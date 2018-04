Hypotéku nevybírejte jen podle úrokové sazby. Důležité jsou i poplatky

Mám, či nemám našetřeno

Zaměřili jsme se na dvě možnosti, které výběr značně ovlivňují a týkají se vlastních naspořených prostředků. Buď nějakými našetřenými penězi disponujete, pak část hodnoty nemovitosti můžete financovat z nich. Nebo nic našetřeno nemáte a od banky si musíte vypůjčit na celou pořizovanou nemovitost.

Nemáte-li naspořeno, máte možnost čerpat tzv. 100% hypotéku, tedy hypotéku do 100 % hodnoty zástavy nemovitosti. Připravte se však na to, že ne každá banka má tuto hypotéku ve své nabídce. A pokud ano, že ji poskytne zrovna vám. Důležitou podmínkou je například dostatečný příjem. Dalším pomyslným minusem 100% hypotéky je vyšší úrok než u hypoték, které nečerpáte do celé výše hodnoty nemovitosti.





Dostatečná výše příjmu je pro 100%hypotéku nezbytná "Podmínkou, aby klient hypotéku získal, je mít dostatečný příjem na to, aby byl schopen splácet měsíční splátky hypotéky a všechny své další finanční závazky.



Pokud by o hypotéku například žádala jedna osoba v domácnosti, která nemá žádné další finanční závazky, na 100% hypotéku při délce splácení 30 let ve výši 1,5 milionu korun by potřebovala čistý příjem kolem 19 tisíc korun." Irena Zatloukalová z externí komunikace ČSOB

S naspořenými finančními prostředky máte více možností výběru. Podle jejich výše můžete čerpat např. 70%, 85% nebo třeba 90% hypotéku, podle konkrétní nabídky bank. Oproti 100% hypotéce je výhodnější úroková sazba.

Délku fixace volte s ohledem na možnost předčasného splacení

Dobu, po kterou budete platit stále stejnou částku díky pevně dané (zafixované) úrokové sazbě, nazýváme délkou fixace. Tu si můžete zvolit libovolně dlouhou, od jednoho roku až po celou dobu splácení hypotéky (např. u ČSOB nebo Hypoteční banky až na 30 let).

Při rozhodování, na jak dlouho si zafixovat úrokovou sazbu, byste si měli uvědomit, že i když máte jistotu, že po celé zvolené období bude vaše úroková sazba stejná, nemáte na druhou stranu u většiny bank možnost bez sankcí hypotéku kdykoliv ukončit, tedy předčasně splatit, případně částečně uhradit část dluhu.

Tuto možnost bez "pokuty" od banky máte pouze ve chvíli, kdy vám fixace končí. Pokud víte, že během dohledné doby získáte větší obnos, který budete chtít na mimořádné umoření hypotečního dluhu použít, zvolte raději kratší dobu fixace.

Dalším kritériem pro volbu délky fixace může být dlouhodobý pokles či růst průměrných úrokových sazeb. Odborníci doporučují v době, kdy úrokové sazby trvale rostou, volit raději kratší dobu fixace na jeden až tři roky. V opačném případě jsou výhodnější delší, pětileté doby fixace. - čtěte Vývoj hypotečního trhu



Vybrané fixace úrokových sazeb

Banka Fixace

1 rok Fixace

5 let Česká spořitelna

(sazba prime rate) 5,29 % 5,19 % ČSOB

(ČSOB Hypotéka - 85% - 100% HÚ) 5,69 % - 6,69 % 5,49 % - 6,49 % GE Money Bank

(do 85 % hodnoty zástavy - 85-100 % hodnoty zástavy) 5,70 % - 6,30 %

5,60 % - 6,20 % Hypoteční banka

(85% - 100% HÚ) 5,69 % - 6,69 % 5,49 % - 6,49 %

Komerční banka

(85% - 100% HÚ) 5,19 % - 6,19 % 4,99 % - 5,99 % LBBW Bank 5,32 % 5,12 % Poštovní spořitelna

(do 85 % hodnoty zástavy) 5,29 % 5,09 % Raiffeisenbank 5,34 % 6,14 % UniCredit Bank

(HÚ INDIVIDUAL START - HÚ INDIVIDUAL do 100 % hodnoty zástavy) 5,55 % - 6,63 % 5,05 % - 6,13 % Volksbank

(do 75 % hodnoty zástavy - 75-100 % hodnoty zástavy) 5,29 % - 6,29 %* 5,14 % - 6,04 %* Wüstenrot hypoteční banka

(do 70 % hodnoty zástavy - 70-85 % hodnoty zástavy) 5,24 % - 5,74 % 5,14 % - 5,54 % Poznámka: * platné od 10. 4. 2009

