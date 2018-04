Hypotéku má 320 tisíc českých rodin

"Měla poškozené jméno, přemýšleli jsme, zda to vůbec pojmenovat hypotéka," vzpomíná Libor Ostatek, který tehdy pracoval jako šéf hypotečních služeb v GE Capital Bank.

Konkurenční Creditanstalt (nyní UniCredit) snad i proto rozjela před sedmi lety své hypotéky raději jako Majordomus. S rostoucími příjmy a klesajícími úroky začaly být půjčky atraktivní.

Podle expertů z hypotečního trhu, kteří se sešli včera na konferenci Hypotéka 2007 v Praze, dnešní stav pořád ještě není jako západně od hranic. Proto zatím prý nehrozí hypoteční krize, ke které došlo v USA a která nakazila i mnoho bank v Evropě.

U nás mají banky ještě solidní zájemce, kteří budou poctivě splácet, a nemusí se tak pouštět na tenkou půdu a půjčovat lidem s nízkými příjmy. I to je důvod, proč ještě nevyrukovaly s nejtěžšími zbraněmi, které lze vidět třeba na britském trhu. Chybějí tady hypotéky s proměnlivým úrokem, například svázaným se základním úrokem centrální banky. Ale lidé si o to začnou prý sami říkat.

"Můžeme čekat tlak od klientů na chytřejší konstrukce úroků, na pružnost, kvalitu a rychlost zpracování,“ říká Libor Ostatek ze společnosti Golem Finance, která úvěry u bank zprostředkovává.

Bankám chybí jasná strategie

Ostatek kritizuje to, že banky nemají přehlednou strategii, komu a za kolik půjčují, ani pod vlastní střechou. Fakticky jsou tak velké rozdíly v tom, jestli si hypotéku vezmete v Krnově, nebo v Pardubicích.

"Když se neplní plán, dělají se hurá akce. Je to nestejný metr napříč pobočkami,“ dodává Ostatek.

Banky navíc při podpisu smlouvy neinformují třeba o tom, co znamená předčasné splacení. "Ztrácejí loajalitu klienta. Ostatně udržení zákazníka je klíčový pojem, který jsem zatím od bank neslyšel,“ říká Ostatek.

Roční splátka podražila o 500 Kč

Stále sledovanější budou však úroky. Letos je už ČNB zvedla čtyřikrát, celkem o procento. V porovnání Hypoindexu stoupl průměrný úrok nově podepsaných hypoték od loňského října ze 4,36 na 5,24 procenta.

Splátka milionové hypotéky tak podražila za rok o pětistovku. A když úroky rostou, lidé začínají s hypotékou spěchat. "V době, kdy se očekává zvýšení sazeb, má většina lidí tendenci řešit úvěr co nejrychleji,“ popisuje Petr Toman, jednatel společnosti Hypo Finance.

Toho využívají banky. Některé začaly nabízet i zmrazení úroků na 30 let. To podle něj není výhodné, i když klientům se může líbit, že znají dopředu přesnou výši měsíční splátky. "Podle mého názoru je fixace úrokových sazeb na delší období, než je 10 let, nyní předražená,“ upozorňuje.

Letos se rozjelo i refinancování hypoték. Fixace totiž skončila až stovce tisíc lidí. Banka jim poté nastaví nový úrok na další období, ale ten je obvykle vyšší. V tu chvíli je možné banku změnit. Kolik lidí to udělalo, se však zatím neví. Tuto statistiku finanční domy neprozrazují.