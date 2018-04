Hypotéky 2006: lavina novinek

Nabídka zahrnuje jak klasické hypotéky na bydlení, tak na nebytové účely, včetně dnes již běžných „amerických hypoték“.

Poptávka po hypotečních úvěrech stále roste i přes postupné zvyšování průměrných úrokových sazeb v průběhu posledního roku – viz Fincentrum Hypoindex. Kromě mnoha jiných faktorů je tento růst ovlivněn například i předpokládaným zvýšením DPH na stavební práce od roku 2008 a také příchodem nových zájemců o bydlení z řad silných ročníků ze sedmdesátých let.

V loňském roce poskytly hypoteční banky úvěry v celkové výši okolo 73 miliard korun. Jen za první pololetí tohoto roku to již bylo přibližně 46 miliard a odhady bank na celý tento rok se pohybují až k sumě 100 miliard. Ale podíl hypoték na hrubém domácím produktu v Česku ještě zdaleka nedosahuje úrovně států západní Evropy, a tudíž lze očekávat růst tohoto odvětví finančního trhu i v příštích letech.

Těchto skutečností jsou si vědomy i jednotlivé hypoteční banky, každá se tedy neustále snaží své služby vylepšovat a rozšiřovat, a přitáhnout tak na svou stranu co nejvíce klientů.

V jakých oblastech se banky nejčastěji snaží zviditelnit a získat tak zájemce na svou stranu? Než se podíváme na významné novinky tohoto roku, uveďme si několik již tradičních metod a nástrojů používaných ke zvýhodnění nabídky hypoték.

Je to asi nejčastější nástroj konkurenčního boje. Jednotlivé banky přicházejí každou chvíli s nějakou akční nabídkou úrokové sazby (loni se v akci objevila dokonce sazba pod 3 procenta). Běžně pak klient obdrží nižší úrokovou sazbu u tzv. kombinovaných hypoték s životním pojištěním. Výše úrokové sazby nemusí být vždy rozhodujícím faktorem pro výběr vhodné hypotéky, navíc ne vždy je nejnižší sazba určena všem klientům bez rozdílu.

Hypotéka roku 2006 1. Česká spořitelna, a.s. – ČS Hypotéka 2. GE Money Bank, a.s. – Akční hity 3. Hypoteční banka, a.s. – Hypotéka bez doložení příjmů

Hypotéka bez poplatků

Poplatky jsou další významnou oblastí soutěživosti bank. Objevují se jak akční, tak obecně platné slevy u různých typů poplatků. Především se jedná o slevy na poplatcích za zpracování úvěru a za odhadnutí ceny nemovitosti.

Doplňkové služby

Spolu s vyřízením samotného hypotečního úvěru banky nabízejí často i další služby pro klienty. Jde například o zřízení běžného účtu, sjednání životního pojištění k úvěru atd. U některých bank se však občas získání určitých výhod (například nižší úrokové sazby hypotečního úvěru) podmiňuje sjednáním jedné nebo více doplňkových služeb, což nemusí být pro určité klienty výhodné.

Do módy se u hypoték dostává rychlost

Ale v boji o klienta by pouze tato zvýhodnění dnes již příliš neobstála. Podle průzkumu společnosti Factum Invenio, provedeného mezi potenciálními zájemci o hypotéku, vyplývá, že byť je nabídka hypoték dostatečná, tak více než polovina z nich si stěžuje, že vyřízení hypotéky není jednoduché. Problémy viděli dotazovaní i v orientaci v jednotlivých produktech, která se jim zdála velmi složitá a nesrozumitelná.

Přes 88 procent dotazovaných by si pak přálo mít možnost získat hypoteční úvěr na míru. Další nejdůležitější vlastností při výběru banky pro sjednání hypotéky byla rychlost vyřízení. Jak je vidět, tak výsledky tohoto průzkumu otevírají velký prostor pro další zlepšování služeb ze strany bank.

Letošní rok zaznamenal v tomto směru hned několik novinek, přičemž ty nejdůležitější z nich, především u úvěrů na bydlení pro fyzické osoby, vám nyní stručně představíme podle kategorií.

Přišel jsem, podepsal jsem, bydlím

Tak by se dala charakterizovat snaha bank o zrychlení procesu vyřízení úvěru. Příkladem jsou následující produkty.

HypoExpres– GE Money Bank rozšířila svůj dřívější produkt Hypotéka naopak o možnost expresního schválení maximální výše úvěru, kterou si může klient dovolit s ohledem na své příjmy. Výsledek se na pobočce dozví do tří hodin. Zájemce musí bance předložit potvrzení o příjmech a podepisuje smlouvu o smlouvě budoucí. Nemovitost si pak může hledat až devět měsíců, přičemž má předem zaručeny neměnné podmínky poskytnutí úvěru. Pokud si hypotéku klient nakonec nevezme, zaplatí bance sankční poplatek.

Hypotéka na počkání – Česká spořitelna umožňuje zájemcům o hypotéku podepsat úvěrovou smlouvu již během první návštěvy v bance. Stanoví výši úvěrového rámce, a to bez nutnosti předložení potvrzení o výši příjmu, klient podepisuje pouze prohlášení. Navíc nepotřebuje žádné jiné doklady, stačí pouze průkaz totožnosti. Klient při podpisu smlouvy získá garantovanou výši splátky a na výběr nemovitosti má půl roku. Pokud klient od smlouvy později odstoupí, zaplatí rovněž sankční poplatek.