Zdroj: banky

Čím déle budete splácet, tím více bance zaplatíte na úrocích

Hypotéka je dlouhodobý úvěr, můžete jej splácet až 45 let, což umožňuje mBank. Ostatní banky vám dovolí si splátky rozložit na 30–40 let. Do maximální délky splácení vstupuje i věk klienta. Banky požadují, aby hypotéka byla splacena v okamžiku ukončení aktivního věku nejstaršího žadatele, zpravidla je tato hranice 65-70 let.





rada odborníka - svěřte se specialistům Petra Horáková Krištofová, manažerka Asociace hypotečních makléřů, doporučuje využít služeb hypotečních makléřů:



"Uvažujete-li o hypotéce, měli byste vzít na vědomí fakt, že se situace oproti předchozím dvěma letům změnila. Zaprvé úrokové sazby hypotečních produktů se liší podstatně výrazněji než v minulosti. A zadruhé se banky začínají více specializovat na určitý okruh služeb – pro některé již není hypoteční financování prioritně nabízenou službou. Proto se podmínky bank pro poskytování hypoték více liší. Dnes se vám může podstatně častěji než dříve stát, že návštěva banky "naslepo" skončí neúspěchem. Není tedy od věci navštívit renomovaného hypotečního makléře, který aktuální situaci detailně zná, orientuje se v metodikách bank a podmínkách jednotlivých hypotečních produktů. Zná také administrativní náročnost případných variant a díky dlouhodobým zkušenostem dokáže odhadnout délku schvalovacích procesů v jednotlivých bankách. Samozřejmě klienta zbaví většiny formalit a nutnosti komunikace s bankou a katastrem."

Podle zvolené délky splatnosti vám bude vypočtena i výše měsíční splátky. Pokud si můžete dovolit splácet vyšší částku, zvolte kratší dobu splácení. Jestliže naopak nechcete rodinný rozpočet neúměrně zatížit vysokými splátkami, je pro vás vhodnější delší doba splácení. Správně zvolená délka má vliv i na celkovou sumu, kterou bance zaplatíte na úrocích i na poplatku za vedení účtu.

výše splátek hypotéky Pro názornou představu výše měsíčních splátek jsme zvolili příklad žadatelů o hypotéku ve dvou variantách. Žadatelé:

Mladí manželé ve věku 27 a 30 let. Oba jsou zaměstnaní, nemají žádné závazky (dluhy), nevlastní kreditní karty. Čistý měsíční příjem mají dohromady 30 tisíc korun.

Kupují nemovitost v hodnotě 2,5 milionu korun. Tuto nemovitost dají do zástavy. 1. varianta: Žádají o hypotéku ve výši 2,5 milionu korun. 2. varianta: Žádají o hypotéku ve výši 2 miliony korun, 500 tisíc korun dají z vlastních prostředků. Na přehled měsíčních splátek pro jednotlivé výše úvěru v kombinaci s délkou splatnosti a fixace se podívejte v naší infografice. Poznámka: pro výpočty banky použily úrokové sazby zmíněné v tabulce výše.

Za vedení účtu bance zaplatíte nejvíce

Dalším kritériem pro volbu konkrétní hypotéky mohou být poplatky s úvěrem související. Klient se s nimi setkává prakticky po celou dobu splácení. Je proto dobré sledovat především ty, které z rozpočtu ukrojí nejvíce. Pochopitelně lze u jednotlivých bank nalézt odlišnosti v tom, zda si konkrétní poplatek účtují, a pokud ano, tak v jaké výši.- čtěte Poplatky u hypoték: správnou volbou můžete ušetřit až desítky tisíc.



příklad výše poplatků Výše hypotéky: 2 miliony korun

Splatnost: 20 let

Poplatek za vyřízení hypotéky (0,8 % z výše úvěru): 16 tisíc korun

Poplatek za vedení účtu: 150 korun měsíčně

Klient za 20 let zaplatí za vedení účtu: 36 tisíc korun

Na počátku se klient setkává s poplatkem za ocenění nemovitosti a vyřízení úvěru. V průběhu trvání hypotéky může klient narazit na poplatky za opakované čerpání, za změny podmínek ve smluvní dokumentaci, sankční poplatky – např. za mimořádnou splátku. Nicméně asi nejvíce zaplatí za poplatek za vedení úvěrového účtu.



