Hypotéku na bydlení si můžete sjednat ještě dříve, než si vyhlédnete nemovitost

Hypotéka Dopředu Dozadu od Komerční banky

Nedávno Komerční banka představila svůj nový hypoteční produkt, který nazvala "Hypotéka Dopředu Dozadu". První vlastností tohoto úvěru je možnost sjednat si jej ještě předtím, než si klient vybere nemovitost, kterou bude financovat. Sjednané podmínky úvěru včetně výše úrokové sazby jsou pak platné až po dobu devíti měsíců, kdy má klient čas najít si vhodnou nemovitost ke koupi. Úvěr lze použít také na financování rekonstrukcí, hypotéku si lze sjednat ještě před zpracováním stavebního projektu.

Druhou možností úvěru je použít jej ke zpětnému profinancování nemovitosti, kterou si klient již pořídil nebo rekonstruoval z vlastních prostředků. Banka mu proplatí účelově na bydlení použité prostředky do dvanácti měsíců od chvíle, kdy je reálně vynaložil. Lze je pak použít neúčelově na cokoli.

Hypoteční úvěry s těmito vlastnostmi nejsou na trhu žádnou novinkou, zájemci o hypotéku je mají k dispozici již několik let. Komerční banka si touto hypotékou pouze doplnila to, co jí v nabídce dosud chybělo.

Hypotéky na nemovitost sjednané i bez nemovitosti

V případě těchto "hypoték bez nemovitosti" je třeba zdůraznit fakt, že se nejedná o pouhé úvěrové přísliby, ale skutečně se podepisuje úvěrová smlouva či smlouva o smlouvě budoucí. Doklady vztahující se k nemovitosti se doloží až později před čerpáním úvěru. Jejich ideou je poskytnout zájemcům o úvěr "jistotu a klid", že hypotéku v potřebné výši skutečně získají a navíc za předem známých podmínek. Takže si pak mohou několik měsíců hledat vhodnou nemovitost. Mělo by jim to mimo jiné přinést výhodu při jednání s prodávajícím, jelikož mu mohou prokázat, že hypotéku skutečně bez problémů získají.

První hypotéku tohoto typu představila GE Money Bank, a to přesně před třemi lety. Tehdy to byla novinka, která odlišila hypotéky GE Money Bank od konkurenčních produktů. Postupně tuto možnost začaly nabízet i ostatní banky. Jedná se však spíše o záležitost marketingu bank než o široce využívanou službu. Níže je popsáno, jak k tomuto typu hypoték přistupují další čtyři největší poskytovatelé hypoték na trhu.

Hypotéka Naopak od GE Money Bank

Klient, který chce využít možnosti sjednat si hypotéku ještě předtím, než si najde nemovitost, zde získává neodvolatelný smluvní závazek banky o poskytnutí hypotečního úvěru za dohodnutých smluvních podmínek. To znamená, že po splnění všech podmínek stanovených ve smlouvě o hypotéce banka klientovi vyplatí peníze. Příjmy žadatel dokládá pouze jednou, na počátku při sjednání smlouvy. Na výběr nemovitosti má pak k dispozici devět měsíců. Hypotéku Naopak lze využít v případě koupě či rekonstrukce.

Hypotéka Naruby od Raiffeisenbank

Podobný název zvolila pro tento typ hypotéky Raiffeisenbank. Zájemce si podá běžnou žádost o hypoteční úvěr, jako příloha se nedokládají dokumenty k financované a zastavované nemovitosti. Klient má po podpisu úvěrové smlouvy na nalezení vhodné nemovitosti šest měsíců, úvěr je určen pouze na financování koupě. Čerpat lze po splnění podmínek přesně vymezených v úvěrové smlouvě.

Ideální hypotéka od České spořitelny

Česká spořitelna nedávno upravila formu své nabídky hypotečních úvěrů a nazvala svůj produkt Ideální hypotéka. Více si o ní můžete přečíst zde. Žadatel o úvěr si může ke standardní hypotéce libovolně vybírat další volitelné parametry. Za ně pak platí jednorázové či měsíční poplatky, poskytnutí standardního hypotečního úvěru bez přidaných služeb je zdarma. Jedním z volitelných parametrů je právě možnost sjednat si úvěr "bez vybrané nemovitosti". Smlouva o hypotéce je zavřena pouze na základě ústně sdělených informací, veškeré podklady se dodávají až před čerpáním hypotéky. Klient za tuto volbu zaplatí jednorázový poplatek 1 999 korun.

Hypoteční banka má pouze Potvrzení bonity

Hypoteční banka je sice hypotečním specialistou, ale hypotéku tohoto typu neposkytuje. Klientům nabízí pouze dokument nazvaný "Potvrzení bonity". Zájemci si na internetových stránkách mohou vyplnit dotazník, kde uvedou svou finanční situaci, a toto potvrzení je jim pak zdarma zasláno e-mailem. Může sloužit k podobným účelům jako výše uvedené hypotéky, lze jej použít při jednání s prodávajícím jako (čistě teoretický) argument o dostatečné bonitě. Nemá však žádnou právní váhu, není zde podepisována žádná úvěrová smlouva.