „sociální bydlení“ by měl pro účely zařazení do snížené sazby DPH zahrnovat tyto tři okruhy bydlení:

1. Stavby sloužící k ubytování osob ohrožených sociálním vyloučením, což jsou dětské domovy, azylové domy, domovy důchodců a podobně.

2. Nájemní byty pořízené z veřejných prostředků nebo s jejich přímou podporou, tedy například byty vystavěné se státní podporou MMR či Státního fondu rozvoje bydlení, nebo byty vystavěné obcemi.

3. Ostatní stavby určené k bydlení, jejichž celková podlahová plocha nepřesáhne stanovený limit. Ten byl konkrétně stanoven na 90 m2 u bytů a 150 m2 u rodinných domů.

Je samozřejmě dobře, že se zvýšení cen nemovitostí od roku 2008 nebude týkat všech nemovitostí určených pro bydlení, ale toto kompromisní řešení jistě není nijak optimální. Rozdíl mezi 5% a 19% DPH se v ceně nemovitosti projeví celkem výrazně a je-li rozhodujícím kritériem pro zařazení do konkrétní sazby daně velikost podlahové plochy, může to vést k tomu, že se od roku 2008 budou stavět především menší byty. Vláda však slibuje, že se bude nadále snažit se státy EU vyjednat, aby plošná výjimka platila i po roce 2007 pro všechny stavební práce spojené s bydlením.

Vybrané lednové výsledky shrnuje následující tabulka:

Souhrn za leden 2005 (údaje platí pro fyzické osoby): Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 4,13 % 3,67 % 4,43 % Změna oproti minulému měsíci Ý 15 b.p.* Ý 20 b.p. Ý 13 b.p. Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 446 1 733 1 276 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 127 5 887 6 288 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let (Kč) 7 461 7 232 7 613 Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 70 % 73 % 66 % Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 22 % 21 % 25 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 8 % 6 % 9 %

*15 bazických bodů = 0,15 procentního bodu

M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.

