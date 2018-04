Hypotéku na bydlení si loni vzalo nejvíce lidí

"Hlavním důvodem velkého zájmu je samozřejmě loňský pokles úrokových sazeb, který umožnil většímu počtu lidí uzavřít hypotéku," řekl náměstek generálního ředitele Českomoravské hypoteční banky Jan Sadil.

Úrokové sazby klesly na úroveň kolem pěti procent ročně, což ovšem mělo negativní dopad na snížení státní podpory, jejíž výše je závislá právě na situaci na trhu.

V tomto týdnu tak mohou zájemci o pořízení vlastního bydlení naposledy získat hypotéku s jednoprocentní dotací k úrokům u koupě nových a tříprocentní dotací při koupi starších nemovitostí. Od února státní příspěvek u starších nemovitostí klesá na dvě procenta, a to jen pro lidi do 36 let, a u nových bytů zcela mizí.

V obou případech však zůstává zachována možnost odpočtu úroků od základu pro výpočet daně z příjmu. Omezením přímé dotace vzroste měsíční splátka hypotéky jeden milion korun zhruba o 500 až 600 korun a bude činit přibližně 6200 korun u starší a 7200 korun u nové nemovitosti.

Proti poklesu úrokových sazeb a faktickému zlevňování hypoték však jde trend neustálého zdražování nově stavěných nemovitostí. Jestliže se v roce 1996 dal rodinný domek pořídit v průměru za 1,8 milionu korun, v roce 2001 stál již 2,4 milionu.

U bytů je dynamika růstu ceny obdobná. V roce 1996 stál průměrný byt v novostavbě 869 tisíc korun a o pět let později o šest set tisíc více.

Hypoteční banky po loňském snižování sazeb tvrdí, že prostor pro další pokles cen hypoték byl již vyčerpán. Konkurence se proto přesouvá na jiné pole a banky se předhánějí ve vylepšování hypoték co do rychlosti jejich vyřízení, jednoduchosti administrativy a ochoty půjčit na celou hodnotu kupované nemovitosti.

Rekordní rok pro hypotéky Nejúspěšnější banky Banka Hypoték Nárůst (proti 2001) 1.ČS 6 954 42 % 2.ČMHB 6 184 100 % 3.KB 5 219 45 % Ceny nemovitostí (průměr, v tis. Kč) Rok Rodinný dům Byt 1990 340 171 2001 2 406 1 448 Pramen: Banky, MMR

Banky, které nabízejí půjčení peněz v plné výši hodnoty nemovitosti, jsou zatím tři. Českomoravská hypoteční banka, Česká spořitelna a Komerční banka.

Pro zájemce o hypotéky bude letos klíčové, s jakými novinkami přijde koaliční vláda premiéra Vladimíra Špidly. Ministr pro místní rozvoj Pavel Němec hodlá navrhnout, aby se podpora hypoték na nové i staré nemovitosti sjednotila.

Přiznání podpory by se mělo nově řídit hlediskem, zda si člověk poprvé kupuje vlastní dům či byt.

"Vývoj trhu to může ovlivnit v obou směrech. Buď růst urychlí, nebo utlumí. Lidé totiž mohou začít váhat, jestli si hypotéku vzít, nebo čekat na nové podmínky. Nejhorší je, když rozhodnutí vlády nepřichází rychle," soudí šéf Asociace hypotečních bank František Pavelka.