Hypotéka naruby – Raiffeisenbank přichází rovněž s možností předběžného schválení hypotečního úvěru. Klient podepisuje úvěrovou smlouvu a následně má šest měsíců času na to, aby vyhledal vhodnou nemovitost. Výhodou je, že za poskytnutí předběžné garance budoucího úvěru si banka neúčtuje žádné poplatky.

Expresní ocenění bytu – Hypoteční banka zvolila v oblasti zrychlení úvěrového procesu trochu jiný postup. Místo rychlého sjednání smlouvy nabízí velmi rychlé a jednoduché ocenění hodnoty nemovitosti, konkrétně bytu. Klient nemusí shánět odhadce, hodnotu bytu mu banka vypočítá během jediné návštěvy na základě několika málo parametrů dané nemovitosti. Mezi ně patří především adresa, velikost bytu, podlaží či jeho technický stav. Výhodou je, že tato služba je zdarma, takže klient ušetří nejen čas, ale i peníze. Podle některých informací banka nově připravuje i on-line verzi této služby.

Kombinace hypotéky a životního pojištění

Staré známé kombi, tedy hypotéka s kapitálovým životním pojištěním, je na trhu již delší dobu. Koneckonců diskusí na toto téma mezi jejími zastánci a odpůrci již bylo vedeno mnoho a zcela jistě nebyly poslední.

V tomto roce však došlo u některých bank k úpravám, a to zejména v prodloužení doby splatnosti takto kombinovaného úvěru až na 30 let a k možnosti poskytnout úvěr až do 100 procent zástavní hodnoty nemovitosti.

Raiffeisenbank jako první nabídla možnost kombinace s investičním životním pojištěním. Co to znamená pro klienty? Především jim to umožňuje na rozdíl od klasického kapitálového životního pojištění ovlivnit investiční strategii alokace pojistného. Díky tomu mohou dosáhnout potenciálně vyššího výnosu. Investiční riziko však zůstává na straně klienta. Zatím banka spolupracuje se dvěma pojišťovnami.

Hlavně jednoduše

Široká nabídka produktů je sice dobrá, ale běžný zájemce o hypotéku velmi snadno ztratí přehled, nevyzná se v jednotlivých pojmech, vše mu připadá nesmírně složité. Kroky některých bank, vedoucí k celkovému zjednodušení úvěrového procesu, jsou tedy vždy vítané.

Letos došlo obecně ke zjednodušení dokladování ze strany klienta, u některých specifických produktů dokonce není vyžadováno potvrzení o výši příjmů, stačí jen čestné prohlášení (úroková sazba je pak o něco vyšší). Zjednodušila se i metodika, jíž bývá odhadována hodnota nemovitosti.

Klienti některých bank mají možnost při výstavbě čerpat prostředky zálohově a dokladovat je zpětně. Navíc je nově možné refinancovat hypotečním úvěrem nemovitost pořízenou také z jiných zdrojů, a to až dvanáct měsíců zpět. Zajímavý přístup při refinancování jiného hypotečního úvěru (i u jiné banky) nabízí za určitých podmínek třeba Raiffeisenbank. Pokud měl klient u předchozího úvěru dobrou platební morálku, nemusí již dokládat znovu své příjmy, navíc banka akceptuje i původní odhad nemovitosti.

Hypoteční banka zase nabízí schválení úvěru pro výstavbu až do výše 500 tisíc korun pouze na základě předložení projektu a bez zástavy nemovitosti. Čerpání je možné zahájit po dodání stavebního povolení.

Od dříve striktního požadavku bank na sjednání alespoň rizikového životního pojištění pro případ smrti se dnes již také upouští. Přesto by si klient minimálně takové pojištění sjednat měl, byť to banka od něj nebude chtít.

Družstevní byt

Ještě donedávna nebylo financování koupě družstevního bytu do osobního vlastnictví prostřednictvím hypotečních bank možné. Klient v takovém případě vždy musel dát do zástavy jinou nemovitost. Ale i v tomto směru došlo u některých bank (například Komerční banka nebo Hypoteční banka) ke změně stanoviska.

Formou určitého předhypotečního úvěru může klient zaplatit kupní cenu družstevního bytu. Nezbytnou podmínkou je, že nejpozději do jednoho roku je nutné mít tento byt zapsán jako osobní vlastnictví v katastru nemovitostí. Následně se tento počáteční úvěr překlene do standardního hypotečního a byt je zastaven bance.

Podobnou konstrukci je možné sice zajistit i pomocí klasického spotřebního úvěru, ale nevýhodou je většinou jeho vyšší úroková sazba než ve výše uvedeném případě.

Vždy si sežeňte co nejvíc informací

Všechny hypoteční banky letos přišly s různými zlepšováky, jenže jejich kompletní výčet přesahuje možnosti tohoto článku. Zmínili jsme se zde o těch, které jsou podle našeho názoru nejvýznamnější. Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách jednotlivých bank, na jejich pobočkách a u jejich obchodních zástupců.

Pro porovnání různých produktů a nalezení toho nejvhodnějšího je však dobré využít i další zdroje, jako například finanční servery, poradenské firmy zabývající se financováním bydlení, nebo třeba specializované hypoteční makléře.

Závěrem můžeme říct, že trh hypotečních úvěrů je zcela jistě zajímavý a perspektivní. Banky mají velký prostor pro trvalé zlepšování svých služeb ve prospěch klientů. Přejme jim tedy při této činnosti mnoho úspěchů.