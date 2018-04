Přestože je o hypotéky v posledních měsících velký zájem a hypoteční banky hlásí velké nárůsty jejich počtů i objemů, v lednu došlo v porovnání s prosincem i s předchozími měsíci k propadu. Banky, které nám dodaly své údaje, poskytly v lednu fyzickým osobám na financování bydlení celkově 5 000 nových hypotečních úvěrů, což je přibližně o tisíc méně než v předcházejícím měsíci. Celkový objem 8 mld. korun byl oproti prosinci nižší o více než 1,6 mld. korun.

Úrokové sazby se během ledna v průměru téměř nezměnily, hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXU poklesla o pouhý jeden bazický bod. Stejně tak neměnné byly sazby s roční a pětiletou fixací.



Větší graf

Hypoteční novinky

Pro klienty je především důležité to, že hned několik bank přistoupilo během února ke snížení úrokových sazeb svých hypotečních úvěrů.

Od poloviny února Raiffeisenbank nabízí nově možnost sjednat si hypoteční úvěr s fixací úrokové sazby na dva a na čtyři roky. Klienti si tak mohou vybrat fixaci na rok až pět let a dále na deset a patnáct let. Nové fixace jsou určeny jak pro nové, tak pro stávající klienty.

HVB Bank od února prodloužila splatnost hypotečních úvěrů, a to až do sedmdesáti let věku klienta. To umožňuje získat hypotéku s delší dobou splatnosti i žadatelům ve středním věku. Další novinkou je proplácení zálohových faktur. To se uplatní v případech výstavby a rekonstrukcí, kdy dodavatelé požadují úhradu zálohy předem.

Kde lze nyní ušetřit

V rámci krátkodobých akčních nabídek lze nyní získat hypoteční úvěr i bez poplatku za jeho zpracování.

Raiffeisenbank pořádá 1. a 2. března tzv. hypoteční dny. Zájemci, kteří si v těchto dnech přijdou na pobočky Raiffiesenbank či eBanky pro propočet hypotečního úvěru a následně si v následujících dvou měsících (do 4. května) podají žádost o hypotéku na základě tohoto propočtu, nebudou platit poplatek za zpracování úvěru. Tato sleva se nevztahuje na hypotéky s fixací sazby na jeden rok a na tzv. hypotéku bez doložení příjmu. V Hypoteční bance nebudou platit poplatek za zpracování klienti, kteří si během února podají žádost o hypotéku na financování bydlení speciálně s tříletou fixací. Komerční banka pak nabízí zpracování žádosti o hypoteční úvěr bez poplatku až do konce března.

Nová definice sociálního bydlení pro stanovení výše DPH

Na počátku února vláda schválila novou definici tzv. sociálního bydlení. Do této kategorie budou spadat všechny byty s výměrou podlahové plochy od 120 metrů čtverečních a domy s výměrou do 350 metrů čtverečních. U stavebních prací na tyto nemovitosti bude i v příštím roce nadále uplatňována snížená sazba DPH. Byl tak pozměněn loňský návrh, kdy se počítalo s tím, že za sociální bydlení se budou považovat byty s výměrou do 90 metrů čtverečních a domy do 150 metrů čtverečních.

Vybrané lednové výsledky jsou uvedeny v tabulce.



Souhrn za leden 2007 (platí pro fyzické osoby) Doba fixace úrokové sazby: všechny fixace dohromady 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 4,35 % 4,03 % 4,54 % Změna oproti minulému měsíci (b.p.)* - 1* + 0 - 3 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 648 1 777 1 453 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 248 6 077 6 348 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let (Kč) 7 575 7 413 7 671 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 69 % 76 % 67 % Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 22 % 19 % 24 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 9 % 5 % 9 %

Zdroj: Fincentrum.cz *1 bazický bod = 0,01 procentního bodu

M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.