Vybrané základní poplatky

Banka Ocenění nemovitosti odhadcem banky (v Kč) Vyřízení hypotéky (v Kč) Vedení účtu (v Kč za měsíc) Česká spořitelna on-line zdarma zdarma 200 ČSOB 3 900-4 600* 0,8 % z výše úvěru (min. 8 000, max. 25 000) 150 GE Money Bank

3 000-5 000 0,8 % z výše úvěru (min. 8 000, max. 25 000) 150 Hypoteční banka 1 600-4 000** 0,8 % z výše úvěru (min. 8 000, max. 25 000) 150 Komerční banka 3 500-4 500 2 900 150*** LBBW Bank 3 000-6 000**** 0,4 % z výše úvěru (min. 9 000, max. 25 000) 150 Poštovní spořitelna 3 900-4 600* 0,8 % z výše úvěru (min. 8 000, max. 25 000) 150 Raiffeisenbank 2 000 zdarma 150 UniCredit Bank 3 500-5 500 0,8 % z výše úvěru (min. 8 000, max. 30 000) 150 Volksbank externí odhadce 0,75 % z výše úvěru (min. 6 000, max. 25 000) 150 Wüstenrot hypoteční banka 2 500-4 800 0,8 % z výše úvěru (min. 8 000, max. 25 000) 150 Poznámka: * při použití cenové mapy na pobočce zdarma, ** expresní ocenění bytu zdarma, *** 250 Kč Flexibilní hypotéka, 80 Kč neúčelová část HÚ 2v1, ****banka nemá odhadce banky

Zdroj: banky

Časově omezené akce: ušetřit můžete tisíce

Některé banky ve snaze nalákat na své produkty nové klienty pořádají časově omezené výhodné akce. Výhoda prakticky vždy spočívá v nabídce ušetření finančních prostředků, například za vyřízení hypotéky, ocenění nemovitosti nebo prostřednictvím dočasně nižší úrokové sazby. Nejinak je tomu i v tuto chvíli, kdy se rozjíždí každoroční boj o klienty vzhledem k nastávajícímu nejvýnosnějšímu období pro hypoteční banky.





rada odborníka - na co nesmíte zapomenout Petra Horáková Krištofová radí všem, kteří se chystají řešit hypotéku "na vlastní pěst". "Při výběru banky se zaměřte na tyto body: 1/ Jak je váš případ (ne)standardní. S běžnými případy si většina bank poradí poměrně snadno, některé specifické případy však umí řešit jen úzký okruh bank. 2/ Jaké LTV (loan to value) potřebujete, tedy kolik procent z hodnoty nemovitosti si vypůjčíte a kolik zaplatíte ze svého. Např. 100% hypotéku dnes nedostanete v každé bance. 3/ Jak vysoké jsou úrokové sazby pro vámi zvolené LTV a délku zvolené fixace. Pásma LTV se v rámci bank liší. Může se stát, že rozdíl v nabízené úrokové sazbě se pro stejný případ liší i o procento. 4/ Jak vysoké jsou poplatky za zpracování úvěru a za měsíční vedení účtu. 5/ Jaké dokumenty pro schválení úvěru banka potřebuje. 6/ Zda jsou ve vašem případě zapotřebí nějaká pojištění (životní, neschopnost splácet atd.). 7/ Jak dlouho trvá schválení hypotečního úvěru v dané bance (může se lišit i v řádu několika týdnů). Klientovi však nezbývá než navštívit všechny hypoteční banky, nechat si vypracovat závazné nabídky pro jeho případ a ty pak doma porovnat. Jedině tak nepropásne optimální řešení svého případu."

"Od 1. dubna do 30. června máme pro všechny, kdo si požádají buď o ČSOB Půjčku na lepší bydlení, nebo o nějakou z hypoték ČSOB (vyjma Americké hypotéky), soutěž o profesionální návrh bytu od designérů pořadu "Jak se staví dům". Každý týden bude vylosován jeden výherce, který získá návrh nového bydlení v hodnotě 35 tisíc korun.""Hypoteční banka od 14. dubna do 12. května nabízí v rámci speciální akce Jarní nabídka hypotéky s akční úrokovou sazbu od 5,09 % p.a. Nabídka se vztahuje na hypoteční úvěry do 85 procent zástavní hodnoty nemovitosti s fixací úrokové sazby na 3 roky a déle. Princip spočívá ve snížení sazby o 0,1 % za každý započatý milion korun. Nejvýhodnější sazbu 5,09 % získá každý nový klient, který si zažádá o hypotéku vyšší než tři miliony korun a splní další podmínky pro získání slevy.""Pro hypotéky kategorie Klasik (max. do 85 % hodnoty zásatvy) a délku fixace na pět a více let platí nyní garantovaná úroková sazba 4,99 %. Nabídka je časově omezena a platí při podání žádosti v období od 16. března do 30. dubna 2009 a současném uzavření smlouvy do 31. května 2009.""V termínu od 14. dubna do 12. května máme u hypoték akci na slevu z úrokové sazby. Klient tak může získat úrokovou sazbu již od 5,09 %.""V rámci pravidelných hypotečních dnů, které tentokrát pořádáme od 6. do 9. dubna, získá klient odhad nemovitosti zdarma.""Do konce dubna vyřizuje Wüstenrot hypoteční banka hypotéky na bydlení do 85 % zástavní hodnoty nemovitosti s pětiletou fixací úrokové sazby zdarma. Klient ušetří až 25 tisíc korun."