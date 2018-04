Hypotéku nebo raději stavební spoření?

Hypotéky: levné, ale stále málo dostupné

Půjčit si na pořízení vlastního bytu či domu nebylo nikdy výhodnější než nyní. Díky snížení sazeb České národní banky klesly v některých bankách úroky z hypotečních úvěrů, a to i pod šest procent ročně (při pětileté fixaci výše úroků). Kdo si staví či kupuje novou nemovitost, odečítá se mu ještě jedno procento státní podpory.

Od září by se měl státní příspěvek, a to dokonce tříprocentní, týkat i starších nemovitostí. Hypotéky se tak teoreticky zpřístupnily většímu počtu lidí. Stále je však s jejich pořízením spojena řada komplikací. Zájemce musí mít dostatečný příjem. Například pro získání hypotéky 700 tisíc korun (na nový byt za jeden milion korun) by měla mít rodina s jedním dítětem čistý příjem minimálně okolo 16 500 korun měsíčně, a to za předpokladu, že nemají žádné pravidelné výdaje typu splátek jiných půjček, spoření a podobně. Dále musí mít žadatel zpravidla nejméně deset až třicet procent vlastních zdrojů. Českomoravská hypoteční banka sice půjčuje plných sto procent ceny nemovitosti, ovšem je v takovém případě mnohem přísnější, co se týče výše příjmu žadatele, a úvěr je o 1,6 procenta dražší na úrocích.

Jak se mění úrokové sazby hypotečních úvěrů? Česká spořitelna 5,9 %, údaje o změně nebyly v době redakční uzávěrky k dispozici Českomoravská hypoteční banka změna u jednoleté sazby vázané na PRIBOR 4,6 %, u pětileté zatím zůstává od 6,2 % GE Capital Bank o 0,5 % nižší, od 5,59 % (fixace na 1 rok), od 5,89 % (fixace na 2 roky), 6,29 % (fixace na 5 let) HVB Bank od 5,8 % Komerční banka zatím beze změny od 5,5 % Raiffeisenbank o 0,2 % nižší, nyní od 5,9 % Živnostenská banka od 6,4 %

Až několik desítek tisíc korun (zpravidla deset až dvacet, ale i více - podle výše úvěru) je třeba mít připraveno předem na poplatky spojené s vyřízením hypotéky. Zájemce by měl mít také pevné nervy, protože ho čeká komunikace s mnoha úřady a institucemi (katastr nemovitostí, banka, případně stavební úřad a podobně).

Hypotéka také není nic pro ty, kdo se bojí zadlužit se na delší dobu. Obvykle se totiž úvěr splácí patnáct až dvacet let. Doba splatnosti může být samozřejmě i kratší - pět až deset let, ale v takovém případě je nutné počítat s vysokými měsíčními splátkami - případně naopak až třicetiletá, tu však odborníci nedoporučují kvůli neúměrnému prodražení úvěru.

Například při pořízení nové nemovitosti za jeden a půl milionu korun s vlastními 450 tisíci korunami je třeba po dvacet let počítat měsíc co měsíc se splátkou okolo sedmi tisíc korun při úrokové sazbě okolo 6,5 procenta, a to za předpokladu, že se úrok po pěti letech, na které je garantován, nezmění. K tomu je navíc třeba připočítat měsíční poplatek za vedení účtu, který se pohybuje obvykle mezi 150 až 220 korunami měsíčně plus pojištění nemovitosti, případně životní pojištění, což obnáší rovněž několik set korun za měsíc.

Informace spolu s články, které se věnují hypotékám, naleznete v TÉTO SEKCI. Podmínky půjčky pro mladé od Fondu rozvoje bydlení:

- až 200 tisíc korun pro mladé do 36 let, kteří nevlastní byt či dům

- splatnost 10 let, roční úrok 3 procenta, měsíční splátka 1931 korun

- na výstavbu bytu do 80 m2 podlahové plochy či rodinného domu do 120 m2 se stavebním povolením vydaným po 1. lednu 2000

- tiskopisy žádostí o úvěr k dispozici na pracovištích Fondu rozvoje bydlení Praha 1, Dlouhá 13 a Olomouc, Dolní náměstí 9, na pobočkách hypotečních bank a stavebních spořitelen, krajských a okresních úřadech, na internetových stránkách www.sfrb.cz

Jaké jsou roční úroky z úvěrů ze stavebního spoření Hypo tarif Nadstandard 4,9% Wüstenrot stavební spořitelna 5% Stavební spořitelna České spořitelny 5,5% ČMSS 6% Raiffeisen stavební spořitelna 6% VSS KB 6%

Stavební spoření: na levný úvěr se čeká

Další možností, jak si půjčit na bydlení, je úvěr ze stavebního spoření. V tomto případě však nelze jen tak jednoduše přijít do spořitelny a požádat o něj. Je tu třeba spořit alespoň dva roky a splnit takzvané hodnotící číslo. Úvěr je zato levný - roční úrok se podle spořitelny pohybuje od 4,9 do 6 procent a je garantován po celou dobu splácení. Kdo nechce čekat, může požádat dříve, než splní podmínky, o překlenovací úvěr. Ten je dražší, spořitelny si účtují navíc zpravidla 6,5 až 9 procent ročně. Navíc se úročí nejen půjčená částka, ale i ta, kterou stihl klient naspořit (spořitelna totiž půjčuje celou sumu takzvané cílové částky).

Kolik by stál úvěr ze stavebního spoření a hypotéka, pokud si klient půjčí 299 410 korun, respektive 300 000 korun? Stavební spoření Smlouva o stavebním spoření na cílovou částku 780 tisíc Kč, ve spořící fázi ukládá klient měsíčně 4 900 Kč. Při přidělení cílové částky je čerpán úvěr 299 410 Kč, který je splácen 10 let a 10 měsíců. Úroková sazba činí 3 % v době spoření a 6 % z úvěru, klient má nárok na státní podporu. Hledáte informace o stavebním spoření? Naleznete je v naší speciální sekci - ZDE.

měsíční splátka úvěru: 3 120 Kč

celkem: 415 085 Kč včetně poplatků

Hypotéka

hypoteční úvěr ve výši 300 000 Kč se splatností 10 let, dlužník nemá nárok na státní finanční podporu hypotečních úvěrů

měsíční splátka: 3 406 Kč

celkem: 432 220 Kč včetně poplatků

Jaká je vaše volba pro zdroj financí k nákupu nemovitosti? Hypotéka nebo raději stavební spoření? Těšíme se na vaše názory.